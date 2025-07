Tamara, hermana de Michu, arremete contra Gloria Camila: "No se va a ocupar de la niña"

La muerte de Michu el pasado lunes, 7 de julio, ha provocado un gran dolor en sus seres queridos. Así, rotos de pena mostró su entorno más íntimo en el funeral de la gaditana, que tuvo lugar el pasado jueves, 10 de julio, en el cementerio de San Miguel de Arcos de la Frontera, en Cádiz. Sin embargo, tras su trágico deceso, la familia no ha tardado en hablar públicamente sobre la tragedia.

Muy afectada y con el rostro serio, Tamara, la hermana de Michu ha pisado el plató de TardeAR para hablar sobre la situación de su sobrina y el duro trance que atraviesa la familia tras la pérdida de su hermana mayor. "Estoy mal", ha comenzado diciendo.

La presencia de Tamara en un plató de televisión llama la atención, ya que no ha pasado ni una semana desde que se despidieron de los restos mortales de su hermana. Michu tenía una hija, Rocío, fruto de su relación con José Fernando (32 años), hijo de José Ortega Cano (71) y Rocío Jurado. La difícil situación a la que se enfrenta la familia ha dado mucho que hablar en los últimos días, y ha sido su hermana quien ha querido dar un poco de luz a este caso.

Tamara, hermana de Michu, en el programa de TardeAR.

Antes de comenzar la entrevista, ha querido aclarar que nadie sabía que estaba allí, ni siquiera su madre. "Ella, de todas maneras, me va a apoyar haga lo que haga. Ella está con Rocío y tiene la tele apagada. Ya se lo diré cuando vuelva", ha manifestado.

La hermana de Michu ha ofrecido su propia versión de los hechos: cómo ha vivido el funeral de su hermana y la visita de la familia Ortega al tanatorio. Además, ha despejado las dudas sobre el presunto papel en el que su hermana había dejado por escrito sus últimas voluntades y el futuro de su hija. "Yo creo que no, porque no hay nada firmado. Ella, en su momento, dijo que se la quedaban Ortega Cano y Ana María Aldón", ha explicado en el plató.

No ha tardado Tamara en lanzar un dardo a Gloria Camila (29), aludiendo a la custodia de la pequeña. "Mi hermana es la que iba a Chipiona y llevaba a la niña", ha recordado. Y ha añadido: "¿Se va a ocupar Gloria de ella? No creo. Seguro que no, porque ayer se fue".

De hecho, en un momento de la conversación en plató ha confesado que sí hubo distanciamiento en el tanatorio, ya que la familia de José Fernando estuvo presente solo un rato y después se marcharon. Esto ha llevado a Tamara a cargar contra ellos: "Necesito que Gloria Camila se ocupe de la niña, no que se la lleve de concierto", ha expresado con semblante serio y haciendo referencia a las últimas reuniones con su sobrina y su hermana.

José Fernando, su hija Rocío y la madre de Michu, Inma. Europa Press

Tamara ha revelado por primera vez que los Ortega Cano apenas se han hecho cargo de la pequeña, ya que están ocupados con sus respectivas obligaciones: "José está en un centro. Y José Ortega Cano está de viajes de negocios", ha concluido en esta conversación.

La incertidumbre sobrevuela la vida de Rocío, ya que aún no se sabe en manos de quién se quedará: si con su familia materna o con la paterna. Sin embargo, lo único claro es que la pequeña no podrá quedarse con su padre, ya que la difícil situación que vive José Fernando no es compatible con la crianza de una hija de ocho años.

Desde hace años, el hijo de Ortega Cano permanece ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios, en Ciempozuelos (Madrid), donde continúa su recuperación y recibe tratamiento por su "déficit intelectual, sumado a su trastorno mental y al consumo de sustancias, que lo limitan gravemente", según un informe médico. Por tanto, esta opción no está contemplada en ningún caso.

Eso sí, en los últimos días se ha comentado que podrían ser José Ortega Cano o Gloria Camila quienes asumieran la custodia de la pequeña. De hecho, Michu habría expresado su deseo de que se quedara con su abuelo paterno. Aunque la abuela materna de la niña, Inma, ha asegurado: "Rocío se quedará conmigo", alegando que es con la persona con la que más vínculo tiene, algo que Tamara ha recalcado en su intervención en TardeAR.

El futuro de Rocío es muy incierto y aún quedan muchas incógnitas por resolver tras la muerte de Michu, algo que posiblemente se aclare en los próximos días o que tendrá que dirimir un juzgado, determinando qué es lo mejor para la pequeña.