Víctor Elías se sincera sobre su experiencia con el 'bullying': "Me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele"

Víctor Elías (34 años) ha vivido un año de lo más completo. El pasado mes de octubre, el reconocido actor se dio el 'sí, quiero' con la cantante Ana Guerra (31), sellando así su sólido amor tras dos años de relación. Un acontecimiento de renombre al que han ido sumando en los últimos tiempos distintos proyectos profesionales.

Quien diera vida a Guille en la mítica serie Los Serrano publicó el pasado noviembre sus recuerdos en Yo sostenido. Historia de un juguete casi roto, una obra en la que se abre en canal sobre sus vivencias más íntimas y episodios nada deseados, como las adicciones de sus padres o las suyas propias.

Este pasado viernes, 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el bullying, el primo de la reina Letizia (52) volvió a desnudarse y sincerarse como nunca relatando su propia experiencia con el acoso escolar. El marido de Ana Guerra, así, se ha convertido este lunes en el protagonista de la tercera temporada de Educando contra el bullying de Fundación ColaCao, donde, además, ha ofrecido consejos propios.

"He pasado miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En estos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas". Estas escalofriantes afirmaciones marcan el inicio de la distendida charla en la que Víctor se abre en canal como nunca en Educando contra el bullying, la plataforma online de vídeos de la Fundación ColaCao, dirigida a familias con el objetivo de aportar claves y herramientas para ayudarlas a educar a sus hijos en la educación emocional en valores como la autoconfianza, el empoderamiento y la prevención del acoso escolar.

Al igual que hicieron en temporadas previas rostros reconocidos como Lara Álvarez (38), Sara Carbonero (41), Nacho Guerreros (54), Carme Chaparro (52) o Almudena Cid (44), el marido de Ana Guerra ha compartido su experiencia personal en cuanto al acoso escolar y ha ofrecido consejos para combatir el bullying.

"En el colegio, tenía el mote del 'germenoso', que no tenía nada ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí". Así recuerda Víctor Elías su paso por la escuela, en concreto, de los seis a los 10 años hasta que lo cambiaron de colegio, "porque no podía más". Además, durante su testimonio, el también músico ha hecho hincapié en la relación que tuvo su situación de acoso escolar con el hecho de salir en la pequeña pantalla. "El ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades, falta al colegio, le cambian los exámenes... no es del todo agradable cuando tienes 7 o 8 años", señala Elías en la nueva temporada de Fundación ColaCao.

Ana Guerra y Víctor Elías. Gtres

Claro está que para combatir y abordar de forma correcta un problema es necesario comunicarlo y verbalizarlo. Por ello, Víctor Elías ha destacado la importancia de hablar de lo que nos ocurre cuando somos niños. "Hablar es muy importante. Decir cómo nos sentimos hace que nos sintamos mejor".

Asimismo, también agradece tener un entorno familiar donde se facilite la comunicación: "Pasé de estar en un hogar un poco desestructurado a un sitio más organizado. Agradezco a mis tíos, que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban. Cuando tienes 15 años piensas que es un rollo, pero ahora razonándolo piensas que 'menos mal'. Esto de mayor te permite tomar tus propias decisiones".

Por último, ha animado a los niños y niñas a mirarse interiormente para detectar qué les pasa: "Un consejo es hablar con nosotros mismos y preguntar como le preguntamos a nuestros padres y familiares: ¿qué tal estoy? Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos, mucho mejor de lo que nos llevaríamos con nuestro mejor amigo o amiga, ya que al final contigo mismo pasas infinitamente más horas".

Víctor Elías. Sara Fernández.

El acoso escolar no es el único episodio oscuro al que Víctor Elías se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, desde las muertes de sus padres hasta la adicción con las drogas. Así lo confesó en una extensa entrevista para EL ESPAÑOL el pasado noviembre. "Para poder perdonar a mi madre sus adicciones tuve que vivirlas yo, tuve que caer en las drogas, y ahora sé que lo hizo lo mejor que pudo, que supo". Ahora, el reconocido actor ha dejado aquella etapa atrás y sonríe de la mano de Ana Guerra.