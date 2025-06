Cristiano Ronaldo Jr., a imagen y semejanza de su padre: iguales en el fútbol, cuerpo musculado y 'looks' de lujo a sus 15 años

"Tal padre, tal hijo". Así ha titulado Cristiano Ronaldo (40 años) una de las últimas imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram, en la que posa con su primogénito, Cristiano Jr., quien este martes, 17 de junio, cumple 15 años. Una fotografía en la que posan de manera similar, confirmando su gran parecido físico.

Padre e hijo tienen una altura casi igual: Cristiano -1,87; Cristiano Jr. 1,85, tal y como ha revelado el astro portugués en los comentarios de la publicación, dejando en shock a muchos de sus seguidores. "Increíble la altura que tienes, Cris, y ya te alcanzó Junior… Va a medir 2 metros a este paso que lleva ", ha escrito Ivana Rodríguez (35), la hermana de Georgina (31).

Cristiano Ronaldo y Cristiano Jr., además, presumen de musculatura. Si bien es evidente que el futbolista del Al-Nassr tiene una figura mucho más desarrollada, su hijo mayor, a sus 15 años ya luce abdominales y tiene los bíceps y tríceps marcados.

La fotografía que ha publicado Cristiano Ronaldo, de hecho, ha sido captada en el gimnasio de su casa. Por lo que padre e hijo podrían haber posado tras cumplir con su rutina deportiva.

Pero la similitud entre Cristiano Ronaldo y su hijo trasciende lo físico. Cristiano Jr. ha seguido los pasos de su padre en el mundo del deporte. Actualmente juega en las categorías inferiores del Al Nassr, el mismo equipo del astro portugués. Anteriormente formó parte de las canteras del Manchester United y Juventus de Turín, donde también jugó el delantero.

Junior, como le conocen en su entorno, también juega con la Selección de Portugal -en la categoría sub 15-, con el dorsal 7 en su espalda, el mismo que siempre ha llevado Cristiano Ronaldo.

Cristianinho -así le llaman en Portugal- hasta celebra los goles como lo viene haciendo su padre desde hace varios años atrás. El mítico Siuuuu ha llegado a la sub 15 de la Selección de Fútbol portuguesa gracias al primogénito del delantero.

"Los primeros Siuuuu de Cristiano Jr. por Portugal", escribía orgulloso el que fuera jugador del Real Madrid el pasado 18 de mayo, junto a un vídeo que mostraba el momento exacto en el que su hijo mayor celebraba sus goles".

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, cuyo origen siempre ha sido un enigma pues nunca se ha revelado la identidad de su madre, parece tener la misma disciplina que su padre, en el fútbol y en el entrenamiento físico.

Cristiano Ronaldo y su hijo mayor, Cristiano Jr., en una imagen de redes sociales. Instagram

El delantero se ha convertido en el modelo a seguir de su hijo mayor, pero por decisión propia. El portugués confirmó en una entrevista que nunca ha impuesto a su primogénito continuar con su legado. "Si no llega a ser jugador, quizá otro trabajo, pero siempre le apoyaré. No podemos presionar a nuestros hijos porque seamos famosos", aseguró.

Pero Junior ve en su padre un gran ejemplo. A tal punto que también suele imitar su forma de vestir. Si bien lleva el pelo distinto -más desenfadado y dando protagonismo a sus rizos-, el estilo urban de lujo predomina en su armario. Se le ha visto con sudaderas de Louis Vuitton o camisetas Gucci, firmas que son un must para el delantero del Al-Nassr.

Quién es Cristiano Jr.

Más allá de su éxito en el fútbol y la estrecha relación que mantiene con su padre -y Georgina Rodríguez-, es poco lo que se sabe del adolescente. Cristiano Ronaldo siempre ha mantenido en secreto la identidad de la madre de su hijo mayor. El futbolista comunicó su nacimiento en julio de 2010, pero sin desvelar mayores detalles.

"Con gran alegría y emoción os informo que me he convertido en padre de un niño recientemente. Según he acordado con la madre del bebé, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, mi hijo estará bajo mi tutela de manera exclusiva", escribía Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales. Así ha sido. Él se ha encargado de la crianza de Junior y el nombre de la madre permanece en el anonimato.

Cristianinho llegó al mundo el 17 de junio de 2010. Una fecha marcada en rojo en el calendario del futbolista.