El impacto de Daniela y Martina, las hijas gemelas de Raquel Meroño, en redes: colaboraciones y un videoclip

2024 fue un año muy especial en la vida de Raquel Meroño (49 años). El pasado mes de noviembre, Daniela (18) y Martina (18), sus hijas gemelas, alcanzaban la ansiada mayoría de edad. Un acontecimiento de renombre que venía precedido de importantes éxitos en lo que respecta a su faceta profesional.

Qué duda cabe que ser hijo de un rostro tan reconocido en nuestro país como Raquel Meroño puede abrir puertas que se escapan de las manos de otros mortales. No obstante, Daniela y Martina han demostrado hacerse un respetado hueco en el mundo de las redes sociales y las influencers gracias a su empeño y continuo trabajo.

El pasado mes de junio, cuando aún tenían 17 años y eran menores de edad, la dupla ya consiguió un significativo hito. Daniela y Martina, en esta línea, ficharon por Soy Olivia, una conocida agencia de influencers que previamente había contado con rostros reconocidos como María Pombo (30) o María García de Jaime (28). Un hecho que les ha permitido impulsar fuertemente su carrera profesional en redes sociales, tal y como se ha percatado EL ESPAÑOL.

Su fichaje por la mencionada agencia de representación puede entenderse como un acierto rotundo. En menos de un año, sus respectivos perfiles en redes sociales como Instagram o TikTok han incrementado en más de 150.000 los seguidores. Una cifra que respalda fuertemente el impacto que están teniendo sus publicaciones en este tipo de plataformas.

Al igual que el resto de influencers, Daniela y Martina Meroño pueden presumir de haber dado paso a colaboraciones con reconocidas marcas. En su mayoría, cabe apuntar, se trata de posts relacionados con empresas de moda y belleza. Algunas de ellas son Primark, Survivors o Kerastase. No obstante, también tiene cabida otro tipo de contenido relacionado, por ejemplo, con la alimentación o aspectos económicos.

Si bien sus colaboraciones con marcas suelen formar parte de su feed de Instagram, TikTok lo dedican plenamente a dar paso a vídeos bailando o maquillándose al más puro estilo get ready with me. Un tipo de contenido que, sin lugar a dudas, es otra férra prueba de su impacto en redes sociales. Y es que la mayoría de sus publicaciones en la mencionada plataforma tienen una media de 500.000 reproducciones.

El mundo de la música y la interpretación también ha llegado a la vida de la pareja de hermanas. Martina, una de las gemelas de Meroño, está de enhorabuena. Tal y como ha compartido recientemente en sus redes sociales, ha formado parte de un videoclip musical que se encuentra disponible en YouTube desde este pasado día 10 de abril. El tema musical, Un secreto, lleva hasta su portada la cara de la joven en la plataforma Spotify.

Raquel Meroño ha sido una parte fundamental en esta especie de salto a la fama de las pequeñas Daniela y Martina. Aunque siempre ha dejado claro que respeta su espacio y sus proyectos profesionales y personales, lo cierto es que en ciertas ocasiones ha sido parte de la imagen de campaña de algunas colaboraciones con marcas.

El trío de mujeres mantiene un estrecho vínculo y así lo presumen frecuentemente en sus respectivas redes sociales. La actriz y presentadora, en esta línea, tiene varias publicaciones en su feed de Instagram en las que aparece viviendo gratos momentos junto a sus dos hijas. Una relación que parece haberse incrementado tras la mayoría de edad de ambas.

Raquel Meroño y su hija Daniela en un evento en Madrid. Gtres

Daniela y Martina nacieron del matrimonio entre Raquel Meroño y Santi Carbones, quienes siguen manteniendo una excelente relación a día de hoy a pesar de la ruptura vivida en 2018. De hecho, ella misma lo confesó así a EL ESPAÑOL en una distendida charla el pasado julio. "Es el padre de mis hijas. Nosotros nos llevamos muy bien desde siempre. Desde que nos separamos seguimos siendo familia", comentó entonces la presentadora.

Apariciones públicas

Pese a que las dos hijas de Raquel Meroño han encontrado en las redes sociales una parte de su futuro profesional, ambas continúan cursando sus estudios. Sin embargo, también han sido varios los actos públicos en los que Daniela, una de las gemelas, se ha aparecido.

Muy sonriente y cómplice con Raquel Meroño, la joven posó el año pasado junto a su madre en un photocall de un evento organizado por el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, en el que se ponía en valor la gastronomía y al que pudo acudir este periódico.