Iñaki Urdangarin se convierte en coach: cuándo lo decidió, el papel de Ainhoa Armentia y el "orgullo" de su madre, Claire

Iñaki Urdangarin (57 años) se ha convertido en coach. El exduque de Palma ha decidido emprender un nuevo camino profesional y lo hace en un momento vital especialísimo para él. Quien lo conoce desliza a EL ESPAÑOL que ha dejado atrás su peor etapa.

Que mira al futuro con esperanza y, sobre todo, sin miedo. "Se ha reconciliado consigo mismo", apunta a este medio una fuente de total solvencia. Desea el exmarido de la infanta Cristina (59) ingresar de una vez por todas en la sociedad.

Quiere Urdangarin que el mundo le dé una oportunidad de demostrar todo lo que vale. Desde que salió de prisión y se instaló en Vitoria, Iñaki no ha parado de formarse. Fue en su tiempo entre rejas cuando tomó la determinación de adentrarse en el mundo del coaching.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, en una imagen de archivo. Europa Press

Atrás quedaron los intensos meses tras su separación matrimonial de Cristina de Borbón, así como la marejada informativa que supuso la aparición en su vida de la técnico especialista en Administración y gestión de empresas Ainhoa Armentia (43).

Iñaki volvía a enamorarse en su segunda vida tras salir de prisión. Hoy, Urdangarin vive feliz cerca de su madre, Claire Liebaert (91). Convive el exbalonmanista con su razón de amor, en la misma urbanización que Liebaert, en la zona de Ciudad Jardín.

Iñaki y Ainhoa viven en un piso alquilado, próximos a Claire, de la que Urdangarin -y sus hermanos, Mikel y Clara- está muy pendiente. EL ESPAÑOL pudo conocer, el pasado mes de enero, que Iñaki centra su día a día en el cuidado de su madre.

Se destaca que Claire siente un gran "orgullo" por su hijo Iñaki, pues entiende que no ha tenido una vida fácil. Volviendo a la actualidad informativa, Iñaki está en el mercado laboral.

Iñaki Urdangarin en una fotografía captada en Pamplona, en 2022. Gtres

Tras varios meses buscando, infructuosamente, trabajo en "distintas empresas de la zona", como informan a este periódico, el padre de Pablo Urdangarin (24) se ha atrevido a dar el gran paso.

Tenía mucho recelo y prudencia; no sabía el exduque cómo se iba a recibir en la sociedad su incursión profesional en el mundo del coach. Iñaki acaba de presentar su nuevo proyecto: una marca de coaching para el ámbito deportivo, empresarial y personal llamada Bevolutive.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a La Vanguardia. En esa charla, Urdangarin se ha sincerado como hacía años. Se muestra sereno y seguro, con gran determinación. Hay aspectos que no aborda, pero sí los esenciales que marcan su vida.

"La vida es un proceso de evolución constante, lleno de picos y valles que no solo debemos transitar, sino también aprender de ellos y gestionarlos con conciencia", reflexiona el que fue cuñado de Felipe VI (56).

Iñaki Urdangarin y Pablo tras un juego celebrado en 2023. Gtres

"El verdadero éxito no está solo en los logros externos, sino en la capacidad de cada persona para conocerse. (...) Este recorrido vital no solo me ha dado conocimientos, sino también experiencias que me han llevado a aplicarme a mí mismo todo lo que hoy comparto", prosigue.

"He enfrentado desafíos que me han obligado a reconstruirme, redefinir mi propósito y afrontar el cambio con responsabilidad y compromiso", remacha. Esos desafíos son los que le han dado el arrojo de querer ayudar a los demás, orientar y alumbrar.

Huelga puntualizar que durante su época privado de libertad, el exbalonmanista comenzó a estudiar un máster de psicología de coaching y bienestar emocional. No se pone Iñaki grandes metas en esta empresa.

Busca clientes de todos los ámbitos, desde políticos hasta empresarios, y prefiere la calidad a la cantidad. "Sabe que al principio va a costar. Tiene que derribar también algunos prejuicios que pesan sobre él", desliza quien informa.

"Ahora sólo quiere ser simplemente Iñaki", se apostilla. ¿Está al tanto la infanta Cristina de esta nueva aventura profesional de Iñaki y de la entrevista que ha dado? La respuesta que se traslada es sí. "Se la avisó".

Destaca la persona con la que contacta este medio que Urdangarin está en un período bueno, en el que todo en su vida está en orden. Lo más importante es que tiene a su lado lo que más quiere: a su familia, a su querida Ainhoa y a sus hijos.

Iñaki Urdangarin en una fotografía de archivo. Gtres

Hubo otros tiempos más complicados, pero el de hoy es plácido. Especial relación libra Iñaki con su hijo Pablo. Padre e hijo están muy unidos, y del joven se deshace en halagos el exduque en su interviú: "Soy muy pesado con él, pero es fantástico porque escucha".

Iñaki y sus cuatro hijos, Pablo, Juan (25), Miguel (22) e Irene (20), es excelente en la actualidad. Así quedó patente el pasado mes de enero, cuando los vástagos de Iñaki coincidieron con la pareja de éste, Ainhoa, en una jornada de campo.

Se ha dicho de todo sobre cómo sería la relación entre Armentia y los hijos de la infanta Cristina, pero a EL ESPAÑOL se insiste en que no hay problema ni tensión alguna.

Cierto es que el trato entre las partes no es demasiado fluido, habida cuenta de la distancia geográfica. No obstante, pese a esto se insiste en que el vínculo es "cordial", y tanto los hijos de Iñaki como Ainhoa "saben en qué sitio están".

Claro está que la llegada de Armentia a la vida de Iñaki no se encajó, en un principio, demasiado bien por parte de sus cuatro hijos. Pero el tiempo pasó y, con él, todo se ha recolocado. Los cuatro hermanos se desplazaron a la comunidad autónoma del País Vasco para estar con su abuela, Claire.

Ainhoa y Claire

Renglón aparte merece la relación entre Ainhoa y la madre de Iñaki, Claire. En este caso, la presentación oficial tardó más tiempo en producirse. Tanto es así que algunos digitales recogieron, tiempos atrás, unas palabras de Liebaert defendiendo no conocer aún a la pareja del que fue duque de Palma.

Hace unos meses, se informó de que, finalmente, la madre de Iñaki aceptó conocer a su novia. En octubre de 2023, la periodista Sandra Aladro expuso en Vamos a ver que "se conocen mucho y entra en esa casa. La madre de Iñaki tiene mucho cariño a la infanta Cristina, pero también quiere a su hijo y no ha tenido más remedio que aceptarla en su vida".

En agosto de 2024 vieron la luz unas fotografías en las que Claire y Ainhoa compartían un almuerzo con Iñaki. Se veía gran complicidad entre ellas. A aquel encuentro se sumaron algunos de los hermanos de Iñaki Urdangarin, como Mikel y Clara, ésta última acudió a la cita junto a su marido, Joseba.