Carola Baleztena y Emiliano Suárez, 'enfrentados' por 'Las Berrocal': ella apoya a su amiga Vicky y él lo califica de "espanto"

El próximo martes, 20 de mayo, se estrena una de las docuseries más esperadas del panorama televisivo: Las Berrocal, protagonizada por Vicky Martín Berrocal (52 años) y las tres mujeres más importantes de su vida: su madre, Victoria (78); su hermana Rocío (43) y su única hija, Alba (25).

Un retrato íntimo de una saga de mujeres fuertes, carismáticas y profundamente mediáticas. Pero hay un quinto protagonista que, aunque no aparece físicamente, se percibe como una sombra constante en cada escena: José Luis Martín Berrocal, el patriarca fallecido de la familia, cuya doble vida marcó para siempre a su familia.

A pocos días del estreno, las opiniones ya comienzan a dividirse como es en el caso de Carola Baleztena (45), amiga de Vicky, y su marido, Emiliano Suárez (48). La actriz, aún en proceso de recuperación tras someterse a una histerectomía radical hace cuatro meses, ha asistido a una corrida de toros en Las Ventas y ha confesado estar "más o menos", de salud.

El matrimonio en una imagen de archivo. Gtres

Ha añadido: "Me está costando recuperarme un pelín, pero no mucho más". Eso sí, agradece el apoyo de su entorno, especialmente el de su pareja: "Sí, eso sí, eso sí, eso sí, me cuida mucho. Todo el mundo me cuida mucho".

Respecto al reality de su amiga, Carola admite con una sonrisa: "No, no lo he visto, no he visto nada. El lunes se estrena, ¿no? Sí, sí, sí, lo veré, lo veré, lo veré". Sin embargo, Emiliano no comparte el entusiasmo de su pareja.

Con total sinceridad, contesta tajante: "Yo no lo voy a ver, yo no lo pienso ver, porque no me interesa nada. Si lo queréis poner... no me gusta nada eso. Nada, me parece un espanto todo eso".

Y al ser presionado para decir al menos si le gustan 'Las Berrocal', su respuesta es igual de firme: "Nada, nada, en absoluto. Ese es un reality, nada, para nada". Concluye, incluso, con un toque de humor ácido: "No se lo deseo a ningún amigo mío". Entre emociones familiares, figuras ausentes y reacciones divididas, 'Las Berrocal' promete no dejar a nadie indiferente.

El bache de salud de Carola

En los últimos meses, Carola Baleztena ha enfrentado un complicado problema de salud que la llevó a pasar por quirófano, un proceso en el que ha contado con el respaldo inquebrantable de su esposo, Emiliano Suárez.

El pasado 10 de enero, la actriz celebró su 45º cumpleaños de una manera inesperada: desde la suite presidencial del Hospital MD Anderson de Madrid. En lugar de una gran fiesta, Carola tuvo que someterse a una histerectomía radical, una intervención que implicó la extirpación del útero, el cuello uterino, los ovarios y las trompas de Falopio.

A pesar de la complejidad de la operación, la actriz ha demostrado una actitud positiva y resiliente. Su esposo, Emiliano Suárez, ha sido su mayor apoyo, acompañándola en cada paso del proceso y compartiendo mensajes llenos de humor y cariño en redes sociales.

El respaldo de su entorno

Desde el hospital, Emiliano Suárez publicó un mensaje en el que, con su característico sentido del humor, describía la experiencia como un "capricho", y aseguraba que la recuperación de Carola estaba siendo exitosa. Además, la actriz ha recibido innumerables muestras de cariño por parte de amigos y seguidores, quienes han celebrado su fortaleza y optimismo.

Diez días después de la operación, Carola compartió una imagen desde su hogar, agradeciendo el apoyo recibido y mostrando su gratitud por la vida. En su publicación, incluyó una lectura espiritual que reflejaba su estado de ánimo y su esperanza en la recuperación.