La felicidad de Sonsoles Ónega en una noche muy especial: recibe un premio arropada por su discreta pareja, Juan Montes

La presentadora Sonsoles Ónega (47 años) transita por un trance boyante y sereno tanto en su vida profesional como personal. Triunfa sin rival en las tardes de Antena 3 con su programa Y ahora Sonsoles, y precisamente por esa labor de comunicación acaba de ser premiada.

La hija del querido y respetado Fernando Ónega (78) acaba de ser distinguida en la gala de premios Influencers Awards 2025, organizados por la revista Club de influencers.

Ónega, ataviada con un favorecedor vestido confeccionado en tejido de malla con seras, firmado por Zara, ha recogido un galardón por su labor periodística. Bajo el lema Líderes que inspiran, Sonsoles ha compartido noche de premios con Mireia Belmonte (34), Paula Vázquez (50) o Santiago Segura (59).

Sonsoles Ónega, junto a su pareja, Juan, sentado éste detrás de ella. Gtres

Al lado de Sonsoles, y siempre de forma discreta, ha estado, arropándola, su pareja sentimental, Juan Montes. De hecho, en ese afán por no querer destacar, Juan ha tomado asiento, durante la gala, en una silla justo detrás de su razón de amor, Sonsoles Ónega.

Quienes estuvieron presentes en esta gala se dieron cuenta cabal de dos aspectos: de la felicidad de Sonsoles y de la complicidad entre la dupla, a punto de celebrar dos años de amor.

Conviene recordar que la historia entre Sonsoles y el empresario financiero Juan Montes comenzó a finales de 2023.

En concreto, las vidas de ambos se unieron en una cena organizada por amigos comunes, a la que Ónega acudió sin muchas ganas, como ha manifestado con anterioridad.

Sonsoles Ónega,este pasado jueves, día 19. Gtres

Fue su amiga Alejandra Prat (48) quien insistió en que asistiera, y el destino hizo el resto."Yo sabía que iba a conocerle, pero él no. De hecho, este señor no tenía ni idea a qué me dedicaba", confesó Sonsoles entre risas en una entrevista.

Ese detalle -que él no fuera seguidor del mundo televisivo- fue, curiosamente, uno de los aspectos que más le atrajo.

Juan Montes, de 52 años, es inversor financiero y se mantiene completamente alejado del foco mediático. De carácter extrovertido y "disfrutón", como lo describe la propia Sonsoles, ha aportado a su vida una dosis de calma y espontaneidad.

Ella misma ha reconocido que su pareja le ha ayudado a reorganizar su tiempo y a disfrutar más de los pequeños placeres, como unas vacaciones sin prisas o una cena sin móviles.

Desde que comenzaron su relación, Sonsoles y Juan han compartido escapadas románticas -como una a Galicia, tierra muy querida por Sonsoles- y han aparecido juntos en actos públicos, como la entrega de las Antenas de Oro o los Influencers Awards 2025.

"Muy feliz y contenta"

A pesar de la atención mediática, ambos han optado por mantener su historia en un plano íntimo, sin grandes declaraciones ni posados forzados.

Sonsoles, madre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con el abogado Carlos Pardo, ha encontrado en Juan un compañero que respeta su ritmo de vida y su independencia. "Me permite tener otra vida", ha dicho, refiriéndose a la desconexión que le ofrece su pareja del mundo televisivo.

En otras entrevistas recientes, la periodista ha asegurado sentirse "muy feliz y contenta" a su lado, destacando que Montes ha reavivado su ilusión sentimental y aportado tranquilidad a su vida. Ónega, además, ha descrito a su pareja como una persona extrovertida, con "ganas de vivir".