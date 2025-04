Así ha sido el gran debut de Terelu Campos como actriz: de los invitados y ausencias a un momento incómodo y tenso

Terelu Campos (59 años) llegó, debutó como actriz y... triunfó. Arrasó. Este pasado sábado, 26 de abril, el Teatro Zorrilla de Valladolid ha estrenado una función muy especial, Santa Lola, protagonizada por la hija mayor de la querida comunicadora María Teresa Campos.

No cabe duda de que Terelu ha vivido este pasado sábado uno de los días más importantes de su carrera profesional al debutar como actriz protagonista. Nadie de su entorno más cercano ha querido perderse este magno día: su hija, Alejandra Rubio (25), Carlo Costanzia (32), Carmen Borrego (58), José Carlos Bernal, Kike Calleja...

En el gran día de la presentadora, han estado, como se suele decir, los que tenían que estar. Se han vendido todas las entradas, Terelu ha estado pletórica en el escenario y, además, ha hecho un homenaje a varias personalidades importantes en el mundo de la cultura como María Teresa Campos, Laura Valenzuela, Concha Velasco y Paco Valladares.

Terelu Campos, emocionada, saludando al público junto a las fotografías que había en el escritorio del escenario. Gtres

"Sabíamos que teníamos que adornar la mesa y Lara propuso que si podíamos poner a nuestras madres...", ha asegurado Terelu, señalando las fotografías de esas dos grandes mujeres. Además, también están sobre las tablas enmarcados Concha Velasco y Paco Valladares: "Aquí hay dos personas más, Concha Velasco y Paco Valladares".

Añade Terelu: "Gracias a Paco yo he sido capaz de aceptar este reto. Quería que ellos -Concha y Paco- estuvieran de una manera aquí apoyándonos y ayudándonos". Muy emocionada por el recibimiento, Terelu también ha dado las gracias a "aquellos que decidieron comprar una entrada y apostaran por que yo pudiera hacerles disfrutar de una hora y media de sus vidas".

Terelu, emocionada, posando para la prensa tras haber debutado como actriz. Gtres

"Para mí, yo creo que es lo más importante: disfrutar un poquito y evadirse de lo que es la vida. Gracias por su generosidad", ha remachado la hermana de Carmen Borrego. Una vez finalizada la función, Terelu Campos ha salido del teatro entre aplausos con un gran ramo de rosas amarillas. El público ha aprovechado para tomarse instantáneas con la malagueña.

El momento incómodo y tenso de la jornada ha acontecido precisamente en esa salida de Terelu del teatro. Un reportero del programa Socialité estaba esperándola y le ha entregado, en clave de humor, una caja de rabillos de pasas -para la memoria, para que no olvidara el guión de la función-, y la primogénita de Teresa Campos no ha encajado bien esta suerte de broma.

"No lo he cogido porque no me salía coger algo que en ese momento me incomodaba. Hay que ponerse muchas veces en el lugar del otro como compañeros", ha manifestado, visiblemente turbada y molesta.

En otro orden de cosas, tras finalizar la obra de teatro, Carmen Borrego ha asegurado que su madre, María Teresa Campos, "estará muy orgullosa" por cómo ha actuado Terelu en la obra teatral. "Al principio no me imaginaba cómo estaba ella, todos estábamos nerviosos, pero yo sabía quién es Terelu, no me hacía falta verla", ha añadido la colaboradora de Vamos a ver.

Terelu Campos: éxito rotundo en su debut como actriz JALEOS

Por su parte, Alejandra Rubio ha abandonado el centro de teatro "súper feliz y súper orgullosa", porque "me ha encantado, nos hemos reído un montón y ha ido todo perfecto". José Carlos Bernal, el marido de Carmen, se ha manifestado también en esa línea: "Me ha gustado mucho. La verdad que me ha sorprendido".

José María Almoguera, ausente

En los últimos días mucho se ha hablado de la mala relación que existiría entre José María Almoguera y Alejandra Rubio después de que ésta dejase entrever que su primo tiene una actitud diferente con la prensa porque acaba de empezar y no le acosan como ella.

Unas declaraciones que han tenido mucho recorrido por los platós de televisión y que ambos han matizado dejando claro que no hay ningún mal rollo entre ellos. Sin embargo, esos comentarios avivan los rumores de que sí que existen rencillas.

Este pasado sábado, el marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal ha confesado, en primer lugar, que José María no había asistido al estreno teatral de Terelu porque "tenía trabajo y no ha podido, era imposible porque ha coincidido". Eso sí, Bernal deja claro que "la invitación la tenía, le ha dado mucha pena porque le hacía ilusión, pero tenía un contrato firmado".

Alejandra Rubio, Carlo Costanzia, Kike Calleja junto a su mujer y Carmen Borrego, en un fotomontaje. Europa Press

Además, José Carlos, que nunca hace declaraciones ante los medios de comunicación, ha aprovechado la ocasión para desmentir que existan malos rollos entre José María y Alejandra: "No hay malos rollos, de verdad. Yo sé que han hablado entre ellos y no hay ningún mal rollo".

Ha llamado poderosamente la atención que ninguno de los dos, ni Alejandra ni José María, hayan quedado para que sus respectivos hijos se conozcan, a lo que el marido de Carmen ha quitado hierro, asegurando que ya se producirá el encuentro: "Claro que sí, y jugarán juntos, además".