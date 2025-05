Lara Álvarez confirma su ruptura con Perico Durán tras seis meses de relación: "A veces querernos no basta"

El pasado noviembre trascendía públicamente que Lara Álvarez (38 años) vivía una nueva relación sentimental. La presentadora recuperaba la ilusión junto a Perico Durán, un piloto al que había conocido 13 años atrás. En su momento mantuvieron un idilio que finalmente no pudo ser. Ahora, la historia ha vuelto a repetirse. Tal y como ha confirmado ella, ya no son pareja.

Las alarmas saltaron después de que Lara Álvarez comenzara a eliminar sus fotos juntos en redes. Un movimiento que llamó la atención de sus seguidores y de la prensa. Cabe recordar que fueron seis meses de intensa relación, que documentaron en una serie de publicaciones de Instagram, pese a que ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal.

Ha sido la asturiana quien ha confirmado la noticia en una conversación con Javi de Hoyos durante la emisión de La Familia de la Tele. "Lara Álvarez y Perico Durán han roto su relación", decía el comunicador.

Lara Álvarez y Perico Durán, en una imagen de redes sociales. Instagram

La presentadora, por su parte, ha respondido: "Sí, hemos roto, y a veces con quererse no basta". Lara Álvarez, además, ha dejado claro que ha sido una ruptura en buenos términos. "Con el mismo respeto y amor que hemos vivido nuestra relación, hemos roto", ha explicado. Su expareja, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se espera que lo haga, ya que no es una figura pública.

Lara Álvarez y Perico Durán se conocieron hace más de una década. En 2011 mantuvieron un romance discreto que nunca se hizo público. Se reencontraron en 2024, dándose una segunda oportunidad. El pasado noviembre, tras la publicación de unas apasionadas imágenes en la revista Diez Minutos, la televisiva hizo oficial su idilio con un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, donde atesora dos millones de seguidores.

Lara Álvarez y Perico Durán, en una imagen de archivo que compartió ella en sus redes sociales. Instagram

Cabe puntualizar que Perico Durán también es una estrella de las redes sociales. Aunque era un desconocido para el público, cuando se conoció su relación con Lara Álvarez ya sumaba más de 270.000 seguidores de Instagram.

Pedro, su nombre real, es un comandante de la compañía Iberia y comparte ciertos consejos, relacionados con su trabajo a través de las redes. "Ayudando a personas a superar su miedo a volar", define en la biografía de Instagram. Respecto a su vida personal, el piloto tiene un hijo fruto de una relación anterior, de quien también presume incansablemente por redes sociales.

Con Lara Álvarez, su relación no pasó al siguiente nivel. El pasado febrero, en una entrevista con EL ESPAÑOL, la presentadora se sinceraba sobre la idea de ser madre al lado del piloto. "Yo estoy conociendo a mi pareja aún, entonces aún no estoy preparada para decir algo así. Yo estoy intentando conocerlo, poco a poco, y disfrutar de algo que está siendo muy nuevo, por cómo lo estoy viviendo", comentaba.