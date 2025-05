Cinco años de la muerte de Álex Lequio: así ha cambiado la vida de su familia y cómo afronta Ana Obregón esta difícil fecha

El 13 de mayo de 2020, murió Álex Lequio, hijo de Ana Obregón (70 años) y Alessandro Lequio (64). Falleció a los 27 años, a causa del sarcoma de Ewing que padecía. Una desgarradora noticia que se produjo en plena pandemia por la Covid-19 y que conmocionó a propios y extraños. Especialmente a sus padres. La actriz y el colaborador de televisión han llevado el luto de manera diferente, pero en ambos casos no existe consuelo. No lo hay cuando se trata de la pérdida de un hijo.

Ana y Alessandro, si cabe, han conseguido sobrellevar el duelo que los acompañará hasta el fin de sus tiempos. Aunque el dolor por la pérdida es irreparable, ambos han intentado seguir con el curso de la vida. Cada uno a su manera, pero siempre manteniendo presente el legado de Álex.

Así ha sido en los últimos cinco años. Este martes, 13 de mayo de 2025, se cumple un lustro del fallecimiento de un joven que tenía una serie de proyectos por cumplir. Muchos de ellos se han materializado gracias al trabajo de sus padres. En especial de Ana, quien ha recuperado la ilusión con la llegada de Ana Sandra (2), hija biológica del fallecido empresario. Con ella, de hecho, afrontará esta dura fecha. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, su intención es estar en casa con Anita -como se le conoce cariñosamente-. La bióloga, además, dedicará un post en recuerdo de su hijo.

Pero Ana no es la única que ha cumplido proyectos. ¿Cómo ha cambiado la vida de los Lequio Obregón desde aquel fatídico 13 de mayo de 2020?

Ana Obregón | Madre

Ana Obregón junto a su hijo, Álex Lequio, en una imagen compartida en las redes. Instagram

Está centrada en la crianza de su nieta, Ana Sandra, quien llegó al mundo en 2023 por gestación subrogada. Es la hija biológica de Álex, como ha defendido en reiteradas ocasiones, respaldándose en el testamento ológrafo que dejó el empresario. Pero en este tiempo, la actriz no sólo ha cumplido el deseo de su hijo de tener descendencia.

Ana Obregón, además, terminó de escribir El chico de las musarañas, libro en el que narra la dura batalla de Álex contra la enfermedad. Además, ha llevado adelante la Fundación Aless Lequio, que recoge fondos y dinero para la investigación sobre el cáncer.

Respecto a su vida profesional, es colaboradora de Y Ahora Sonsoles. Su mayor ilusión, no obstante, es su nieta. Le ha devuelto la sonrisa, pese a que el dolor por la ausencia de Álex no ha sanado. El 13 de mayo de 2020, la vida de la bióloga "se apagó". Así lo escribió ella en el primer post que compartió tras la muerte del joven. A lo largo de estos cinco años, la actriz ha dedicado gran parte de su Instagram al recuerdo de su hijo. Tras el fallecimiento del empresario, cabe recordar, la artista también dio el último adiós a sus padres.

Álessandro Lequio | Padre

Álex y Alessandro Lequio, en una imagen de archivo. Gtres

Desde que llegó al mundo Ana Sandra, una de las incógnitas que no se ha resuelto es si Alessandro Lequio conoce a la hija biológica de Álex. “Si la ve o no la ve es la única parcela de mi vida que me han pedido respeto para no contarlo. Si me permitís es lo único que puedo decir pero que se preocupa por su nieta", expresó Ana Obregón hace poco más de un mes, dejando la duda en el aire.

Alessandro Lequio se mantiene discreto respecto al tema de la pequeña. En sus redes sociales, sin embargo, sí muestra su apoyo a la Fundación Aless Lequio. Aunque con menos frecuencia, igual que la bióloga suele recuperar momentos memorables con Álex y compartirlos en su feed de Instagram. Desde que falleció el joven empresario, el conde italiano ha hecho suyo el hashtag #alessforever. Incluso utiliza esta etiqueta cuando publica instantáneas de su hija pequeña, Ginevra Ena (8), fruto de su matrimonio con María Palacios (43).

Profesionalmente, Alessandro Lequio, como Ana, sigue en la pequeña pantalla. En su caso, como colaborador de El Programa de Ana Rosa.

Clemente y Ginevra Ena Lequio | Hermanos

Alessandro Lequio junto a sus hijos Clemente y Álex, en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Para Ana Obregón, Álex Lequio era su único hijo. Para Alessandro Lequio, en cambio, era el segundo de sus vástagos. El italiano se estrenó en la paternidad con Clemente (37), fruto de su relación con Antonia Dell'Atte (65). Mientras que Ginevra Ena, la más pequeña, nació de su matrimonio con su actual mujer. Cuando murió Álex, la benjamina de los Lequio apenas tenía tres años. Ahora tiene ocho.

Respecto a Clemente Lequio, estos últimos cinco años ha llevado una vida discreta en Miami. En un primer momento probó suerte en la música, lanzando un propuesta clásica en las principales plataformas. El pasado 1 de abril, en cambio, se mostró en las redes vestido de camarero. El hijo de Alessandro, sin embargo no desveló mayores detalles.

Cabe recordar que cuando murió su hermano, Clemente le dedicó públicamente una canción de su autoría, titulada Your angel. Además, una conmovedora carta: "Eres mucho más que un ángel porque sigues y seguirás siendo el hijo para tus padres, el amigo para tus amigos y, ahora más que nunca, mi hermano. No dejaste este mundo de manera discreta, sino dando un rugido como un auténtico león para entregar tu gran mensaje de valentía, coraje, amor y esperanza".

Celia Vega-Penichet | Prima

Celia Vega-Penichet y Álex Lequio, en una imagen de redes sociales. Instagram

Biológiamente eran primos. Pero Álex y Celia se querían como hermanos. Su vínculo era tan estrecho, que Ana Obregón la ha elegido a ella como madrina de Ana Sandra.

Para Celia Vega-Penichet (33) los últimos meses han sido agridulces. Personalmente no lo ha pasado bien por su ruptura sentimental con Julio Jiménez-Blanco, con quien tenía planes de matrimonio. La joven también sufrió un bache de salud, según comentó en sus redes sociales a propósito de la celebración de su 33 cumpleaños.

A nivel laboral, también ha sido una etapa de cambios. Según figura en su cuenta de LinkedIn, acaba de cambiar de trabajo. Desde este mes de mayo se desempeña como executive member de la red de mujeres Dreamers & Doers.

Carolina Monje | Novia

Carolina Monje y Álex Lequio, en una imagen de archivo. Gtres

Cuando Álex Lequio perdió la vida, mantenía una relación sentimental con la diseñadora Carolina Monje (30). Hoy, la catalana está casada con el empresario Álex Lopera. Contrajeron matrimonio en octubre de 2023 y este pasado enero dieron un gran paso en su historia de amor. Se convirtieron en padres por primera vez de un niño llamado Íñigo.

En estos últimos cinco años, Carolina Monje no sólo ha rehecho su vida personal al lado del padre de su hijo. En marzo de 2020, apenas mes y medio antes de la muerte de Álex Lequio, puso en marcha su propia firma de moda. Tras el fallecimiento del hijo de Ana Obregón, lanzó varias colecciones.

Desde septiembre de 2023, sin embargo, no ha publicado novedades de la firma. Carolina Monje, la que fuera novia de Álex Lequio, ahora estaría enfocada en su familia.