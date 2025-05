A solas con Vicky Martín Berrocal: "A los 14 años tenía la talla 44 y no existía en algunas tiendas. Eso te hace daño"

A las 11:15 horas de este pasado miércoles, 28 de mayo, Vicky Martín Berrocal (52 años) llegaba a su tienda de Madrid, ubicada en plena Milla de Oro. Concretamente en el número 49 de la calle Velázquez. Un espacio que inauguró en septiembre de 2024 y con el que ella siempre soñó, tal y como ha relatado en un agradable encuentro al que ha acudido EL ESPAÑOL.

Vicky Martín Berrocal ha abierto las puertas de su tienda a la prensa y a un grupo dedicado al sector nupcial. ¿El motivo? Presentar su nueva colección de novias, Terra, un homenaje a sus orígenes y principios, pero con una amplia variedad para vestir a cualquier mujer en uno de los días más importantes de su vida. Sin importar la talla ni el estilo. En Victoria Colección hay espacio para todas.

Para un momento tan especial e íntimo -que asegura que va a repetir cada vez que pueda-, la diseñadora ha deslumbrado con un nuevo look: la melena corta, a la altura de los hombros. Como estilismo, un clásico y elegantísimo traje de pantalón y blazer en color negro, que ha completado con una camiseta básica blanca.

Detalles de la nueva colección 'bridal' de Victoria. EL ESPAÑOL

"Así me casaría yo... Que no me voy a casar", ha comenzado diciendo en una suerte de discurso que se ha extendido por una hora y tras saludar, uno a uno, a quienes se encontraban en la planta baja de su tienda, dedicada a las futuras novias. En este punto, Vicky, que empezó hace 20 años en la industria de la moda, ha señalado uno de sus diseños.

"Queríamos tener un homenaje a lo que somos. A las raíces. Yo este año estoy enfocada en 'de dónde venimos y quiénes somos'. Para mí era importante que tuviese mucho que ver con lo que estoy haciendo por otro lado", ha explicado la diseñadora onubense con un guiño a sus exitosos proyectos.

La presentación de su nueva colección bridal ha coincidido con la proyección de su documental, Las Berrocal, en el que junto a su madre, Victoria (78); su hermana Rocío (43) y su hija, Alba (25), habla como nunca de la historia de su familia.

"Esto somos y hay que defender lo que somos", ha insistido la diseñadora mientras hacía un repaso por los vestidos nupciales que tiene expuestos en su tienda de Madrid. Entre ellos, el que lució Dulceida (35) en la presentación de su documental el pasado mes de abril.

Vicky Martín Berrocal, en un íntimo encuentro en su tienda de Madrid. EL ESPAÑOL

Sentirse bien con uno mismo es, si cabe, una de las máximas de Vicky Martín Berrocal cuando se trata de vestir a una novia o invitada. "En la vida tenemos que hacer lo que queramos, independientemente de si le gusta o no al que está al lado", ha defendido.

A lo largo de la charla, Vicky ha contado un sinfín de anécdotas que ha vivido en sus 20 años de trayectoria en el sector de la moda. Tanto en lo profesional como en lo personal. Han sido dos décadas de infinitas vivencias y constantes transformaciones.

Así como los looks, las personas cambian. "No somos conscientes de lo que cambiamos. Yo no tengo nada que ver con la persona que era el año pasado", ha confesado Vicky Martín Berrocal en una amena conversación que ha trascendido el formalismo de una presentación, convirtiéndose en un encuentro íntimo, casi de amigas. "En un segundo la vida te cambia y te lleva a otro sitio rápidamente".

Respecto a sus diseños, ha recordado que son cien por cien made in Spain y que su objetivo es hacer sentir bien a sus clientas. "Modificaciones todas. He tenido ejemplos de emocionarme muchísimo. Con novias que no han sido recibidas en otros sitios. A mí me pasó eso".

Vicky Martín Berrocal ha rememorado un episodio desagradable que vivió siendo una adolescente de 14 años y que, si cabe, ha forjado su imagen. Tanto en lo personal como en lo empresarial. Junto a su madre, Victoria Martín Serrano, llegó a una tienda de Sevilla buscando un diseño para su primera fiesta. La onubense tenía la talla 44, un tamaño que no existía en aquel local.

"Viví con eso. Lo olvidé porque he sido fuerte. He tenido mis inseguridades y momentos de mirar para adelante. Pero escuché aquello y me enfadé. Mi madre me dio la mano y me sostuvo... Y desde hace 20 años que creé esto, supe que eso no te puede pasar. Duele y hace daño", ha recordado. Por ello, en parte, Vicky ha hecho de su marca un espacio seguro, en el que todas las mujeres, sin importar la talla, encontrarán su vestido soñado.

"No es por vender un vestido de novia. Es el regalo que hago a esas niñas y a esta niña [señalándose a sí misma] que no atendieron a los 14 años porque tenía una talla 44. Y a la madre que le dio la mano", ha expresado la diseñadora.

"Y así llevamos dos décadas desde que empecé. Estoy muy feliz de haber llegado aquí, hasta la calle Velázquez. Era mi sueño. Yo pasaba por aquí y decía 'este local tiene que ser mío'", ha recordado la empresaria, quien hasta verano del año pasado tenía su tienda en una tienda más pequeña en la calle Hermosilla.

Vicky Martín Berrocal, emocionada, tras recibir un aplauso de sus invitadas. EL ESPAÑOL

"Todo en esta vida pasa cuando tiene que pasar. El momento llega. Todo es un proceso...", ha reflexionado Vicky Martín Berrocal cuando ha sido interrumpida por una mujer a quien llevaba una década sin ver. Una modelo que trabajó con la empresaria y que quiso sorprenderla en esta jornada tan especial. Así, tras fundirse en un cariñoso abrazo, han relatado cómo fue experiencia trabajando juntas, reforzando el discurso de la onubense.

Vicky no se olvida de su equipo y también ha destacado su gran trabajo. Ha recordado, especialmente, a la que fuera su patronista, Paqui, quien aparece en el segundo y tercer episodio de Las Berrocal.

Aunque es abierta a todo tipo de modificaciones, no queda duda que en estos 20 años de trayectoria, Vicky Martín Berrocal ha construido una marca que se diferencia donde quiera que vaya. Victoria Colección tiene su propio sello.

"Nieves Álvarez me lo dijo siempre. 'Lo de tus patrones, te diría, que es lo mejor. En este país hay alguien más y tú'", ha contado como anédota. "Cuidamos y mimamos mucho. No todo vale. Soy muy perfeccionista, muy exigente con mi vida, conmigo. Hay que mimar a la clienta y ser honesto", ha enfatizado.

El encuentro ha terminado con un brindis y la inesperada visita de Rocío, la hermana de Vicky Martín Berrocal. Ataviada con un estilismo deportivo, recién salida del gimnasio, ha acudido unos minutos a la tienda de Velázquez para mostrar su apoyo, como siempre ha hecho, a la diseñadora.