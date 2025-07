José Luis Martínez-Almeida revela cómo está Teresa Urquijo tras nacer su hijo y cómo son sus primeros días como padre

José Luis Martínez-Almeida (50 años) está saboreando uno de los momentos más dulces de su vida tras dar la bienvenida a su primer hijo en común con Teresa Urquijo (28).

Fue el pasado 3 de julio cuando el matrimonio daba la bienvenida al pequeño Lucas. A lo largo de estos tres días, las idas y venidas del alcalde de Madrid al Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de la capital, donde aún permanecen su mujer y su niño, han sido constantes.

Visiblemente feliz, el político ha respondido a la prensa. Así, ha explicado cómo se encuentra su mujer tras el alumbramiento y cómo está viviendo sus primeras horas como recién estrenado papá. "Todo está muy bien", ha desvelado. "Por ahora está todo fenomenal".

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado jueves, 3 de julio. Europa Press

Al preguntarle por su bebé, José Luis Martínez Almeida ha insistido en que "no es tan pequeñito". Con su habitual sentido del humor, ha bromeado al hablar de su tamaño: "Es más grande que los padres".

Hace apenas unos días, el primer edil de Madrid confesaba su emoción al convertirse en padre. Aseguraba que la experiencia es "indescriptible", que "cuando te lo ponen ahí no te salen las palabras". Y añadía que su retoño está "sano" y "con buenos mofletes".

No cabe duda de que son días de mucha felicidad y emoción para el matrimonio, que ha aumentado la familia apenas 15 meses después de darse el 'sí, quiero'.

Esperando recibir el alta

Desde que llegó Lucas al mundo, el matrimonio ha estado acompañado en todo momento por sus familiares más cercanos, con los que han compartido esta vivencia tan importante para los padres.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida en Las Ventas.

La hija de Beatriz Moreno de Borbón y Lucas Urquijo Fernández-Araoz ingresaba este miércoles, 2 de julio, en el hospital con total discreción y tan solo 24 horas después daba la bienvenida a su hijo.

El pequeño Lucas nació por parto natural a pesar de haber salido de cuentas el pasado 24 de junio. Ahora, los felices y recién estrenados padres están esperando que Teresa reciba el alta para poder comenzar una nueva etapa en casa.

La baja de paternidad del alcalde

Tras el nacimiento del bebé, Almeida disfruta de su baja de paternidad. Según lo previsto, y así lo confirmó en un acto público en la recta final del embarazo de Teresa, se ausentará de sus funciones durante 20 semanas.

"En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perder uno un segundo", dijo entonces.