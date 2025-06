Manu Sánchez, un año después de regresar a los escenarios tras el anuncio de su cáncer: sus ilusionantes proyectos

"Hoy se cumple un año desde que volví a los escenarios tras el evidente parón obligado. Lo recuerdo y sigo temblando de emoción. Parecía imposible y hasta durante un tiempo lo fue. Un año ya de esos nervios y esas lágrimas de poder volver de donde nunca he querido irme". Así comienza Manu Sánchez (39 años) su última publicación en Instagram. Un post en el que se sincera sobre el primer aniversario tras su vuelta a los escenarios.

En junio de 2024, tras 13 meses retirado de la vida profesional, el humorista regresó a las tablas. Lo hizo después de haber tenido que ausentarse de sus compromisos laborales a causa del cáncer germinal testicular que le fue detectado en mayo de 2023. Una complicada etapa en la que Manu contó con el férreo apoyo de su pareja, Lorena Sánchez, y sus dos hijos en común, Manuel y Leonor.

Más de 365 días han transcurrido ya desde que el afamado cómico se volviera a subir a los escenarios. Un tiempo en el que Manu Sánchez ha vivido numerosos acontecimientos de renombre en lo que respecta a su faceta profesional. Así, el presentador y actor español ha conseguido dejar en cierta parte atrás el que, sin lugar a dudas, ha sido el trance más aciago.

Inmerso actualmente en una suerte de gira por toda España, Entregamos, el humorista ha colgado el cartel de sold out en varias de las ciudades en las que se dará cita. Entre ellas se encuentran El Rincón de la Victoria o Jerez. Además, todas aquellas en las que ya ha actuado vendieron todas y cada una de las entradas, posicionando a Manu Sánchez así en un imán de éxitos en su vuelta a los escenarios.

Uno de los eventos más importantes en los que Manu Sánchez ha participado recientemente tuvo lugar el pasado 16 de junio. Junto a Julio Muñoz 'Rancio', ha escrito y protagonizado la obra de teatro Giraldilla. La veleta de Sevilla. Un proyecto que consiguió reunir a decenas de personas en el Cartuja Center de Sevilla y que consiguió cuatro sold out previos tras su anuncio en menos de 24 horas.

Nadie puede poner en duda que el presentador del programa Tierra de talento hace frente a un brillante momento profesional. Si bien estos dos últimos años han sido de lo más convulsos como consecuencia de su enfermedad, lo cierto es que Manu Sánchez también puede presumir de innegables reconocimientos en lo profesional. Entre ellos, la Medalla de Andalucía y el Premio Iris al mejor presentador de televisión autonómica.

"Me están pasando muchas cosas bonitas con la gente y yo, que soy muy positivo, le estoy viendo ya el lado bueno a todo esto, aunque los momentos duros son muy malos", reconoció Sánchez en el momento en el que recibió tal ansiado y merecido galardón.

Ha hecho Manu Sánchez de sus redes sociales un espacio en el que compartir todos sus proyectos profesionales. Aunque también saca a relucir el humorista su entorno más íntimo. Aquel que ha estado con él en este durísimo trance marcado por su delicado estado de salud.

Cabe recordar que Manu Sánchez mantiene una sólida historia de amor con Lorena Sánchez desde hace varios años y tienen dos hijos en común. Manuel, el primogénito, vino al mundo en enero de 2019. Leonor, por su parte, lo hizo el 21 de abril, apenas dos días después de que el humorista recibiera su diagnóstico de cáncer.

La vida de Manu Sánchez cambió por completo en abril de 2023 después de que los médicos le diagnosticaran cáncer testicular con metástasis en los ganglios. Dos meses más tarde, el humorista anunció el fin de su tratamiento de quimioterapia y, desde entonces, se ha sometido a diferentes pruebas y revisiones. ¿La última? El pasado mes de noviembre, cuando fue intervenido en una operación que se prolongó cerca de 13 horas.

Manu Sánchez, el pasado febrero en los Premios Medalla de Andalucía 2025.. Gtres

Lejos de ahogarse en su propio sufrimiento, Manu Sánchez ha concedido en los últimos tiempos una serie de distendidas charlas con las que pretende hacer testigo al resto de mortales de su ardua batalla. Así sucedió este pasado mes de abril en conversaciones con la revista Semana.

"Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan. En junio o septiembre de este mismo año volveré a pasar por el quirófano", relató en la entrevista concedida para el citado medio hace ya dos meses.