José Luis Martínez-Almeida, sobre el inminente nacimiento de su hijo Lucas: "Todo va bien, pero no asoma la cabeza"

José Luis Martínez-Almeida (50 años) cuenta los días para ver a su hijo. O más bien las horas porque su esposa, Teresa Urquijo (28), salió de cuentas el pasado martes 24 de junio. Hace justo hoy una semana.

Es por eso, que el alcalde de Madrid ha sido preguntado en su último acto público por el parto y su inminente paternidad. El número uno del PP madrileño, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha visitado el refugio antiaéreo del parque del Retiro que se construyó durante la Guerra Civil para salvaguardar a los ciudadanos de los bombardeos aéreos.

Es allí donde ha asegurado, a los periodistas que han acudido a cubrir el acto, que el pequeño Lucas -así es como se llamará el bebé- se resiste a abandonar el vientre de su madre y de momento no quiere salir. "Todavía no podéis darme la enhorabuena", ha dicho el edil.

La pareja en Las Ventas de Madrid. GTRES

Según ha expresado con la gracia que le caracteriza: "Todo va bien, pero no asoma la cabeza". Un comentario que ha despertado la risa entre los asistentes al evento.

Mientras el primer hijo de la pareja llega al mundo, el político pretende seguir trabajando y no piensa cogerse la baja paternal: "Voy a trabajar hasta el último minuto porque esa es mi obligación y yo creo que los madrileños es lo que esperan de mí, que me coja el permiso por paternidad y disfrute mi familia, pero que mientras no suceda el nacimiento, pues esté también trabajando por todos ellos", ha expresado.

Además, Almeida ha explicado que su mujer se encuentra perfectamente: "Teresa está muy tranquila, todo va en orden y esperando".

Es precisamente el buen embarazo que ha tenido la aristócrata el que ha permitido que la pareja haya podido disfrutar de numerosos planes juntos, sobre todo en esta recta final de la gestación. En los últimos meses y semanas se ha podido ver a ambos en infinidad de actos sociales como los toros, la hípica o el fútbol.

Fue a principios de este año cuando José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Lo hicieron a través de sus respectivos perfiles sociales con una imagen del matrimonio, muy sonrientes, y un texto que decía: "Pronto seremos tres en la familia".

Boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. GTRES

La noticia llegaba justo nueve meses después de su multitudinaria boda en la iglesia de San Francisco de Borja, a la que acudieron los eméritos, Juan Carlos I (87) y Sofía (86), las infantas, Elena (61) y Cristina (60), y Victoria de Marichalar (24) y Froilán (26).

También personalidades de su partido como, Isabel Díaz Ayuso (46), el presidente de Aragón, Jorge Azcón (51), y el de Andalucía, Juanma Moreno (55).

Si en unos días el pequeño Lucas sigue sin dar visos de querer salir, los médicos tendrán que inducir el parto a Teresa para evitar riesgos.