Mainat, Sardá y Noemí Galera, rotos en el último adiós a Toni Cruz, creador de 'Operación Triunfo' y 'Crónicas Marcianas'

Amigos y excompañeros de Antonio Cruz García, más conocido como Toni Cruz, se han dado cita este domingo, 13 de julio, en su último adiós.

A su despedida no han faltado rostros bien conocidos de la pequeña pantalla. Entre ellos, la presentadora de televisión Noemí Galera (58), acompañada de su marido, Arnau Vilà; el periodista Xavier Sardà y su mujer Anna, -que ha evitado hacer declaraciones-; o Josep Maria Mainat (79), quien no podía contener las lágrimas a su llegada.

Han sido muchas las personalidades de este país que se han dejado ver en el tanatorio del que fuera humorista, músico y productor y excomponente del grupo La Trinca, fallecido el pasado viernes, 11 de julio, a los 78 años de edad.

Josep Maria Mainat, el tanatorio donde ha tenido lugar la despedida de su amigo y exsocio Toni Cruz. GTRES

Completamente roto, Mainat aseguraba ante las cámaras que está viviendo "momentos durísimos" porque "es una pérdida irreparable y estoy un poco jodido". Además, desvelaba que era "más que un amigo, mi hermano, sesenta y pico de años juntos, es una cosa terrible".

En las instalaciones del tanatorio también se han dejado ver familiares y allegados del empresario y productor televisivo, muy afligidos por tan inesperada pérdida.

La capilla ardiente estará abierta hasta las 20 horas y el próximo lunes, 14 de julio, entre las 10:00 y las 12:00 horas, momento en que se hará la ceremonia de despedida en el propio tanatorio Sancho de Ávila.

Xavier Sardá, en la despedida de su amigo Toni Cruz. GTRES

Otros famosos que no han podido estar presentes en las instalaciones del Sancho de Ávila de Barcelona han recordado a Cruz a través de redes sociales. Es el caso de David Bisbal (46), Chenoa (50) o Gisela (46), quienes han compartido emocionados mensajes.

"Todavía no me puedo creer que te hayas ido", ha comenzado diciendo el almeriense. "Espero que hayas podido ver a Juan Ramón Mainat y a Alex. Me quedo con lo más valioso: tu cariño desde el principio, tu confianza en mí cuando todo empezaba... y sobre todo los consejos que me diste detrás de las cámaras, en silencio, con generosidad".

Nacido en Girona en 1946, Toni Cruz se hizo famoso principalmente por dos grandes etapas en su carrera. Fue miembro fundador de La Trinca, un grupo musical humorístico fundado a finales de los años 60 junto a Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual (76). El grupo se caracterizó por su estilo irreverente, satírico y humorístico. Fusionaban música y comedia y crítica social, sobre todo en catalán, lo que les dio una gran popularidad en Cataluña.

Noemí Galera, a su llegada a la capilla ardiente. GTRES

Más tarde alcanzarían éxito en toda la geografía nacional, durante los años 70 y 80, con éxitos como El meu avi, La patata, El baró de Bidet y La danza del sable. A lo largo de su trayectoria publicaron más de 40 discos y participaron en programas de televisión como Tariro, tariro y No passa res.

Asimismo, Toni Cruz fue productor y creador de formatos televisivos. Tras la disolución de La Trinca, Cruz cofundó en 1987 la productora Gestmusic junto a Mainat. La empresa fue responsable de algunos de los programas más emblemáticos de la televisión española, como Operación Triunfo, Crónicas Marcianas, Lluvia de estrellas, La parodia nacional y ¡Mira quién baila!.

Bajo su liderazgo, la productora se integró en el grupo Endemol, y Cruz fue presidente de Endemol España, lo que lo llevó a la cima del éxito. Bajo su gestión se produjo un importante cambio en la televisión comercial de España.

En sus últimos años de carrera fundó la productora Reset TV y colaboró en proyectos innovadores como Barça On.

Cruz falleció hace apenas dos días. Hasta el momento no han trascendido las causas exactas de su muerte, pero al parecer se trata de una dolencia que le obligó a retirarse del trabajo meses antes de perder la vida. En el momento de su muerte, era considerado una figura clave en la historia del entretenimiento en nuestro país.