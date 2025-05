Feroces críticas a Frank Cuesta, tras crear controversia con su cáncer: "Tremendo miserable que juega con una enfermedad"

Frank Cuesta (53 años) está en boca de todos. A primera hora de la mañana de este pasado martes, 13 de mayo, su nombre se encontraba en la primera posición de las tendencias de X -antiguo Twitter-. ¿El motivo? Un polémico vídeo en el que confesaba que no tenía cáncer y que no es veterinario ni herpetólogo. El presentador aseguraba que es mitómano y que en todos estos años ha construido una imagen pública a base de mentiras.

El vídeo no tardó en viralizarse y los usuarios de las redes reaccionaron a él minuto a minuto. La mayoría, en un tono crítico al personaje, quien pocas horas después modificó su discurso, desmintiendo sus palabras iniciales.

"He puesto un vídeo de un guion que se me mandó y que esta mañana han corroborado que eso se me había mandado y si yo hacía ese vídeo se paraba todo este acoso", explicó Frank Cuesta en su canal de YouTube. La polémica, sin embargo, no pudo dar marcha atrás.

La mayoría de los tuiteros hacen referencia a la enfermedad. "No tengo cáncer", decía durante la mañana Frank Cuesta respecto a esta narrativa que hasta ese momento generaba gran compasión y solidaridad por parte de sus seguidores. "Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer", puntualizaba.

"Qué forma de jugar con temas como el cáncer y el bienestar animal", escribía un usuario de la red tras aquel vídeo. "El año pasado pensé, 'este miente en lo del cáncer y miente en todo', como ahora, la mirada no la sostiene y mira hacia abajo continuamente", puntualizaba otro tuitero. "Quiere seguir con el show. Frank Cuesta debe estar desde ya tratado por un psiquiatra a gravedad, puesto que lleva años mal y grita a todos", añadía éste, dudando del discurso. Su planteamiento, cabe puntualizar, no resultaba descabellado. Horas más tarde, Frank Cuesta cambió su comunicado.

"Tremendo miserable que juega con una enfermedad que afecta a tanta gente", se leía en X. "Frank Cuesta confesando que nunca tuvo cáncer, que trafica con animales, que todo es un invento... Pero que la culpa es de la sociedad porque él creó un personaje que se hizo famoso y se le fue de las manos. Creo que aquí todo el mundo lo sabíamos, ¿no?", reflexionaba otro usuario.

"En lo del cáncer sabe que no puede mentir, porque con eso no se juega porque todos conocemos lo duro que es el cáncer por familiares o amigos, como para andar mintiendo", era otro de los textos que se lee en la citada red social.

Tras su segundo comunicado, dando marcha atrás a aquel polémico vídeo, las críticas aumentaron: "Frank Cuesta es un fraude"; "es un estafador"; "sus disculpas y sus lloriqueos no eran sinceros y su arrepentimiento era una pantomima".

Fue en la mañana de este pasado martes, 13 de mayo, cuando el presentador decía que, presuntamente, su vida mediática había estado construida sobre una base de mentiras. Incluso hablaba de mitomanía, un trastorno psicológico que lo había llevado a distorsionar la realidad de forma reiterada. Lo hacía con un vídeo, de casi tres minutos de duración, que lo convirtió en trending topic.

Tras disculparse públicamente de Chi, un amigo que trabajaba junto a él en el Santuario Libertad, por las críticas que recibió tras su detención, el presentador relataba que todo había sido resultado de "un personaje. El gran shock llegaba en el minuto en el que decía: "No tengo cáncer". No obstante, explicaba que sí lleva años tratándose de una mielodisplasia, una enfermedad grave de la médula ósea, pero no terminal como en su momento dejó entrever.

Horas más tarde, Frank Cuesta daba un giro de 180 grados en su discurso. “Hoy yo hice un vídeo diciendo que no tengo cáncer, eso lo vio mi hijo, es cuando yo dije 'no puedo más con esto', porque vi cómo estaba el mayor. ¿Todo el mundo hablando de mi enfermedad por esa gente?”, comentaba.

“¿Por qué tengo que enseñar papeles, informes, no me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un p... año. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio. Tengo que dar toda mi información, ¿por qué?”, zanjaba Frank Cuesta.