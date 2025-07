Carmen Corazzini, el "verdadero amor" de Álex Lequio y nueva presentadora de 'Informativos Telecinco': su historia personal

El nombre de Carmen Corazzini (32 años) se ha convertido en uno de los más buscados en las últimas horas. ¿El motivo? Su salto a la edición matinal de Informativos Telecinco. Desde este pasado lunes, 7 de julio, la periodista sustituye a Laila Jiménez (42), quien forma ya parte del equipo de Todo es mentira de Risto Mejide (50).

Un acontecimiento profesional de renombre el que encara ahora Corazzini. No obstante, ella ya sabe -y de sobra- lo que es estar al frente de un importante formato de la pequeña pantalla. Y es que durante los últimos ocho años ha sido una presentadora habitual en el bloque de El tiempo, tanto en Cuatro como en Telecinco, conduciendo las ediciones de fin de semana.

Carga Carmen con una laboriosa trayectoria a sus espaldas. Sin embargo, reseñable también es su historia personal. Una vida que ha estado marcada para la crónica social por su relación con Álex Lequio, el -tristemente- fallecido hijo de Ana Obregón (70) y Alessandro Lequio (65).

Fue el programa Fiesta de Telecinco quien desveló un par de años atrás que Corazzini y el vástago de la bióloga habían tenido una historia de amor. Una relación que no trascendió hasta el mes de abril de 2023. "Ellos salieron, se quisieron mucho, es cuando él se fue a estudiar a Estados Unidos", informó entonces Beatriz Cortázar. De hecho, los estudios de Álex fuera de España fueron el gran obstáculo en su historia. El joven y la periodista de Mediaset estuvieron muy unidos, calificando los medios de la época como su "verdadero amor".

Llegó a término su historia de amor finalmente. Aunque ambos mantuvieron su amistad hasta el tristísimo fallecimiento de Lequio un lustro atrás, en mayo de 2020. El día 13 de ese mes, Carmen Corazzini utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora carta despidiéndose de Álex.

"Fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa. No he conocido nunca a nadie con tu entereza. No te he visto triste nunca. Dejo esta foto porque así es como te recordamos todos, riéndonos haciendo el indio. Ahora toda mi energía se la doy a tu familia. Espero me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños", rezaba parte del post publicado en el perfil de Instagram de Corazzini el 13 de mayo de 2020.

Escasas son las ocasiones en las que Carmen se ha pronunciado sobre su historia con Álex Lequio. No obstante, el pasado mes de marzo, la presentadora rompió esta especie de barrera. Así, en una entrevista concedida para LOC, se sinceró sobre el joven empresario.

"Nunca me molestará recordar a alguien que fue importante en mi vida y me parece bonito hacer eterno su recuerdo. Eso es lo máximo que te puedo decir. Yo recuerdo su vida y su muerte independientemente si me lo preguntan o no. Pero no me gusta hablar sobre algo tan delicado. Creo que si alguien tiene que hablar de ello es su familia", relató en conversaciones con el citado portal.

Son principalmente las redes sociales de Carmen el espacio que permite conocer un poco más de cerca su faceta fuera de la pequeña pantalla. En esta línea, aunque su feed está fuertemente vinculado a su papel en la televisión, lo cierto es que también es posible encontrar publicaciones de viajes o practicando deporte. Es más, varias son las fotografías en las que se muestra realizando actividades físicas como yoga o montar a caballo.

También se percibe a Corazzini en redes como una auténtica amante del cine. El séptimo arte ocupa un lugar primordial en su vida. De hecho, tiempo atrás contaba con su propio blog en la web de Telecinco. Una plataforma que lleva sin actualizar desde diciembre del año 2020.

Según detalla ella misma, tiene estudios de posgrado sobre terrorismo y criminología. Nacida en Roma y con estancias en Milán y Messina, antes de trasladarse a Madrid hizo un Erasmus a Lisboa. Este pasado nómada se traduce en un interesante bagaje políglota: habla español, italiano, inglés y portugués. Podría decirse, así, que nada se le resiste a la nueva presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco.