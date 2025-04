Cayetano y Francisco Rivera dan el último adiós a su tío abuelo, Alfonso Ordóñez, minutos antes del apagón

El mundo del toro, y una de las sagas taurinas más importantes de nuestro país se vestían de luto este domingo, 27 de abril, tras el fallecimiento del torero Alfonso Ordóñez Araujo a los 86 años en Sevilla. Hijo del 'Niño de la Palma', hermano de Antonio Ordóñez y tío abuelo de Francisco (51 años) y Cayetano Rivera (48), estuvo en activo casi hasta el último momento, y el pasado Domingo de Resurrección se despedía de la afición de la plaza de toros de La Maestranza después de 30 años ejerciendo como asesor artístico y de una vida íntimamente ligada a la Fiesta Nacional.

Este lunes, minutos antes de que el apagón eléctrico masivo dejase sin luz a toda España, el diestro era despedido en el Tanatorio de la SE-30 de la capital andaluza, y como no podía ser de otra manera, los hijos de Carmen Ordóñez y Francisco Rivera 'Paquirri' -además de otros rostros conocidos como Tomás Campuzano o José Luis Segura- han querido estar presentes en el último adiós a Alfonso Ordóñez.

Los hermanos han llegado por separado al velatorio, luciendo trajes oscuros, corbatas negras y gafas de sol -en el caso del marido de Lourdes Montes lo ha hecho junto a unos familiares, mientras Cayetano lo ha hecho en solitario- y visiblemente afectados tras la pérdida del último de sus tíos abuelos vivo, han evitado hacer declaraciones sobre este doloroso trance.

"El maestro Alfonso era un tío extraordinario. Estuvo varios años en mi cuadrilla que me lo llevé y primero que nada lo tenía como amigo. Fue un gran banderillero, era un grandioso torero. Yo siempre lo he dicho, que con lo grande que era no se le veía en la plaza y eso son los buenos toreros. Luego a través de los años me hice un gran amigo de él y lo viví como torero y lo viví como amigo. Me quedo con todos esos recuerdos como amigo y como el gran hombre que fue", comentaba emocionado Tomás Campuzano (68).

Quien sin embargo no ha asistido al funeral de su tío abuelo ha sido el menor de los hijos de Carmina Ordóñez, Julián Contreras (39), que alejado del foco mediático y residiendo en Córdoba con su padre desde hace un año, ha evitado desplazarse hasta Sevilla para evitar un incómodo reencuentro con sus hermanos Francisco y Cayetano, con los que no tiene ningún tipo de relación.