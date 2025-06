Elisabeth Reyes, entre lágrimas al recibir un premio seis meses después de su ruptura : "Ha sido un año bastante complicado"

La isla de Gran Canaria se ha vestido de gala esta semana con motivo de los Music Meets Tourism Awards 2025. Un evento de renombre que reúne año tras año a reconocidos artistas, diseñadores, músicos emergentes y amantes del turismo, y que se extenderá hasta el próximo domingo, 15 de junio.

Pastora Soler (46 años) ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida este pasado día 12, a un festival que ya va por su séptima edición. Una velada en la que el MMT Excelencia fue a parar a manos del Miguel Ángel Mellado, reputado periodista y director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. El resto de los premiados han sido el Ayuntamiento de Gáldar, Las Palmas (Turismo e Innovación); Juan Carlos Mesa (Moda, diseñador), Cristina Rodríguez (Moda, estilismo y vestuario), Andrea Tumbarello, chef del restaurante Don Giovanni de Madrid (Gastronomía) y Elisabeth Reyes (40) (Moda, modelo).

Esta última, cabe mencionar, se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la ceremonia. La afamada modelo, subida al escenario y con la mirada de todos los allí presentes puesta sobre su persona, ha conmovido a propios y extraños al pronunciar su emotivo discurso.

Elisabeth Reyes en los MMT Awards este pasado jueves, 12 de junio. Cedida a EL ESPAÑOL

"Es un honor recibir este premio en este momento de mi vida. Ha sido un año bastante complicado para mí, en el cual me he vuelto a encontrar y me he vuelto a querer", ha afirmado Elisabeth Reyes, entre lágrimas, frente a los artistas e invitados del MMT Awards 2025.

Un momento de lo más emotivo el que ha protagonizado la Miss España 2006. Así lo reconoce Humberto Hernández, director de producción del evento en conversación con EL ESPAÑOL. "Ha pasado por una situación personal complicada recientemente", sostiene el profesional cuando este periódico se pone en contacto con él.

Cabe puntualizar que el pasado mes de diciembre, Reyes se separó de su marido, el futbolista Sergio Sánchez (38), tras 10 años de matrimonio y una hija en común, Adriana (7). Un duro trance en el que la modelo recalcó que el divorcio sería de mutuo acuerdo y sin terceras personas de por medio.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez, junto a su hija, en una fotografía de sus redes.

"Elisabeth empezó con 14 años en el mundo de la moda y es emocionante ver todo lo que ha conseguido. No ha tenido historias raras ni escándalos. Ella consiguió ser Miss por su propia cuenta", reconoce Humberto en la distendida charla que ha mantenido con EL ESPAÑOL.

Recalca el director de producción de los MMT Awards 2025 que cada año se presenta una iniciativa. En esta ocasión, la fundación Iberostar ha sido galardonada por su compromiso con el planeta. Y es que se apunta a este periódico que el principal fin del evento en esta edición es la conservación de las Dunas de Maspalomas, en La Palma de Gran Canaria. El evento, y así lo señala Humberto, está comprometido con "la sostenibilidad y cuidado del entorno".

Qué duda cabe que una iniciativa de este estilo trae consigo la participación de numerosos rostros reconocidos en pro de la solidaridad. Así lo hace saber Hernández al remarcar que Elisabeth Reyes, Cristina Rodríguez y Gema Fernández han acudido en la mañana de este día 13 a las Dunas de Maspalomas para mostrar su implicación con la causa.

Gema Fernández, Elisabeth Reyes y Cristina Rodríguez, en las dunas de Maspalomas. Cedida a EL ESPAÑOL

Una propuesta importantísima la que han presentado este 2025 los Music Meets Tourism Awards 2025. El año que viene, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, se prevé que lo recaudado vaya a parar a manos de la Fundación Isabel Gemio, que investiga la distrofia muscular y otras enfermedades raras.

La flamante periodista y presentadora de televisión ha sido otro de los rostros reconocidos que no ha querido perderse la ceremonia. Es más, según confirma este periódico, Gemio continúa en la isla canaria junto a su hijo Gustavo Manrique disfrutando de unos días de relax.

Será el próximo domingo, 15 de junio, cuando el festival llegue finalmente a término. Lo hará con un multitudinario concierto en el que se darán cita artistas de la talla de Melody (34), Abraham Mateo (26) o Jorge González (36). "Es importante que personas como ellos participen en este tipo de eventos", termina diciendo Humberto Hernández.