Jorge López, actor: "No hay tanto espacio para las personas latinas en la industria. Tiene unos patrones difíciles"

Este pasado miércoles, 18 de junio, el flamante Bless Hotel Madrid se vistió de gala para acoger una de las citas más esperadas de cada año. A escasas horas de dar por iniciado el verano, son muchos los que aprovechan los incesantes rayos de sol que acontecen en buena parte del país para adquirir unas nuevas gafas.

Hasta el elegante rooftop del lujoso emplazamiento se desplazó EL ESPAÑOL, donde pudo vislumbrar los ideales modelos de gafas de SunGlass Hut en el marco de su Summer Event. Una fecha marcada en el calendario a la que no faltaron Miriam Giovanelli (36 años), Lucía Rivera (26) -embajadoras de la marca- y Jorge López (33).

Enfundado en un dos piezas compuesto por una camisa y un pantalón fluido y luciendo el modelo Burberry BE4454 de la firma, el afamado actor y modelo chileno apartó unos minutos su apretada agenda para charlar largo y tendido con este portal.

El verano ya está aquí. ¿Lo prefiere ante el invierno?

Prefiero el verano. Me encantan las vacaciones y el sol. También la playa, los amigos y el tiempo libre. Es como el momento en el que cada persona se da tiempo a sí misma. En cierta parte, creo que el verano incita a la felicidad por obligación.

Qué mejor que protegerse del sol con un modelo de gafas como las de lanzar SunGlass Hut ¿Tiene algún diseño preferido?

Cuento con una pequeña colección de gafas de sol en mi casa. Me encantan los colores y las formas. También tengo un tipo de cara que hay pocas cosas que no me vienen. Soy un poco adicto a las gafas de sol y mi modelo favorito es el Burberry granate. Es uno de mis colores favoritos y queda bien en cualquier época del año y con todo tipo de tonos.

Se encuentra en un momento profesional de renombre. Acaba de terminar el rodaje del biopic de Mägo de Oz .

Estoy un poco cansado porque acabo de terminar el rodaje después de tres meses. Me da mucha pena porque hemos hecho un gran equipo de trabajo y, por lo general, no se estila como tanta buena onda y tanto amor entre los compañeros. Hemos generado un equipo muy sólido y muy humano. Todo tiene su comienzo y su final de forma relevante en el mundo de la comunicación.

También ha formado parte del jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Yo soy chileno, entonces fue súper poderoso estar en mi país. Llevo 12 años trabajando entre Argentina, México, Brasil, España, Estados Unidos, y de repente volver a Chile en el marco del Festival de Viña fue increíble.

¿Cómo vivió su paso como modelo por la alfombra roja del festival?

Se hizo muy viral. Aunque lo más importante para mí fue ser jurado con grandes figuras como Claudio Nerea, guitarrista y cantante de Los Prisioneros, Profetas y Frentéticos. Fue súper poderoso también reencontrarme con mi público. Estuvo toda mi familia y disfruté con Marc Anthony, entre otros.

¿Es difícil compaginar el mundo de la interpretación con la moda?

Hace más de una década que esto se transformó en una carrera profesional que me da mucho orgullo y felicidad. Siempre han estado de la mano y ya en Chile y Argentina comencé a hacer campañas locales con firmas de moda. Yo construyo la identidad de mis personajes, propongo vestuario y puedo llegar, incluso, a ser un poco pesado. A veces cuesta compaginar los tiempos porque un rodaje es como una especie de secuestro.

¿Cómo es dar esa especie de salto a la fama?

Cuesta mucho mantenerse en lo más alto. Yo agradezco todos los días el hecho de tener trabajo porque para mí es lo más importante y estoy muy feliz de que eso siga ocurriendo. Además, no hay tanto espacio para actores latinos y me encantaría que hubiese mucho más.

Esta nueva generación está abriendo nuevos caminos a otros actores. Yo llevo siete años aquí y sigo trabajando. Élite pasó hace mucho tiempo y yo he seguido haciendo cosas totalmente diferentes. Hay que seguir avanzando y no quedarte encasillado.

La vida son etapas.

Cada etapa de mi vida está validada y espejada en los proyectos que voy haciendo. El tiempo va pasando, yo también voy mutando. Mägo de Oz llegó en un momento de liberación absoluta. Siento una admiración profunda por Adrián Lastra, de hecho, me emociona tener un compañero tan generoso como él. Es una persona que me ha enseñado y a la que yo he enseñado. Al final es un trabajo en equipo y todo esto me llena el alma.

El mundo de la interpretación y el modelaje también tiene sus puntos negativos.

Sí, creo que es una industria que tiene unos patrones intrínsecos muy difíciles e inamovibles. Como por ejemplo, lo de los encasillamientos. Yo no he permitido que eso en mi trayectoria pase, pero es muy difícil también generar la carrera que tú quieres sin ser víctima de la industria.

Me refiero al hecho de que la industria te mueve a ti y no tú moverte en la industria con tus propios colores. Creo que eso es propiedad de artista y propiedad de tu verdad y de tu identidad, y eso es lo que yo me afirmo. Yo no te podría decir que yo lo he vivido porque he podido transformar las cosas a mi favor.

A diario yo me encuentro con situaciones chungas. Al final esta carrera es cíclica. A mí me va muy bien, pero también hay momentos de hype y otros de calma. En los momentos buenos todo el mundo llega, ya sean amigos, familia, conocidos, marcas.

¿Y en quién se apoya en los malos momentos?

Lo malo va a pasar y lo bueno también, pero lo que no van a irse son tus vínculos sólidos, es decir, tu familia y tus amigos de toda la vida. En esta profesión yo he hecho amigos cercanos, pero trato de tener higiene emocional en ese sentido y no me refugio emocionalmente en la industria.

Tampoco me voy a limitar a conocer gente nueva e ir exclusivamente a trabajar porque tampoco es así. Pero no me refugio en encontrar un sostén porque es trabajo al final y tengo que llenar yo sano de mi casa. La terapia yo ya la hago aparte.

¿Cómo se presenta el verano?

Tengo un par de semanas ahora en las que puedo desconectar y todavía no sé muy bien dónde iré. Arranco la promo de Quebranto, una nueva serie de Disney +, con Tini. La estrenamos en México y antes pasaré por Chile por una colaboración con Adolfo Domínguez. Se presenta un verano movido.

¿Baraja quedarse en España esas dos semanas?

Tengo ganas de darme un paseo por África solo, pero todavía no lo tengo cerrado porque tengo que confirmar aún algunas fechas. Necesito un break y hacerme un masaje craneal. Después de estar tanto tiempo con extensiones por el rodaje de Mägo de Oz me vendría genial. Aunque prefería eso que ponerme peluca.

Este presente junio es el mes LGTBIQ+ a nivel internacional, ¿quiere lanzar un discurso al colectivo?

Yo le quiero dar un mensaje a todas las personas que se sientan identificadas con la libertad de ser uno mismo y de no pedir permiso, sean o no del colectivo. Creo que uno tiene que ser fiel a la identidad que tiene y defender sus colores de su bandera propia. Y eso es transversal.

Más allá de cualquier colectivo, me encanta el Orgullo. La base es ser fiel a uno mismo, defenderse y ser coherente. Eso ya es un foco de transformación global.