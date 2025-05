Andy y Lucas emiten un rotundo comunicado en el que aclaran cómo está su relación: "Sólo buscan hacer daño"

Andrés Morales (43 años) y Lucas González (42), componentes del dúo Andy y Lucas, han dicho basta. No pueden más con las especulaciones y los dimes y diretes que de ellos se vierten en los medios de comunicación y que, tal y como denuncian, carecen de toda verdad. El último escándalo que está enturbiando su gira de despedida aconteció hace escasos días.

Una presunta pelea entre ellos en el camerino, durante un concierto en Badajoz, llenó horas de televisión y varios titulares. Ahí se puso de manifiesto, además, la relación que libran en la actualidad Andrés y Lucas. Se ha llegado a aseverar, incluso, que no se soportan, que discuten mucho y que sólo están obligados a entenderse por trabajo.

Ante todo esto, la dupla artística ha decidido dar un paso al frente y desmentir de pleno, en forma de rotundo comunicado, todo escollo. "Después de una semana en la que hemos sido objeto de múltiples especulaciones por parte de ciertos medios de comunicación, queremos desmentir rotundamente todas las informaciones", comienza el escrito.

"Ni nos llevamos mal, ni ha existido ningún tipo de conflicto físico entre nosotros. Lamentamos profundamente que se estén promoviendo noticias falsas que solo buscan generar controversia y hacer daño sin razón alguna", agregan, a dúo, en este escrito oficial.

"Nos une una amistad de muchos años, un cariño sincero como el de dos hermanos, y una pasión compartida por la música que sigue tan viva como el primer día. Amamos lo que hacemos y, como siempre, vamos a seguir dándolo todo en el escenario", prometen.

Andy y Lucas, en el plató de 'El Hormiguero', durante su última visita. Gtres

La gira en nada ha peligrado; todo sigue adelante: "Queremos dejar claro que la gira continuará tal y como estaba prevista, finalizando el próximo 10 de octubre, con la misma entrega, profesionalidad y buen humor que nos ha caracterizado durante más de dos décadas de trayectoria".

"Pedimos encarecidamente a nuestros seguidores y al público en general que no den credibilidad a rumores infundados ni a informaciones procedentes de terceros que no buscan otra cosa que perjudicar sin fundamento", apostillan.

Concluyen: "Creemos firmemente que nuestra carrera ha sido seria, consolidada y ejemplar, y no merece ser manchada por especulaciones sin sentido. Os agradecemos el cariño de siempre y os esperamos con los brazos abiertos en nuestros próximos conciertos, donde estaremos, como siempre: unidos, comprometidos y felices sobre el escenario".

Andy y Lucas, que llevan más de dos décadas en la escena musical española, han sido objeto de rumores en otras ocasiones, pero siempre han defendido la solidez de su amistad y su trayectoria profesional. En esta ocasión, han querido zanjar la polémica con un mensaje claro: siguen unidos y comprometidos con su carrera.

Lucas y su nariz

Lucas, en una fotografía reciente. Gtres

También el aspecto físico de Lucas ha sido objeto de controversia de un tiempo a esta parte. Terminó admitiendo el cantante, en El Hormiguero, que se había operado, y que había cometido errores en el posoperatorio, lo que habría afectado el resultado de la cirugía.

"No hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner...", explicó, reconociendo que tendría que volver a pasar por quirófano para corregir el problema.

Las declaraciones del artista no convencieron a todos. El cirujano Miguel Saldaña, experto en reconstrucción facial, cuestionó la versión de Lucas y calificó el estado de su nariz como "dramático y difícil de reconstruir". Según el especialista, el problema podría deberse a una mala cicatrización, una complicación en la circulación o incluso toxicidad local.

A pesar de la polémica, Lucas ha tratado de restarle importancia al asunto, asegurando que lo que más le preocupa es el impacto mediático y el daño que los rumores han causado en su entorno familiar. "Se han escrito cosas de drogas, cosas que son maquiavélicas...", lamentó en televisión, dejando claro que la presión mediática ha sido difícil de gestionar.