30 años sin la gran Lola Flores, la artista que llevó el flamenco por bandera: así cuida y protege su familia el legado que dejó

El mes de mayo de 1995 marcó un antes y un después en la historia de una de las familias más mediáticas de nuestro país: los Flores. El día 30, el cantante Antonio Flores fallecía como consecuencia de una mezcla de medicamentos y alcohol.

El también compositor ponía fin así a dos semanas de incansable sufrimiento. Lola Flores, su madre, había perdido la batalla contra el cáncer el 16 de mayo de aquel año. Un acontecimiento que mantuvo al país entero en vilo y del que hoy se cumplen ya 30 años.

Hay quienes no conciben que hayan transcurrido ya tres décadas desde que La Faraona muriera a la edad de 72 años. Y es que Lola Flores fue -y sigue siendo- grande entre las grandes. No cualquiera puede presumir de cargar a sus espaldas con una discografía como la suya.

Lola Flores. EP

Precisamente ha sido esto, además de su característica personalidad, lo que ha hecho que la artista siga siendo un mito universal del espectáculo. 30 años después no ha nacido nadie como ella. Es probable, de hecho, que España no vuelva a conocer a una persona con tal carácter arrollador y chorro de voz.

Al menos, su familia ha sabido mantener su legado vivo allá donde va. Una estela -la del arte- que buena parte de la familia Flores ha seguido fielmente. EL ESPAÑOL hace un repaso de las vidas actuales de los herederos de La Faraona con motivo del aniversario de su muerte.

1. Lolita Flores | Elena y Guillermo Furiase

Lolita Flores Gtres

La primogénita de Lola Flores ha seguido la estela de su madre en lo que al espectáculo se refiere. A sus espaldas carga con importantes éxitos en la música como Sarandonga o Quién lo va a saber. Sin embargo, a día de hoy, la mayor de las hijas de La Faraona ha encontrado en el mundo de la interpretación y la pequeña pantalla una especie de refugio.

El pasado mes de noviembre, el Gran Teatro de Córdoba inauguró una nueva obra llamada Poncia, inspirada en La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y donde Lolita (67) interpretaba a una de las protagonistas. Además, desde hace años, forma parte del jurado del mítico programa de Antena 3 Tu cara me suena.

Elena Furiase, Lolita Flores y Guillermo Furiase. Gtres

El terreno sentimental ha sido uno de los aspectos que más ha llevado a Lolita Flores a copar titulares de la crónica social desde que su progenitora perdiera la vida hace ya tres décadas. Entre los años 1983 y 2001 mantuvo una historia de amor con Guillermo Furiase, con quien contrajo matrimonio y tuvo a sus dos únicos hijos, Elena (37) y Guillermo. También vivió un romance en 2010 con Pablo Durán, aunque lo suyo llegó a término cinco años después de darse el 'sí, quiero'.

Los dos vástagos de la intérprete de Sarandonga han preservado -y mucho- el legado artístico de su abuela. Elena ha participado en importantes series de nuestro país como El Internado o Mía es la venganza. Además, ha publicado El mundo secreto de Árbal, una obra cargada de un toque de fantasía y misterio. Guillermo, por su parte, ha optado por un perfil público más hermético, aunque también se dedica profesionalmente a la música, tal y como comparte frecuentemente en sus redes sociales.

2. Antonio Flores | Alba Flores

Lolita, Antonio Flores y Rosario Flores en una imagen del año 1990.

Hija única del matrimonio entre el -tristemente- fallecido Antonio Flores y la productora teatral Ana Villa, Alba Flores (38) ha conseguido hacerse con un respetado hueco en el mundo de la interpretación en España. Especial mención cabe su papel en la serie La casa de papel, donde interpretó el personaje de Nairobi, uno de los más queridos por la opinión pública.

No ha seguido la estela musical de su padre, pero siempre que puede lleva su figura por bandera y alardea a los cuatro vientos del inmenso amor que sentía y sentirá siempre por su progenitor. "Desde la música y desde nuestro arte, como que la familia siempre ha estado muy dedicada siempre al público y que demandaba la gente, sobre todo, por la parte que me toca a mí, que es mi padre, creo que sí que la gente necesitaba un lugar donde ir a celebrar que mi padre existió", apostilló emocionada Alba Flores al recordar a su padre, Antonio Flores, fallecido en 1995 cuando ella tenía 10 años.

Alba Flores durante su discurso en el Orgullo de Madrid. Gtres

Cabe puntualizar que Alba siempre ha mantenido su vida privada en un discreto segundo plano. No obstante, es preciso matizar que hace un par de años la actriz se dejó ver paseando por las calles de Madrid junto a la cantante Ondina Maldonado, aunque ninguna de las dos llegó a pronunciarse nunca al respecto. También se ha manifestado en varias ocasiones a favor del feminismo y contra numerosas desigualdades sociales.

3. Rosario Flores | Lola Orellana y Pedro Antonio Lazaga

Rosario Flores. Gtres

El nombre de Rosario Flores (61) es sinónimo de arte y pureza. Prácticamente no hay nadie en España que no conozca alguna de sus canciones, entre las que destacan Como quieres que te quiera o No dudaría. Una serie de triunfos musicales con los que pone de manifiesto haber seguido la estela de su madre, aún siendo la menor de los hijos de La Faraona.

Más allá de sus innegables triunfos en lo profesional, lo cierto es que Rosarito -como le llamaba su madre- ha optado por seguir una línea de lo más hermética en lo que respecta a su vida privada. Sabido es que lleva cerca de 25 años con su marido, Pedro Lazaga, con quien se comprometió en el año 2006.

Rosario Flores y Lola Orellana, en noviembre de 2022. Gtres

Fruto de su historia de amor nació Pedro Antonio, que alcanzó la mayoría de edad a comienzos del año 2024. De hecho, el menor de Los Flores cumplió 18 años el 21 de enero, mismo día que su tía Lolita Flores. En lo que respecta al terreno sentimental, Pedro vive una historia de amor junto a Lucía, la hija de Alba Molina y el guitarrista Cepeda.

No es Pedro Antonio el único descendiente de la intérprete de No dudaría. Rosario Flores, en esta línea, experimentó por primera vez la maternidad en el año 1995 con fruto de su relación con el actor argentino Carlos Orellana. Lola Orellana, que siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, es la viva imagen de su abuela Lola, pues presenta los rasgos más característicos de la familia.