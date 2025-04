Nacho Vidal, ingresado en el hospital tras sufrir una grave infección: "Me agobia estar aquí y no saber qué va a pasar"

Nacho Vidal (51 años) no atraviesa su mejor momento. Se encuentra ingresado en un hospital de Barcelona, donde ha sido operado de urgencia por una infección de un dedo de su mano izquierda. Desde el centro ha enviado un mensaje en el que transmite su preocupación y pide, tanto a amigos como seguidores, que no le manden más mensajes.

"Me agobia muchísimo estar aquí y me agobia no saber qué va a pasar con esto. Tengo demasiados agobios personales ahora mismo, como para tener más", dice, sin ocultar su inquietud, a través de sus redes sociales.

"Este vídeo lo hago para que no me preguntéis más qué me pasa o qué me está pasando. Agradezco a todos que me mandéis mensajes y que me preguntéis. Pero lo único que quiero estar es acostado, dormido, y no pensar en esto. Y dejar que esto pase lo antes posible", empieza explicando el que fuera actor de cine para adultos en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

"Todo empezó con un pequeño uñero, se empezó a infectar. Vine al hospital. Me miraron, me dijeron que no era nada", revela. "Al cabo de dos días se me puso el dedo así de grande, parecía que tenía vida propia. Decidí venir al hospital aquí en Barcelona y automáticamente me metieron en quirófano. Me durmieron entero y me operaron".

La operación fue un éxito, pero hubo consecuencias nefastas. La infección de la uña llegó a la sangre. Ahí se produjo el gran susto para Nacho Vidal, quien no contaba con este contratiempo: "Con tan mala fortuna que la infección subió por el brazo y la infección entró en sangre. Lo que estábamos temiendo es que entrara en ningún órgano vital y que fuera un problema todavía mayor".

"Estoy en observación, estoy medicado, estoy bien cuidado, me cuidan muy bien. Estoy en muy buena clínica. La gente que me quiere me viene a visitar", prosigue en su vídeo.

"Los que estáis pendientes de mí os lo agradezco, pero a partir de ahora no voy a contestar ningún mensaje más porque es repetitivo todo. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. No sé cuánto tiempo voy a estar en observación. No puedo decir nada más. Cuando salga de aquí, que no sé cuándo será, seréis en los primeros en saberlo".

Ahora necesita descansar y desconectar un poco. Por eso ha insistido en que no se le envíen mensajes durante su ingreso hospitalario: "No mandéis más mensajes preguntándome qué me pasa. El que quiera que me llame directamente. No estoy mirando más WhatsApp".

Por último, agradece el apoyo recibido y comparte una reflexión sobre lo que le ha sucedido: "Gracias a todos por estar ahí y preocuparos por mí. Todo pasa y sé que no me voy a morir, y si me muero, me moriré, como todo el mundo. Estamos aquí para nacer y para morir. Feliz Semana Santa. Yo la pasaré en el hospital, lo más seguro".