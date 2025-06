Miguel Bosé regresa a España en su tour musical: sus hijos, Diego y Tadeo, viajan con él y el reencuentro con sus hermanos

El cantante Miguel Bosé (69 años) está ilusionado con su gira musical, Importante Tour, con la que está triunfando alrededor del mundo. "Ese es el Miguel de siempre, al que todos deberíamos mirar y no destacar sólo las polémicas", opina a EL ESPAÑOL una persona que lo conoce bien.

Este informante añade: "Esta gira es la más especial de su vida, con la que pone un broche a su carrera". El artista, además, está viviendo esta temporada profesional, según confirma este periódico, muy unido a sus dos hijos, Diego y Tadeo, que ya han acudido a varios recitales.

En estos días, Miguel, residente en México, ha regresado a España para subirse al escenario en el marco de su tour. Su primera parada será este próximo fin de semana, en Murcia. Después, le seguirán otras localidades, como Madrid, Marbella, Chiclana de la Frontera y Bilbao, entre otras.

El escultor Nacho Palau en una imagen rescatada de sus redes sociales.

Según la información que controla este periódico, los vástagos del cantante han viajado con él a España. "Los chicos ya están de vacaciones y están encantados de volver a casa. Aquí tienen a gran parte de su familia y se lo pasan muy bien", informa quien lo sabe.

También tendrán tiempo Diego y Tadeo de ver a sus hermanos, Ivo y Telmo, que viven con su padre, Nacho Palau (52), en Chelva. Los cuatro hermanos se reencontrarán: "No sé dónde, si en Chelva o en Madrid, pero claro que cuadrarán. Ellos se llevan estupendo".

En nada les afecta a los menores los problemas y desacuerdos que tienen sus progenitores. Hace tiempo, de hecho, EL ESPAÑOL pudo conocer que los hermanos se tratan a través de videollamadas. El contacto, pues, es fluido entre ellos y no depende de sus padres.

La situación entre Miguel y Nacho no ha cambiado nada desde la última vez que EL ESPAÑOL abordó la cuestión: su relación sigue siendo difícil, si bien ha transitado por diferentes estadíos en el último tiempo. En Nacho, se explica, hay "dolor"; y en Miguel, también, añadido a la "decepción".

Palau junto a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, en una imagen de sus redes sociales.

El punto de inflexión en la anterior dupla tuvo lugar el pasado verano, se detalla. "Desde entonces, nada es igual", se asevera. El detonante fue el día que Nacho estalló y, en una entrevista, el escultor aseguró que había demandado al cantante.

Sostuvo Nacho que Miguel no le dejaba ejercer como padre. "El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor.

Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho". Unas manifestaciones que provocaron que la relación estuviera "peor que nunca".

Quien trata a Bosé dice que él ni habla de Nacho con su entorno ni le dedica tiempo en su vida. Sobre todo, porque actualmente Bosé sólo tiene un ilusionante objetivo: su gira internacional. "Ya está en otro mood", se deslizó.

Nacho y su foto con Jara

Jara Dominguín junto a Nacho Palau, hace unos días.

Por su parte, Nacho Palau, explica quien lo sabe, está recuperado de su enfermedad. "Todo controlado". Conviene recordar que el escultor ha enfrentado, en el último tiempo, un cáncer de pulmón. Una dolencia que, sumada al deceso de su madre, le cambió las prioridades y su escala de valores.

Hoy, su felicidad pasa por el bienestar de su familia. Muy en concreto, de sus hijos, Ivo y Telmo, por los que continuará batallando en la justicia. Conviene subrayar en este tiempo la excelente relación que libra el de Valencia con la familia de Bosé, un extremo cuanto menos llamativo.

Pese a la complicada relación de Nacho y el intérprete de Amante bandido, Palau nunca ha perdido el vínculo con los Dominguín Bosé. En primer lugar, por sus hijos: ellos adoran a esa parte de la familia. Hace unos días, Nacho compartió un vídeo en su red social Instagram.

En él se le veía en Extremadura, durante una escapada con sus hijos. En el vídeo, además, aparece una feliz y embarazada Jara Dominguín (34), hija de Lucía Dominguín (67). Se trató de un día muy especial para la familia. "Los Dominguín adoran a Nacho y nada ha cambiado".