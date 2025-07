Del lujo de Marbella al 'relax' de Mallorca: las vacaciones de Lucía Rivera en el peor momento de su padre, Cayetano

El pasado 30 de junio, una noticia paralizaba los medios de crónica social de este país. Cayetano Rivera (48 años) había pasado la noche en una comisaría de Madrid tras un altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida.

Las primeras palabras de su entorno más íntimo, como no podía ser de otra forma, no se hicieron de rogar. Así, Francisco Rivera (51) o Julián Contreras (39) fueron algunas de las personas del círculo de Cayetano que se pronunciaron al respecto. Ambos, cabe recordar, no daban crédito a lo sucedido.

Mientras la expectación por Cayetano Rivera Ordóñez seguía siendo máxima y las reacciones continuaban siendo cada vez más, había una persona del entorno más cercano del diestro que optaba por mantenerse en un discreto segundo plano. No era otra que su hija mayor, Lucía (26), quien no ha articulado palabra alguna con respecto a la situación de su progenitor.

La hija de Blanca Romero (49) se encuentra actualmente sumergida en una imparable ruta de vacaciones. Unos días después de que saliera a la luz la noticia de la detención de Cayetano, la joven puso rumbo a Marbella. Un destino de ensueño al que suele acudir fielmente cada verano. En esta ocasión, asistió al festival Starlite Occident, donde evitó todas las preguntas relacionadas con su progenitor.

"El sur siempre me llena el corazón", reveló la modelo en un post de Instagram. Una fotografía en la que se muestra luciendo cuerpazo en un emplazamiento de lujo. Y es que Lucía Rivera escogió para sus días en la localidad malagueña una suerte de resort.

Se trata nada más y nada menos que del Hotel Kimpton: Los Monteros Marbella. Un establecimiento que rinde tributo a los años dorados de la Marbella de los 70. Un hotel de cinco estrellas que encarna la máxima expresión del lujo icónico, fusionando la calidez y la conexión de la marca en la zona más exclusiva.

Entre sus servicios más destacados se encuentran el gimnasio o la zona exclusiva para niños. Además, desde la página web del hotel se definen como pet friendly. "Tenemos una devoción especial por los animales", reza uno de los apartados de la plataforma online de Kimpton.

Qué duda cabe que hospedarse en un hotel de cinco estrellas y tales características va acompañado de un alto desembolso económico. En esta línea, según ha comprobado EL ESPAÑOL, los precios del establecimiento en el que se ha hospedado Lucía Rivera en Marbella oscilan entre los 500 y los 2.500 euros por noche aproximadamente. El coste, cabe apuntar, varía en función de las estancias escogidas.

No es este el único destino en el que Lucía Rivera se ha dejado ver en la última semana. Tras poner fin a sus vacaciones en el sur de España, la modelo ha partido hacia Mallorca. Casualidad o no del destino, lo cierto es que se trata del mismo lugar en el que Cayetano fue visto por primera vez tras su detención en la capital el pasado 2 de julio.

El diestro fue inmortalizado en la isla balear relajado. Allí se dejó ver con gafas de sol y ataviado con una camiseta y unos pantalones de sport, aunque con el rostro un tanto serio. Una realidad que disipa -y mucho- de la de su hija Lucía.

Totalmente relajada y enfundada en un vestido blanco lencero, la modelo ha compartido recientemente un post que la sitúa en Mallorca. En la fotografía, Rivera Romero se muestra en una clásica villa balear, caracterizada por las paredes blancas y las palmeras.

Aunque afincada en Madrid, lo cierto es que las Baleares se han convertido en un destino recurrente para Lucía en los últimos tiempos. Es en Mallorca donde reside su actual pareja, el empresario Fernando Wagner Sampol, con quien mantiene una sólida historia de amor desde agosto del pasado año 2024.

Lucía Rivera y Fernando Wagner Sampol, en una fotografía de sus redes sociales.

Sampol, a diferencia de su razón de amor, tiene un discreto perfil en redes. Apenas tiene poco más de 1.000 seguidores en Instagram y su cuenta está cerrada. Entre sus seguidores se encuentra Blanca Romero, su 'suegra' y madre de Lucía Rivera.

Las redes sociales de la modelo, sin embargo, son la férrea prueba del amor viviente que existe entre la dupla. Varios son los posts que Lucía saca a relucir junto a Fernando. También así con su madre. Junto a Cayetano, cabe mencionar, apenas se vislumbran publicaciones en su feed.

Lucía Rivera y su padre, Cayetano, en abril de 2025 en la Masters Series de Madrid. Gtres

Una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver a padre e hija juntos públicamente fue el pasado mes de abril. Cayetano y Lucía, amantes del tenis, acudieron a la Masters Series de Madrid, donde compartieron uno de sus planes favoritos. Complicidad y muestras de cariño formaron parte de la jornada.