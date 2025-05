Sergio Peris-Mencheta, sobre Juan, su hermano y donante de médula: "De adolescente, lo aparté como a un apestado"

La vida de Sergio Peris-Mencheta (50 años) cambió para siempre cuando en enero de 2024 le fue diagnosticado leucemia. Cuatro meses después, en mayo, se sometió a un trasplante de médula que él mismo catalogó en sus redes sociales como su "renacimiento".

Poco más de 365 días han transcurrido desde aquel importantísimo acontecimiento. Un hecho que fue posible gracias a su hermano, Juan, su donante de médula. Así lo relata él mismo en su libro, 730 días: la enfermedad como espejo del tiempo, que ha visto la luz este pasado miércoles, 28 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de la intervención.

A 24 horas del trasplante, el célebre actor se siente dividido entre Madrid y Los Ángeles. No duda en recogerlo así en el tomo compuesto por más de 250 páginas. Su cuerpo está posado en la cama de un hospital de la ciudad norteamericana, pero su cabeza se mantiene al otro lado del charco, concretamente en la capital española, donde su hermano, Juan, está siendo operado.

Sergio Peris-Mencheta, en Los Ángeles en febrero de 2023. Gtres

"Hoy mi corazón y mi mente están en Madrid. En estos momentos están operando a Yonyón. Mañana estarán aquí sus células madre", escribe Peris-Mencheta en la página 37 de su libro. "A 9.000 kilómetros está siendo operado. Al acabar, alguien embarca con un 10% de su médula en un maletín destino Los Ángeles. Mañana me la transfunden", se lee a eso de la página 37 del tomo que acaba de publicar el actor de Snowfall.

Las células madre de Yonyón -como le apoda Sergio de forma cariñosa- recorren los cerca de 10.000 kilómetros que separan Madrid y Los Ángeles. "Las enfermeras entran. Ya están aquí las células madre de Juan, que van a ser las mías. Me tumbo en la cama y bajo los brazos. Es solo la primera de las tres bolsas de médula que me esperan. Dos litros en total. Empieza la transfusión. Lloro de felicidad", señala Peris-Mencheta en su libro, recordando los instantes previos de la operación que tuvo lugar el 28 de mayo de 2024.

Las redes sociales se han convertido en una especie de refugio y diario personal para Sergio Peris-Mencheta. En su perfil de Instagram ha ido recogiendo las etapas de la ardua batalla que mantiene contra la leucemia desde enero de 2024. Una incansable lucha en la que su hermano, Juan, ha sido una pieza fundamental, aunque escasos son los detalles que había compartido sobre él hasta ahora.

Sergio Peris-Mencheta. Europa Press

Una simple lectura a 730 días: la enfermedad como espejo del tiempo sirve para comprobar la importancia de Juan Peris-Mencheta en esta especie de "renacimiento" que ha vivido el que fuera presentador de Traitors. Es más, utiliza cierto tono de humor cuando relata cómo fueron sus primeros días después del trasplante.

"Los recién trasplantados sufrimos algo llamado EICR (enfermedad injerto contra receptor). El nuevo sistema inmune no reconoce al cuerpo y lo ataca. Digamos que vienen nuevos inquilinos a una casa que, en este caso, se parece a la suya, pero no es exactamente la misma. No la reconocen del todo. Estaban tan a gusto en los huesos de mi hermano que cuando, de pronto, les cambiaron la decoración, se cabrearon y les vino el impulso de dar una mano de pintura", expone Sergio, textualmente, en la página 125 del libro.

El primer libro autobiográfico de Peris-Mencheta recoge en varios momentos las escenas de "maltrato" que vivió por parte de su padre. Juan, su hermano, también fue otro de los protagonistas de estas desagradables situaciones. Hace unos años, Yonyon me contó que recordaba una noche que papá estaba bañándonos. Yo debía tener unos seis años. Me puse de pie en la bañera y le debí de salpicar, y me soltó tal hostia que me caí de bruces y perdí el conocimiento", relata el actor madrileño.

Qué duda cabe que vivencias de tal calibre quedan grabadas para siempre en el subconsciente de uno. Sin embargo, los hermanos Peris-Mencheta mantuvieron durante años una relación "más de conocidos que de hermanos". "Llegada mi adolescencia, decidí dejar de compartir habitación con él, de paso también los amigos, y hasta la vida. Lo aparté de mí, como si me diera vergüenza, como si fuera un apestado", expone Sergio en el capítulo noveno del libro.

Fueron varios los años en los que la ausencia de contacto premiaba la relación entre Juan y Sergio Peris-Mencheta. "No me quiero imaginar el sufrimiento de un niño al que su ídolo lo había extirpado de su lado. Pero la madurez nos trajo algunos cambios: Yonyón había crecido por su cuenta, se hizo a sí mismo sin la compañía, los consejos ni el apoyo de su hermano mayor. Las pocas veces que nos veíamos cruzábamos dos palabras", se lee.

El transcurso del libro recoge, en esta línea, cómo se gestó la paulatina reconciliación entre los hermanos Peris-Mencheta. "Tenía la necesidad interna de recuperarlo. Con los años acabó formalizándose una relación más abierta entre ambos. Me interesaba genuinamente saber de su vida, de sus amistades, de su trabajo, de sus viajes, de sus aficiones. Quería saber quién era mi hermano", reza el final de la página 186 de 730 días: la enfermedad como espejo del tiempo.

A diferencia de Sergio, su hermano, Juan, mantiene un discreto perfil. Cuenta con un Instagram público y tan solo presenta una imagen en el feed de un perfil que respaldan poco más de 100 seguidores. Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de diciembre, escribió artículos de opinión en el periódico El Diario.

En aquella biografía, además, figuran detalles profesionales como los siguientes: Licenciado en Ciencias Políticas, máster en Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Ordenación del Territorio y en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos.