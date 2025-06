Manuel Díaz 'El Cordobés', en su cumpleaños: "A veces me siento cansado y vulnerable. Me duele la espalda de cargar con tanto"

Este lunes, 30 de junio, Manuel Díaz 'El Cordobés' cumple 57 años y ha compartido unas emotivas palabras en sus redes sociales. Hay veces que, al cumplir años, surgen reflexiones profundas, y eso es precisamente lo que le ha ocurrido al torero: ha publicado un post en el que reflexiona sobre su vida actual.

Aunque atraviesa un buen momento personal, rodeado de su mujer, Virginia Troconis (45 años), y de sus hijos: Alba, fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal (53); Manuel y Triana, esta última recién graduada. El diestro ha querido escribir un mensaje especial en uno de los días más significativos para él: su cumpleaños.

"Hoy cumplo un año más. Y aunque no me apetezca celebrarlo con ruido y con fiestas, sí me permito un minuto de silencio para mirarme por dentro", ha comenzado escribiendo el padre de Alba Díaz (25) en su perfil de Instagram, bajo una fotografía en blanco y negro de su silueta, vestido con el traje de luces.

Díaz ha querido enviarse un mensaje a sí mismo, para recordarse que siempre hay que estar para uno mismo. "He pasado por muchas cosas. He tocado la gloria y he probado el dolor. He sentido el miedo en la cara y he seguido adelante, con cicatrices y todo. Y aquí estoy. No perfecto, pero presente. No invencible, pero vivo", ha continuado.

"A veces me siento cansado. Otras, vulnerable. Me duele la espalda de cargar con tanto; el alma, de querer llegar a todo sin romperme. Pero sé quién soy: soy un hombre que no se rinde", ha reflexionado. Y añade: "He sido torero, hijo, padre, esposo, hermano, amigo… y he aprendido de cada papel".

Además, en el día de su 57 cumpleaños, no ha querido olvidarse de quién es y de todo lo que ha logrado: "Hoy sé que mi mayor valor no está en lo que he conseguido, sino en lo que he superado. Mi historia no es fácil, pero es mía y tiene verdad. Así que, Manuel: no te castigues por sentir. No te culpes por dudar. No te calles lo que te quema. Y no te olvides de lo que vales", ha expresado, hablándose a sí mismo en tercera persona.

Hay veces que uno necesita escribir para sí mismo y así no olvidar quién es. Por eso, Manuel Díaz ha querido celebrar con sus seguidores este cumpleaños tan especial e invita a la reflexión: "Celebra que estás aquí, que sigues teniendo sueños, que todavía hay caminos por recorrer, personas a las que amar y momentos que te harán llorar de emoción", ha dicho, encabezando el final de su publicación.

Y añade: "Si hoy no quieres fiesta, hazte un regalo de los buenos: perdónate, abrázate y recuerda lo lejos que has llegado. Porque lo mereces, porque lo has luchado y porque lo mejor puede estar aún por llegar. ¡Feliz cumpleaños, Manuel, de ti para ti!", concluye esta bonita carta que se ha escrito a sí mismo para recordarse que no hay que ser duros con nosotros mismos, sino centrarnos en quiénes somos y hasta dónde hemos llegado.

Otras felicitaciones

En este día tan especial, su hija Alba también se ha acordado de él y le ha dedicado unas bonitas palabras en redes sociales: "Felicidades al hombre de mi vida. Te quiero, te siento, te veo y te admiro. Gracias por tantísimo, y gracias a la vida por haberme puesto cerca a un referente como tú. No dejas de sorprenderme y enseñarme. Por 50 años más sintiéndome ese bebé cuando estoy a tu verita", ha escrito en su perfil.

A esta felicitación se suma también la de su mujer, Virginia Troconis, quien le ha dedicado un emotivo post en su cuenta de Instagram. Para ello, ha elegido una fotografía de ambos en uno de sus momentos compartidos y ha acompañado la imagen con un mensaje especial: "Felicidades al mejor, sin lugar a dudas… No hay cosa más fuerte que el verdadero amor", ha escrito por el cumpleaños de su marido.