Manuel Díaz 'El Cordobés' desvela cómo se encuentra su padre después de que le colocaran un marcapasos

El pasado 5 de julio se conocía que Manuel Benítez 'El Cordobés' (89 años) había recibido el alta hospitalaria después de que le colocaran un marcapasos tras varias subidas y bajadas de tensión. Una noticia que se trató con discreción y sobre la que ahora se ha pronunciado su hijo, Manuel Díaz 'El Cordobés' (57), dando la última hora del estado de salud del extorero.

Fue el Diario de Córdoba el que desveló en exclusiva que Benítez había estado ingresado en el QuirónSalud de Córdoba, donde se le implantó un marcapasos tras varias subidas y bajadas de tensión. Una difícil situación en la que el extorero ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Tanto su mujer como sus hijos no se han separado de él, tal y como confesaba su hija, Mari Ángeles Benítez.

María Ángeles Quesada, su esposa, ha estado su lado "desde el día que ingresó", según comentaba su hija ante los micrófonos de Europa Press. Respecto a la salud del extorero, explicaba: "Va bien, va bien, le están haciendo pruebas, pero está bien. Lleva dos días que estamos animaditos y está muy bien".

Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre en una imagen de redes sociales. Gtres

En esta misma línea se ha pronunciado Manuel Díaz 'El Cordobés' durante la última emisión de TardeAr, programa en el que colabora. "Está fenomenal. Está fuerte. Ha sido un pequeño susto pero está bien gracias a Dios que es lo más importante", ha comentado.

"Mari Ángeles ha estado pendiente de la salud de mi padre y al final entrábamos todos, salíamos y es normal que le pregunten por cuál era el estado en el que estaba", ha explicado después de que ella hablara con un reportero de Europa Press.

"Todos los hijos hemos estado muy preocupados y muy pendientes. Creo que era un momento en el que teníamos que estar todos unidos", ha matizado Manuel Díaz. "Lo fundamental, lo más importante, es que él esté bien, y, sobre todo, acompañar también a Mari Ángeles, que ha estado con él todo el tiempo en el hospital. Hemos estado todos allí; hay momentos en los que está uno, otros en los que están otros", ha reflexionado.

Díaz también ha dejado entrever que su padre mantiene el sentido del humor: "Estamos todos apoyándole, animándole, y ha salido todo perfecto. ¡El tío está fuerte! La última vez que le vi me dijo: ‘¿Cuándo toreábamos?’ Y le respondí: ‘¡Hombre, papá, me asustas! ¿Qué vamos a torear?’".

Manuel Benítez en un acto celebrado el pasado marzo. Gtres

Poco antes, María Ángeles Quesada también comentaba ante la prensa que su padre "es muy buen enfermo". Sobre su ingreso, puntualizaba: "Tiene descontrol en la tensión y le están haciendo pruebas para que esa tensión esté como tiene que estar".

El Diario de Córdoba, después de que Benítez recibiera el alta, también hablaba del buen ánimo que mantenía el que fuera matador de toros: "Solo ha sido un pequeño arrechucho sin consecuencias que, en manos de un magnífico equipo médico y un personal que se desvive por ti se pasa en un pis pas".

Entonces, según el citado medio, el parede de Manuel Díaz 'El Cordobés' aseguraba estar "con la misma fuerza de siempre, con ganas de trabajar, ya que proyectos no me faltan, y volcado con los que me rodean y los más desfavorecidos".