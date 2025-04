Hablamos con Carlos Alcaraz en el estreno de su documental: "Es difícil gestionar la exposición mediática y la salud mental"

21 años y ya está considerado uno de los mejores tenistas del mundo. Así es Carlos Alcaraz. El joven murciano que soñaba con ser número uno ha terminado por convertirse en el rey de los titulares, no solo por sus logros deportivos, sino también por su vida personal. Tras la retirada de Rafa Nadal, su nombre suena con fuerza como el gran sucesor de una leyenda del tenis mundial.

Este miércoles, 23 de abril, ha visto la luz Carlos Alcaraz: A mi manera, el esperado documental que aterriza en Netflix y que retrata el lado más humano del deportista. Una serie de tres capítulos en los que el tenista busca el equilibrio entre la presión de una carrera meteórica y su deseo de seguir disfrutando de la vida como un joven más. A lo largo del metraje, Alcaraz deja claro que, pese al éxito, sigue siendo "un chico de lo más normal", como él mismo afirma en los primeros minutos del documental.

El preestreno de la serie ha tenido lugar en un escenario a la altura de la ocasión: una pista de tenis portátil en la Torre Picasso de Madrid, a espaldas del Paseo de la Castellana. Netflix ha recreado el ambiente perfecto para una jornada inolvidable, a la que han asistido numerosas caras conocidas como David Bisbal (45 años) y Rosanna Zanetti (36), Óscar Casas (26) o Miguel Ángel Silvestre (43), entre otros.

Entre tierra batida y pelotas de tenis, EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de conversar durante unos minutos con el protagonista de la noche. Nervioso, cercano y con una sonrisa tímida, Alcaraz ha confesado que se sentía “muy nervioso” ante el estreno. En una charla distendida, el tenista habló de salud mental, presión mediática, el peso de las expectativas y, por supuesto, del papel fundamental que juega su familia en su trayectoria. También aprovechó para despejar las dudas sobre su estado físico y su participación en el próximo Mutua Madrid Open.

Habiendo empezado tan joven en el deporte, ¿cómo gestiona la presión, la exposición mediática y su salud mental?

Bueno, al final se hace complicado, no te voy a mentir. Hay momentos en los que todo se complica, sobre todo por el deseo de satisfacer a todo el mundo, de estar a la altura de las expectativas que la gente deposita en ti. Pero hay que saber parar, saber qué es realmente importante y enfocarte en ti mismo. Creo que, con mi familia y mi gente cerca, he conseguido mantener ese equilibrio, y ha sido gracias a ellos.

Se habla de que podría ser el sucesor de Rafa Nadal tras su retirada. ¿Cómo mantiene los pies en la tierra?

Sinceramente, recordando siempre de dónde vengo. Tener cerca a mis amigos de toda la vida, a mi familia y a mi equipo es fundamental. Ellos hacen un gran trabajo. Mis padres me han criado de una manera que me ayuda a ser como soy, y eso es clave. Pensar en tus orígenes siempre ayuda a no perder la perspectiva.

Carlos Alcaraz en el estreno de su documental en Netflix. Gtres

Su hermano Sergio también empieza a destacar en el tenis. ¿Le ha dado algún consejo para seguir sus pasos?

Creo que tanto mi padre como yo estamos ahí para ayudarle siempre que lo necesite. La verdad es que él pregunta poco, así que le doy pocos consejos, pero sabe que me tiene para lo que haga falta. Con el equipo que tiene y el apoyo de casa, sé que lo está llevando muy bien.

En un deporte tan exigente como el tenis, ¿qué papel juega su familia en su vida?

Para mí, la familia lo es todo. Sin ellos no estaría donde estoy ahora. Su apoyo es fundamental, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Más allá de la competición, tener su respaldo es único. Ahora mismo, para mí, lo más importante es la familia, sin ninguna duda.

Desde que se dedica al tenis profesionalmente, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar? ¿Ha sentido alguna decepción por no cumplir las expectativas que tenía de pequeño?

Claro, cuando somos pequeños tenemos una imagen idealizada de cómo será esta vida. Pero cuando llegas a este nivel, te das cuenta de lo difícil que es mantener la concentración, tanto mental como tenística, durante tanto tiempo. Hay muchas expectativas, muchas presiones externas que antes ni me imaginaba. Lo más complicado es lidiar con eso: con tus propias expectativas y, sobre todo, con las que los demás proyectan sobre ti. No es nada fácil.

Óscar Casas, Rosanna Zanetti, David Bisbal y Miguel Ángel Silvestre apoyando a Carlos Alcaraz. Gtres

En el documental se puede ver su día a día, pero ahora que se acerca el Mutua Madrid Open, ¿le veremos en la pista?

Ojalá que sí. Me he hecho unas pruebas y estoy esperando los resultados. Estamos pendientes de lo que digan los médicos y de cómo evoluciono estos días. Espero poder estar.

Por último, como curiosidad: cuando tiene una competición importante, ¿se entrena más o menos?

Depende. Hay que escuchar al cuerpo, hablar con el equipo y evaluar cómo estamos. Vengo de dos semanas muy exigentes, en las que no he parado, y aunque Madrid sea un torneo importante, hay que saber prepararse sin sobrepasarse. El equilibrio es la clave.

(Finalmente, el número 3 del mundo no participará en el Mutua Madrid Open debido a una lesión en el aductor derecho, según se ha confirmado este jueves, 24 de abril.)