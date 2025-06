Mina, mujer de Fede Valverde, sobre la maternidad: "No veo bien traer un hijo al mundo que sabes que no va a sobrevivir"

Este lunes, 23 de junio, se ha emitido una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el espacio presentado por Cruz Sánchez de Lara (52 años), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. En esta ocasión, se ha sentado frente a la periodista Mina Bonino (31), esposa del futbolista del Real Madrid Fede Valverde (26), con quien comparte dos hijos.

La periodista se ha sincerado en esta entrevista sobre su faceta como madre y ha relatado cómo ha sido su vida desde la adolescencia, una etapa marcada por graves trastornos alimenticios, hasta su cambio radical al conocer a su actual pareja y afrontar uno de los momentos más duros: un embarazo complicado en el que incluso llegó a plantearse el aborto. Una historia que comienza con dolor, pero que encuentra su final en la esperanza y la felicidad.

La vida de la periodista no ha sido nada fácil. Cuando era más joven, aún en Argentina, comenzó a tener problemas con la alimentación. No se sentía cómoda con su físico y eso la llevó a desarrollar anorexia, una enfermedad que la hizo sentirse mal consigo misma durante años, incluso cuando se quedó embarazada de su primer bebé.

Moni Bonino en 'Madres: desde el corazón'. Mitele Plus.

"Cuando tenía 22 o 23 años llegué a pesar 43 kilos. Yo me veía así y no me gustaba lo que estaba viendo", ha comenzado relatando. "Es una enfermedad mental crónica, es algo que no se te va nunca. Lo puedes mejorar, pulir, tratar… pero siempre tienes ese bichito en la cabeza que no te deja valorarte lo suficiente", ha confesado.

Su vida cambió cuando se cruzó en su camino el futbolista del Real Madrid. La pareja se conoció en 2019 y no fue hasta 2021 cuando anunciaron que esperaban su primer hijo en común, Benicio. Sin embargo, un año después llegó la noticia de su segundo embarazo, aunque este no fue tan tranquilo como el anterior: los médicos le advirtieron que el bebé podría nacer con una enfermedad.

En la semana 13, los médicos detectaron una anomalía en el bebé que esperaba: una trisomía en el cromosoma 3, una alteración genética extremadamente rara que, en muchos casos, resulta "incompatible con la vida".

La periodista ha explicado que se sometió a una prueba para analizar el ADN fetal, que evalúa las trisomías más comunes: "Te muestran el cromosoma 21, 18 y 13, que generalmente son los más frecuentes", ha contado. Sin embargo, al realizarse un examen más exhaustivo -el más caro, según ha detallado-, el resultado fue claro: existía un cromosoma extra en el número 3.

Mina Bonino y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'. Mitele Plus.

En un primer momento, los médicos pensaron que podía tratarse de un error, pero tras repetir las pruebas, confirmaron el diagnóstico. Ante la posibilidad real de que el bebé no pudiera sobrevivir, Mina Bonino se planteó el aborto. "Yo no estoy capacitada ni soy capaz de traer al mundo a un hijo que sé que es incompatible con la vida, que puede durarme una semana o cinco años. No me permitiría ese sufrimiento", ha explicado con crudeza. "No veo bien traer un hijo al mundo que no va a sobrevivir", añade.

Durante ese proceso, buscó casos similares en todo el mundo, pero encontró muy pocos con finales esperanzadores. A esa angustia se sumaron los rumores que comenzaron a circular sobre la posible pérdida del bebé, lo que empeoró aún más su estado emocional y afectó también al rendimiento de su marido, Fede Valverde, en el terreno de juego. "Todo tiene una cara B que no contamos, y nosotros estábamos perdiendo un hijo. No podíamos decir nada", ha explicado.

Pero, tras varias semanas de incertidumbre, llegaron las buenas noticias. Las pruebas finales revelaron que la trisomía estaba presente únicamente en la placenta. "La placenta toma ese cromosoma de más para que el bebé esté bien. Eso había pasado en mi caso", ha explicado. Y ha añadido: "Yo pensé que no podría tenerlo. Tuve miedo hasta el último momento".

"Nadie te explica cómo prepararte para un bebé que nace muerto", ha confesado, reconociendo que nadie está emocionalmente preparado para algo así. "Si en el sexto mes me hubiesen dicho que no era compatible, yo habría tomado la decisión de abortar", ha añadido con total sinceridad.

Finalmente, todo salió bien. El mismo día en que conocieron la buena noticia, Fede Valverde jugó un partido y marcó dos goles, símbolo de la alegría que ambos sentían tras haber superado uno de los trances más duros de sus vidas. De hecho, ahora incluso se plantean tener un tercer hijo: "Quiero ir a por la niña", ha afirmado.

Una historia que ha dejado sin aliento a los espectadores y que se ha convertido en una de las entrevistas más emocionantes de Madres: desde el corazón.