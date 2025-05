30 años sin Antonio Flores: del gran homenaje que prepara su familia a la discreta vida de su exmujer, Ana Villa

El 30 de mayo de 1995, Antonio Flores fue encontrado sin vida en su casa familiar de El Lerele, en Alcobendas, Madrid. Murió a los 33 años, sólo dos semanas después del fallecimiento de su madre, Lola Flores. Desde entonces han pasado tres décadas, pero su recuerdo sigue intacto. Al menos entre su entorno, que busca mantener presente la figura del artista.

Según lo previsto, este año verá la luz Flores para Antonio, una película homenaje que su única hija, Alba (38), describe como "un viaje transformador". Fue el pasado 20 de febrero, en el fin de su rodaje, cuando la actriz habló de ello.

"No sé cómo vamos a hacer para que quepa en una película todo lo que habéis dado las personas que habéis participado. Gracias", escribió entonces Alba Flores, quien apenas tenía ocho años cuando falleció su padre. La actriz acompañaba el texto con un bonito álbum de fotos que dejaba entrever algunos de los momentos del film.

Flores para Antonio cuenta con los testimonios de algunas figuras que formaban parte del entorno de Flores. No falta la música ni bonitas fotografías de archivo, que traen al presente algunas vivencias del cantante.

En aquel post, además, la intérprete enumeraba a algunas de las personas que han formado parte del proyecto. Al largometraje se han sumado las hermanas de Antonio, Lolita (67) y Rosario Flores (61). Asimismo, Elena (37) y Guillermo Furiase (31), Antonio Carmona (60) o Mariola Orellana (62). En la película también participa Ana Villa, exmujer del cantante y madre de Alba. Y es que, si bien se separó del artista mucho antes de que perdiera la vida, siempre ha estado en contacto con la mediática saga.

Ana Villa mantiene una vida discreta, alejada de los focos. Sin embargo, al igual que los Flores, se ha dedicado a la industria del entretenimiento. Eso sí, tras bastidores. Profesionalmente, la madre de Alba se ha desempeñado como productora teatral.

Recientemente ha participado en la película que rendirá homenaje al que fuera su exmarido. Pero en sus redes sociales, donde no suele ser activa, también ha promocionado un sinfín de conciertos que se han llevado a cabo en recuerdo a la memoria de Antonio.

Antonio Flores con su hija, Alba, en una imagen de archivo. Gtres

Este viernes, 30 de mayo, se cumplen 30 años de su muerte, pero sus recuerdos son imborrables. La actriz de La Casa de Papel también se ha encargado de rememorar su arte. "Aquí estoy con su guitarra, haciendo una película sobre él, Antonio Flores, mi padre. No sé cómo expresar todo lo que se me pasa por el cuerpo", escribía en septiembre de 2024.

Alba Flores lleva en sus genes el arte de su familia. En su caso, dedicándose a la interpretación. Es conocida, sobre todo, por interpretar a Saray en Vis a Vis y a Nairobi en La casa de papel. Este año, mientras llega el día del estreno de la película en recuerdo a su padre, ha presentado Punto Nemo.

Se trata de una serie hispano-portuguesa de Prime Video, estrenada el pasado marzo, y en la que comparte protagonismo con figuras como Maxi Iglesias (34) o Najwa Nimri (53).

Así como los recuerdos, el dolor por la pérdida de Antonio Flores también es imborrable. Aunque se aprende a sobrellevar, la tristeza por la pérdida de un ser querido siempre está latente. “Hablaba con él y de las cosas que quizá se me quedaron en el tintero, que eso sí me da mucha tristeza. A lo mejor no hice lo suficiente, no hice lo que tenía que haber hecho”, reflexionó Lolita hace apenas unos meses en su entrevista con Jordi Évole (50).

“Nos mentía mucho, es un dolor muy grande el que se pasa. Él salía, salía solo. Se iba a lo mejor a la finca de un amigo y se comía el mono él solo. Estaba tres o cuatro años limpio. Cuando murió mi madre ya se había quitado de eso”, confesó Lolita. Sólo 14 días después del fallecimiento de Lola Flores, perdió la vida Antonio.