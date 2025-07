Este es el exclusivo tratamiento al que se ha sometido Eva González para oxigenarse tras la detención de Cayetano Rivera

Ha sido una semana complicada para Eva González (44 años). La presentadora de televisión se ha visto envuelta, de forma indirecta, en la detención policial de su exmarido Cayetano Rivera (48) el pasado lunes, 30 de junio.

Desde entonces, la sevillana ha sido perseguida por los medios de comunicación, ya que mantuvo una relación sentimental de 13 años con el torero, fruto de la cual nació su único hijo en común. Aunque no ha querido dar declaraciones al respecto, los focos siguen puestos en ella y en su reacción.

Sin embargo, mientras todos los titulares de la prensa del corazón hablan del padre de su hijo, la presentadora ha optado por cuidarse y acudir a su médico de confianza. "Hace un tiempo que no me encuentro bien. Mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo", ha escrito en sus redes sociales.

Eva González en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Actualmente, González se encuentra inmersa en las grabaciones de la nueva edición de La Voz Kids, que se emitirá en 2026, y con ese "volumen de estrés y trabajo", parece que la modelo no se encuentra del todo bien. Necesita descansar y cuidarse. Para ello, después de tantos días de trabajo, Eva ha sacado un hueco en su agenda y ha acudido a su doctor de confianza, Vicente Beltrán.

Desde hace un tiempo, hay un tratamiento que se ha convertido en el más viral entre las celebrities: la autohemoterapia mayor con ozono. Consiste en la extracción de 250 ml de sangre para oxigenarla y reinyectarla al paciente. Este procedimiento es una forma de ozonoterapia y no debe confundirse con la oxigenoterapia estándar ni con técnicas de soporte vital.

"Me ha oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas B y C, magnesio y zinc", ha continuado en su publicación. Y añade: "De esta me vuelve invencible". Este tipo de tratamiento se ha vuelto muy común entre los famosos. De hecho, Kiko Matamoros (68) y Marta López Álamo (28) lo han hecho público en más de una ocasión, aunque ellos acuden a la sueroterapia intravenosa, que consiste simplemente en la administración de un cóctel de vitaminas y minerales.

El tratamiento de Eva

El tratamiento de cuidado personal elegido por Eva González podría ser el más adecuado en su caso, ya que mezcla cuidadosamente su sangre con una combinación de ozono para enriquecerla. Una sesión puede durar entre 30 y 60 minutos.

Este tipo de terapia se utiliza para mejorar la oxigenación tisular, estimular el sistema inmunológico, reducir la inflamación y favorecer la regeneración celular. Esto puede contribuir a un mejor aspecto físico y a una piel más luminosa, dando la sensación de mayor vitalidad.

Eva González. Gtres

En España, los costes de estas sesiones suelen oscilar entre 150 y 400 euros, dependiendo de la clínica, el prestigio del centro y la cantidad de sangre tratada. Un tratamiento que triunfa entre las mujeres más ricas del mundo, ya que es una manera de cuidarse por fuera y por dentro sin mucho esfuerzo.

Eso sí, según la publicación de Eva González, se le administró además un cóctel de vitaminas, lo que sugiere que combinó el tratamiento con sueroterapia intravenosa. Esta opción refuerza el sistema inmunológico, depura toxinas y favorece la regeneración celular, además de acelerar la recuperación y aumentar los niveles de energía.

Este tratamiento tiene un coste de entre 60 y 99 euros por sesión, dependiendo del cóctel administrado y de la clínica. Cabe destacar que, en algunos centros, si se trata de servicios premium, el precio puede llegar hasta los 400 euros por sesión.

Con esto se puede deducir que Eva González se mantiene al margen de la polémica de su exmarido, y que este cuidado personal podría ayudarla a afrontar estos días tan intensos de trabajo de una forma más llevadera y activa, lejos de la reacción del extorero y de su polémico viaje a Mallorca.