El Padre Ángel se sincera sobre el papa León XIV: "Yo creo que ha sido una sorpresa, pero una sorpresa buena"

Italia y el mundo entero vivieron este pasado jueves, 8 de mayo, un día histórico. Minutos después de las 18:00 horas de la tarde, una fumata blanca emergía de la chimenea de la Capilla Sixtina. Así, a las 19:23 horas, Robert Francis Prevost Martínez (69 años) era presentado como papa León XIV.

Un acontecimiento histórico que ha llevado a infinidad de rostros reconocidos a mostrar sus reacciones con respecto a la decisión del Cónclave. El Padre Ángel (88) ha sido uno de los primeros en opinar sobre el Sumo Pontífice. "León XIV es un nombre precioso, y uno se siente lleno de felicidad porque, así como hemos sentido mucho el irse el Papa Francisco, esperábamos con ansiedad el nombramiento y quién podía ser Papa. Y cuando salió y ya dijeron el nombre León XIV, ya tenía buena pinta", ha comenzado diciendo el sacerdote ante los micrófonos de Europa Press.

El Padre Ángel, poniendo en alza toda la labor realizada por el Papa Francisco, ha expresado qué espera de León XIV. "Sus primeras palabras fueron las que esperábamos, las de la paz. En estos momentos en los que hay tantas guerras, peleas y conflictos, no hablaban nada más que de la paz. Es decir, no nos habla de unas teologías que no entendamos, nos habla de que hay que quererse y después de que hay que creer en Dios y en los hombres y en las mujeres. Habla español, y está en línea con el Papa Francisco, se conocían de Buenos Aires", ha expuesto.

El Padre Ángel. Europa Press

Además de haber confesado sentirse "feliz" con la elección de este nuevo Papa, el Padre Ángel ha hablado alto y claro sobre las informaciones que señalan las posibles diferencias entre León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (78): "El Papa ha sido elegido por los suyos, por los cardenales, no elegido por los políticos, ni por Trump".

El Papa León XIV ha sido recibido con los brazos abiertos por buena parte de la población. No obstante, cierto es que no había otros cardenales que contaban con ventajas en las apuestas. "Yo creo que ha sido una sorpresa, pero una sorpresa buena. Por lo que yo voy oyendo y escuchando, todos van sacando un poco su vida, su ascendencia, además, de madre española. Esperemos que sea de Asturias la madre o su abuela, ¿no? Algo tendrá de eso, pero el que hable español ya para España es una gran cosa", ha añadido, esperanzando que este papado será bueno para nuestro país.

Qué duda cabe que una de las asignaturas a tener en cuenta es siempre el papel de la mujer en la Iglesia. El Padre Ángel, en esta línea, tiene claro el rol que León XIV debe tomar. "Él estaba cerca del Papa anterior y sabía cuáles eran sus intenciones. El Papa Francisco ya comenzó con ello y sin duda este va a seguir en ello", ha comenzado verbalizando. "El problema de la Iglesia no es el que los curas nos casemos o que las mujeres puedan ser sacerdotes, sino que tiene que ser un lugar centrado en que entremos todos y no alejemos a la gente", ha proseguido.

El papa León XIV. EFE

"A veces hemos alejado a los divorciados o que tienen una orientación sexual completamente distinta o casi hasta de un color a otro. El Papa Francisco ya se fue acercando poco a poco a esta gente. León XIV conoce las periferias, la pobreza, ha estado cerca de la gente y ha convivido con ellos". Así, con estas palabras, se ha atrevido a definir el Padre Ángel lo que espera del papado de León XIV.

Fue este pasado jueves 8 de mayo cuando Robert Francis Prevost Martínez terminó siendo escogido el nuevo representante de la Iglesia Católica. Un acontecimiento de renombre que reunió a miles de devotos en la Plaza de San Pedro.