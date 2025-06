Isa Pantoja y Asraf Beno, padres de su primer hijo en común, un niño llamado Cairo: "Eres luz, ya te queremos con locura"

"Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz". Con estas palabras, Isa Pantoja (29) y Asraf Beno (29) han anunciado que se han convertido en padres de un niño.

Se trata del segundo hijo de la joven, quien ya tiene un hijo llamado Alberto, de 11 años, fruto de su relación con Alberto Isla. Para el modelo, por su parte, es su primer descendiente.

La llegada de este bebé completa la familia que la colaboradora y su pareja llevan tiempo anhelando aumentar.

Lo cierto es que en las últimas horas, Isa Pantoja ya había confesado en las redes sociales que su bebé estaba a punto de nacer. En plena recta final de su embarazo decía que "no tenía prisa", pero que tenía muchas ganas de ver la carita de su bebé y que este estaba ya colocado boca abajo.

Asimismo, compartía algunos de sus últimos síntomas propios de la recta final de su embarazo, como que no paraba "de moverse". "Ya no queda nada", adelantaba.

Isa Pantoja y Asraf Beno, en una imagen de archivo.

Isa Pantoja y Asraf Beno se conocieron en 2018 durante su participación en el reality show Gran Hermano VIP 6. En ese momento, la joven estaba saliendo con Omar Montes (37), pero la conexión con Asraf fue tan fuerte que, tras su salida del concurso, rompió con el cantante de Pan Bendito. Quería conocer mejor a Asraf fuera de las cámaras.

Pareja televisiva

A pesar de las críticas y la falta de apoyo inicial por parte de la familia de Isa, la pareja siguió adelante con su relación. No tardaron en hacer público su idilio y comenzaron a compartir su vida juntos, incluyendo la convivencia con el hijo de Isa, Alberto.

Durante todo el tiempo que han estado juntos, su historia de amor ha estado marcada por la exposición mediática, así como por la participación de ambos jóvenes en diversos realities de Mediaset, como La Casa Fuerte en 2020, donde su vínculo se afianzó aún más a pesar de las dificultades familiares y las dudas externas.

Isa Pantoja y Asraf Beno, en la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, en octubre de 2021.

El 14 de febrero de 2021, durante un viaje a Córdoba, Asraf le pidió matrimonio a Isa en la localidad cordobesa de Medina Azahara.

Tenían previsto celebrar su boda el 26 de junio de 2021 en Marruecos, pero la pandemia del COVID los obligó a posponer sus planes. Finalmente, tras cinco años de relación se casaron en octubre de 2023 en una notaría de Madrid. El enlace tuvo lugar en una finca de Sevilla.

Asraf, el mayor apoyo de Isa

A lo largo de su relación, Isa y Asraf han sabido entenderse entre ellos y ser el principal apoyo el uno del otro. Juntos han afrontado momentos complicados, como los numerosos conflictos que han distanciado a Isa de su madre y de su hermano, Kiko Rivera (41), con los que ya no tiene relación.

Asraf ha sido una persona clave en la vida de Isa, al igual que su prima Anabel Pantoja (38), a la que sigue muy unida a pesar de las guerras y polémicas que separan a los miembros de su familia.

Anabel Pantoja no se ha perdido la comunión de la hija de Kiko Rivera e Irene Rosales. Montaje de EL ESPAÑOL.

Prueba de las rencillas en el seno del clan es que Isa no estuvo presente en la primera comunión de su sobrina Alma, nacida del matrimonio del DJ con Irene Rosales (38). Aquel evento, celebrado el pasado 1 de junio en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) puso en evidencia la falta de unión entre los hermanos.

Isa, ausente en la comunión de su sobrina

Entonces, Kiko no dudó en hacer alusión a las ausencias de sus familiares en sus redes sociales. "Quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar. Lo que de verdad importa es lo que sí estuvo: tu sonrisa, tu ilusión, tu mirada limpia al recibir por primera vez a Jesús. Y sobre todo, todos nosotros… los que te queremos con el alma".

Al margen de las riñas entre los Pantoja, Asraf e Isa han sabido hacer piña entre ellos. Una vez que reciba el alta médica, el matrimonio regresará con su retoño a la casa que ambos comparten en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.