Dani Fernández, sobre su paternidad: "No es fácil, pero es verdad que pensaba que se me iba a dar peor"

El pasado viernes 11 de abril, el Movistar Arena de Madrid se convirtió en el epicentro del pop nacional con una nueva edición de LOS40 Primavera Pop. La cita reunió a miles de fans y a una selección de artistas que definen el presente y el futuro de la música española. Entre ellos, brilló con luz propia Dani Fernández (33 años), que volvió a demostrar por qué es una de las voces más sólidas del panorama actual.

Con un repertorio que mezcla sensibilidad y fuerza, Dani se subió al escenario para regalar a su público algunos de sus temas más aclamados. En un cartel donde también destacaron nombres como Abraham Mateo (26), Nil Moliner (32) o la exconcursante de OT2023 Violeta Hódar (24), el exmiembro de Auryn ofreció una actuación cargada de emoción y autenticidad.

Minutos antes de su show, EL ESPAÑOL habló con él en el photocall sobre su momento artístico, el reto de mantenerse fiel a uno mismo en la industria y lo que significa reencontrarse con el público tras convertirse en padre en 2024. Cercano, reflexivo y con los pies en la tierra, Dani abrió la puerta de su corazón y demostró que esta nueva etapa musical tiene mucho que ver con el momento personal en el que se encuentra.

El cantante Dani Fernández en un acto público. Gtres

Dani Fernández no solo atraviesa un gran momento en lo profesional, también vive una etapa especialmente dulce en lo personal. En mayo de 2022, el cantante dio un paso importante al casarse con la artista Yarea Guillén (27)en una ceremonia íntima cargada de emoción. Su historia de amor, discreta pero sólida, dio un giro aún más feliz en 2024 con el nacimiento de su primera hija, Belice.

La llegada de su hija ha sido uno de los acontecimientos más transformadores para Dani, que ha compartido con orgullo y sensibilidad algunos destellos de esta nueva faceta como padre. En una conversación con EL ESPAÑOL, ha desvelado los secretos de esta etapa y se ha mostrado encantado.

"Bueno, lo intento llevar como puedo, la verdad. No te voy a decir que es fácil; al final son muchos kilómetros y muchos días fuera. Pero es verdad que pensaba que se me iba a dar peor", ha comenzado diciendo. Sin embargo, el cantante ha asegurado que, entre su mujer y él, forman un tándem perfecto, aunque hayan hecho muchos "esfuerzos".

Si hay algo que lo une con Yarea es la música, y eso hace que vibren en la misma sintonía: "Me siento muy a gusto porque, con mi pareja, hemos hecho muchos esfuerzos a nivel calendario, porque ella también se dedica a la música. Al final, viajamos mucho los dos", ha confesado. Pero sí que se siente orgulloso, de ella y de la familia que han formado: "Todo el tiempo que puedo lo dedico a estar con ella y con Belice", ha añadido.

Dani Fernández y Yarea Guillén. Gtres

El cantante no deja de valorar el esfuerzo que supone convertirse en padre en los tiempos que vive España actualmente, y para él, eso es un gran reto. "Yo creo que hacemos un equipazo, mi mujer y yo. Es muy difícil en los tiempos que corren: los dos trabajando, los dos en carretera... y me siento muy orgulloso de lo que hemos formado juntos", ha expresado a este medio.

De hecho, no ha querido dejar de manifestar su opinión respecto a la conciliación, ya que la vive muy de cerca y también por lo que observa en su entorno. "Es algo que es muy difícil, porque conozco a muchos amigos que lo han pasado muy mal por este tema. Y ver cómo, en los momentos difíciles, tanto mi pareja como yo hemos estado juntos, dando el cien por cien... me gusta", ha zanjado.

Aunque Dani Fernández ha querido dejar claro algo: "No sé si algún día pasaremos por malos momentos, pero, de momento, lo hemos sabido gestionar", ha dicho, muy orgulloso del padre que es y de cómo lo están haciendo como familia.

Eso sí, desde EL ESPAÑOL no se ha podido evitar la pregunta: ¿quiere Dani Fernández continuar ampliando la familia? Y el cantante tiene una opinión muy clara al respecto: "De momento, no. No sabemos si otro día tendremos otro, pero, de momento, vamos con el uno y, después, ya veremos con el dos", ha concluido antes de subir al escenario de LOS40 Primavera Pop.

Dani Fernández en el photocall de LOS40 Primavera Pop. Gtres

Siempre cercano con sus seguidores, el artista ha dejado ver cómo la paternidad ha influido también en su manera de entender la música y en su forma de conectar con las emociones, ofreciendo una maravillosa puesta en escena que puso al Movistar Arena en pie.

La primavera para Dani

Una de las estaciones más deseadas por los españoles es la primavera. Es el momento en el que llega el buen tiempo y el sol empieza a dejar sus primeros rayos. Por ello, el cantante Dani Fernández ha dejado una canción para los lectores de EL ESPAÑOL, con la que el día puede alegrarse, especialmente con las lluvias de las últimas semanas.

"¡Uf! Quién lo diría. Pues mira, hay una canción que me hace levantarme, y más con los días tan lluviosos que hemos tenido últimamente. Se llama Emborracharme, de Lori Meyers, que es una de las canciones que me ponen feliz", ha confesado a este periódico.

Por otro lado, al ser preguntado por el momento más humilde que ha sentido encima de un escenario, ha contestado que no se siente preparado para responder, porque nunca se ha parado a pensarlo. Sin embargo, hay otras cosas que sí piensa:

"Yo creo que, para mí, la humildad es lo que siento por la música, todo lo que me hace vivir la música. Y cuando me pongo en el escenario, lo que pienso es en dar el cien por cien de mí. No hay mayor humildad que dedicarse a lo que más me gusta hacer en el mundo y que le gusta a la gente. Yo muchas veces doy más por la gente que por mí mismo, porque creo que la música es lo que me ha enseñado en mi día a día", ha dicho, despidiéndose con una sonrisa y agradeciendo a los medios su presencia en todos los momentos de su vida.