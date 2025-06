Vania Millán: "La conciliación familiar es difícil. Me paso el día trabajando o cuidando a mi hija, por la noche caigo muerta"

Vania Millán (47 años) está de enhorabuena. Este miércoles, 4 de junio, ha celebrado su segundo aniversario de boda con Julián Bayón. Un médico especializado en medicina estética al que dio el 'sí, quiero' en 2023 y con el que tiene una hija en común, Vania.

La pequeña, que cumplirá dos años el próximo mes de septiembre, ha colmado de alegrías al matrimonio. "Llevamos tres años casados, pero son casi ocho años juntos. El balance de nuestra vida juntos es súper positivo", dice.

Y es que, tal y como ha recalcado en sus redes sociales, el médico es su "compañero", su "amigo", su "socio" y su "amor". Si tuviera que casarse de nuevo, lo haría sin dudarlo. "Pero a lo mejor con menos gente", reconoce a EL ESPAÑOL. El proyecto más bonito que han hecho realidad en común es tener a su niña, a la que dio la bienvenida a los 45 años. Y en cuyos cuidados está volcada por completo.

En la actualidad, la que fuera Miss España en 2002, centra su vida en el trabajo y en su familia: "Mi chico y yo somos socios de la Clínica Bayón, así que mi vida laboral la dedico casi en un 95% a la clínica. El resto de mi tiempo es para mi hija".

"Por las mañanas trabajo a tiempo completo en nuestro centro. Por las tardes recojo a mi hija en la guardería. Me hubiera gustado llevarla más tarde, pero no me quedó más remedio... Ahora estoy contenta. Allí la estimulan y aprende", añade.

Una "madre trabajadora"

"Soy una madre trabajadora. La conciliación familiar es difícil. Me paso el día trabajando y cuando llego a casa me dedico a estar con la niña. Me quedo con ella y doy el máximo de mi tiempo a sus cuidados", reconoce.

"Todo esto me hace muy feliz. Disfruto muchísimo de ella", destaca. "Eso sí, cuando llega la noche caigo en la cama muerta. Acabo agotada".

Vania Millán, con su marido, Julián Bayón, y la pequeña Vania, la niña que tienen en común. Instagram

Para Vania Millán, haber sido madre por primera vez a los 45 años no la ha cambiado demasiado. "Sigo siendo la misma, solo que hago menos vida social", dice.

"Pero cuando eres madre con 45, como es mi caso", apunta, "ya has salido, has viajado, has disfrutado de muchas cosas".

"Para mí dedicarme a ella no me supone ningún drama. Es algo que he buscado y que me apetece mucho", sostiene. Cuando le preguntamos si es mamá 'moderna' o si tira más a 'tradicional', no duda en contestar que más bien lo segundo.

"Soy mamá pollo"

Y es que en lo relativo a cómo está creciendo su pequeña, se considera más bien conservadora: "Sí, soy mamá pollo".

"Me encanta hacerme cargo de ella, jugar con ella, cuidarla. Si no me quedan más opciones la dejo con alguien, pero lo evito", admite.

Sobre si se animaría a tener un segundo hijo, responde: "Ahí lo dejo. Tengo una edad, así que venga lo que tenga que venir". Para poder tener a su hija, Vania Millán tuvo que recurrir "a todo tipo de tratamientos de fertilidad y de inseminación".

"Mi persona favorita", dice Vania Millán en las redes sociales en una foto junto a su hija. Instagram

Fue un proceso largo, no exento de sinsabores, en los que la modelo y empresaria compartió sus intentos para ser madre en las redes sociales. A día de hoy, ha ayudado a muchas mujeres y parejas que han estado en su misma situación.

"Aún hay gente que me escribe para preguntarme o comentarme cosas... En lo que yo pueda ayudar a los demás, ahí estaré", sostiene. "Si puedo dar un consejo a alguien no dudaré en hacerlo".

"Yo en su día compartí mi proceso sin ser consciente de que a tantas personas les pasara lo mismo que a mí", relata. Lo cierto es que sus relatos en su perfil de Instagram lograron 'enganchar' a miles de usuarios de las redes.

"Personas, igual que yo, tuvieron sus dudas, necesitaban información. Lo que sucedió entonces en las redes no es algo que yo buscara. Surgió así, no fue algo que yo buscara".

"Cogí Covid y quise tirar la toalla"

Aquella etapa fue dura. Ella y su marido pusieron todas sus ilusiones en tener su primer bebé en común (Bayón es padre de un hijo de una relación anterior).

Por suerte, lo consiguieron. Pero por el camino hubo fracasos. Intentos fallidos. Llegó a querer abandonarlo todo hasta en dos ocasiones. Dos veces en las que casi echó por tierra su sueño de convertirse en madre.

"Hubo varios momentos difíciles. El más doloroso fue el primero. Cuando pensaba que todo era fácil. Eso fue lo peor. No eres consciente de lo que viene", recuerda.

"Otro momento duro fue cuando estaba a punto de la extracción de óvulos y cogí Covid. Me tocó empezar de cero. Quise tirar la toalla. Me derrumbé por completo", relata, con total sinceridad. "Ahora soy capaz de verlo todo con más perspectiva y me veo a mí misma con más fuerza".

Vania Millán con su marido, Julián Bayón, tras el nacimiento de su hija Vania, en septiembre de 2023. GTRES

"El apoyo de mi pareja ha sido fundamental", desliza. "Si él me hubiera dicho 'no vamos a seguir' o 'esto no merece la pena' probablemente lo hubiéramos dejado. Pero no fue así. La última vez que me sometí al proceso me lo tomé como 'ya está', si viene bien, y si no, se acabó. Empecé a relajarme. Y me quedé embarazada".

Casi dos años después de conseguir ser madre, la madrileña ha dejado esa faceta como una especie de coach de las técnicas de reproducción asistida.

"Mi hija, 'mini Vania', tiene mi carácter"

"No he querido centrarme en eso. Fue una etapa que mostré porque surgió así. Pero ha pasado", cuenta. "Ahora puedo hablar de cómo está 'mini Vania".

De su niña revela que "físicamente es igualita a su padre, rubia con ojos azules. En la personalidad se parece más a mí. El carácter es más mío... Tiene su carácter. Se defiende".

A sus 47 años, la modelo atraviesa un momento especialmente dulce. "La maternidad es algo que descubres cuando llega. Hasta que no eres madre no sabes el trabajo que dan los niños, la dedicación total que es y la necesidad que sientes de estar con ellos y de cuidarlos. Es un cambio radical de vida. Pero yo no lo cambiaría por nada".