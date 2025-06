Alice Campello se sincera sobre la depresión de Álvaro Morata: "Yo ya había pasado por eso y fui la que le llevé a un psiquiatra"

El pasado 27 de enero, Álvaro Morata (32 años) y Alice Campello (30) confirmaban su reconciliación. El matrimonio se daba una segunda oportunidad tras cinco meses separados. Un impasse que en su momento sorprendió a propios y extraños, pues se produjo poco después de la victoria del futbolista en la Eurocopa.

Aquel 14 de julio, cabe recordar, el futbolista celebró su triunfo en las gradas del Olympiastadion de Berlín, intercambiándose un apasionado beso con su mujer que dio la vuelta al mundo. Unas cariñosas imágenes que vuelven a ver la luz en No sabes quién soy, el documental de Álvaro Morata, disponible en Movistar Plus+ desde este pasado martes, 17 de junio.

El matrimonio siempre defendió que su ruptura era cordial y que no se debía a terceras personas. El quiebre de su relación, y así lo recuerda Alice en el documental de su marido, tuvo que ver con el proceso que vivían en aquel momento. Ambos venían de superar una fuerte depresión. Ella, a raíz del parto de su hija pequeña, Bella (2), que casi le cuesta la vida. Él, por la presión del fútbol.

"Hemos vivido muchas etapas. La primera, todo muy feliz. Antes en mi país, luego en el suyo. Más fácil que lo que hemos vivido después", relata Alice Campello, quien tiene especial protagonismo en el documental del futbolista.

En este punto, la influencer italiana recuerda su época en Londres, cuando Morata fichó por el Chelsea: "Un sitio nuevo para los dos, otro idioma... Me quedé embarazada de los mellizos y fue muy complicado para mí. Entonces creo que empezamos a ver la vida real. Que su trabajo no iba tan bien como hubiéramos querido, que durante el embarazo pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital..."

Aquella situación sobrepasó a la empresaria: "Yo no levantaba cabeza. Estaba más delgada que antes de quedar embarazada. Estaba en otro país. No tenía a mis amigos. No tenía a mi familia. No tenía nada. Y coincidió con una época complicada para él en el fútbol". Entonces, Álvaro regresaba muy afectado de los partidos y Alice sólo podía apoyarle y abrazarle.

"Es una persona muy sensible. Creo que aunque diga que no le afecta, le afecta un poquito", confiesa la empresaria sobre su marido, quien ha pasado por una fuerte depresión. En parte, por la presión y las constantes críticas que ha recibido de los aficionados.

Álvaro Morata y Alice Campello tras la victoria de España en la Eurocopa. Gtres

"Nos ha pasado muchas veces de ir por la calle, insultarle, decirle a los niños cosas. Yo creo que nos afecta más a nosotros pensar cómo le afecta a los niños", confiesa Alice Campello. "Hay que pensar que a nivel personal ha pasado cosas complicadas. Yo en mi último parto estuve a punto de morir", ha recordado la italiana, sobre este punto de inflexión en su matrimonio.

"Fue muy complicado a nivel emocional. Llegué a casa y tenía tantas emociones. Me costaba levantarme de la cama, tenía dolor, mi cuerpo no lo sentía igual, me enfermaba muchísimo más", ha recordado Alice. La influencer era consciente de que tenía "absolutamente todo para ser feliz", pero veía "todo negro" y sólo quería "llorar". "Es horrible, te sientes culpable, no sabes gestionarlo. Para Álvaro fue un trauma. Ya él no estaba bien", confiesa.

La depresión de Morata -tema central del documental No saben quién soy- empezó en Londres, como recuerda su mujer. Entonces, "ya las cosas no iban tan bien. Lo he vivido progresivo. No ha sido de un día para otro. Muchas cosas que le han golpeado poco a poco y al final ha explotado".

Campello fue quien recomendó a su marido pedir ayuda profesional: "Yo ya había pasado por eso y fui la que le llevé a un psiquiatra. La que me ayudó a mí". Así, en abril de 2024, antes de la Eurocopa, el deportista acudió al médico especialista.

Alice Campello y Álvaro Morata en las calles de Milán en 2022. Gtres

El futbolista madrileño debía estar fuerte antes de dicha competición y así se lo remarcaba su mujer. "Yo no dudé ni un minuto porque le conozco y soy la que más cree en él del mundo", relata la italiana. En este punto, también rememora que ella ha sido víctima de comentarios malintencionados en plenos partidos.

"Me pasó una vez en el estadio, que me insultaron a mí por cosas de él. Qué vergüenza, me sentía como si todos me estuviesen mirando. Cuando lo vives en primera persona es muy duro. Entiendo que tuviese momentos que le costara salir", cuenta la influencer.

La ruptura

Al final del documental, Alice Campello y Álvaro Morata también hablan de su ruptura. El matrimonio, cabe recordar, puso fin a su relación sentimental durante el mes de agosto. "No siento que ha habido una crisis de falta de amor. Ha sido, simplemente, dos personas que no estaban bien", comenta la italiana, respecto al motivo de la separación.

"Chocábamos mucho. Ninguno de los dos estaba estable mentalmente. Tantas emociones, tanto cansancio, yo estaba muy estresada. Estábamos de vacaciones. Él venía de una depresión súper gorda. Nos encontrábamos de vacaciones donde los dos estábamos en dos fases súper diferentes. Él con euforia y yo que ya estaba destrozada de todo", cuenta Alice Campello.

"Yo no estaba feliz conmigo misma y él no estaba feliz consigo mismo. ¿Cómo vas a estar bien junto a alguien si no puedes dar lo mejor de ti? Sólo puedes dar cosas negativas. No es sano", rememora la italiana sobre aquel momento.

Tanto Campello como Morata coinciden en que no supieron gestionar aquella situación. "Yo miro para atrás y lo único que veo son errores por parte de nuestro comportamiento", dice ella. El futbolista, por su parte, añade: "Nos precipitamos en cosas que no teníamos que haber hecho".

Ahora, de nuevo juntos y al lado de sus cuatro hijos, los mellizos Leonardo y Alessandro, Edoardo y Bella, ven aquel impasse como un "error".

"Hemos aprendido mucho de ello. No es que ahora todo es perfecto, porque no lo era ni antes. Nunca he escondido que siento el amor más grande por él, pero que también tenemos momentos complicados. Hemos vuelto a elegirnos. Me parece que al final es lo único que importa", comenta, emocionada, Alice Campello.