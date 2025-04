Melani Olivares, conmovida, recuerda el aborto que vivió con 20 años: "Sentí mucho dolor, pero también fue un alivio"

Melani Olivares (52 años) se ha convertido en la última protagonista de Madres: desde el corazón, el programa de MiTele Plus presentado por Cruz Sánchez de Lara (52). En esta ocasión, la actriz se ha abierto en canal con la vicepresidenta de EL ESPAÑOL en la nueva entrega del formato que se encuentra disponible para el gran público desde este jueves, 10 de abril.

Durante la distendida charla con Cruz Sánchez de Lara, la intérprete barcelonesa se ha sincerado acerca de la maternidad, una etapa que ha estado marcada por el proceso de adopción de su hija Martina (18). Melani, cabe recordar, es madre de una niña adoptada y de dos hijos biológicos, Manuela (12) y Lucho (8).

"Tú no puedes pagar por un hijo. No estás salvando a nadie, simplemente lo quieres. En ese momento, por las circunstancias que sean no puedes o no quieres tener un hijo". Con esta frase comienza Melani Olivares una de las escenas más conmovedoras de la entrevista en MiTele Plus. Unas palabras con las que refleja el proceso de adopción de su hija Martina, quien, por cierto es una apasionada de la moda.

Melani Olivares y Cruz Sánchez de Lara, en 'Madres: desde el corazón'. Mediaset España

La infancia y adolescencia de una persona marca sin duda su contexto futuro. Esto le ocurrió precisamente a Melani Olivares. Conmovida y al borde de las lágrimas, la actriz ha relatado el momento en el que se quedó embarazada con apenas 20 años. "No era lo que mi cuerpo me pedía. Yo tiré con ese embarazo, pero no estaba segura. Cuando sufrí el aborto tuve mucho dolor pero también sentí un alivio", ha apuntado, conmocionada, la catalana.

"Cuando perdí al bebé pensé que esto era lo que tenía que pasar", ha continuado relatando Melani Olivares en conversación con Cruz Sánchez de Lara. "La maternidad yo la vivo como la relación que se establece entre un padre y un hijo. Soy yo la responsable de esta relación", ha proseguido apuntando.

La que fuera uno de los rostros más conocidos de la serie Aída se ha sincerado, además, sobre la convivencia de sus tres hijos, teniendo en cuenta que cada uno desciende de un progenitor distinto. "Ahora hay más familias como la mía, pero he sido pionera porque tenía pocas referencias", ha narrado Melani.

Formar una familia numerosa tan poco normativa no es baladí. Así lo ha relatado Melani Olivares en conversación con la vicepresidenta de EL ESPAÑOL. "El apego que tiene Martina es distinto. No es que quieras menos al hijo adoptado, pero la relación que se construye tiene unos tiempos distintos a los de los biológicos".

Martina, la mayor de las hijas, es adoptada, mientras que los dos pequeños son biológicos. En este sentido, Melani se ha sincerado en la distendida charla con Sánchez de Lara acerca de cómo afectó su maternidad con Manuela en 2012 a su faceta profesional como modelo. "Engordé con cada embarazo unos 30 kilogramos y los últimos 12 fueron en la recta final. En Aída llegué a ponerme detrás de escenarios para evitar que se me viera".

El menor de los hijos de Melani, Lucho, llegó al mundo en abril de 2017. Ahora, cerca de ocho años después de tal acontecimiento, la actriz se ha abierto en canal para recordar aquella época. "Cuando estaba embarazada de Lucho me encontraba trabajando en el teatro y mis compañeros y los productores fueron siempre muy comprensivos". Es tras esta conmovedora declaración cuando la catalana se sincera sobre la ardua situación vivida en el mundo de la interpretación en la pandemia sanitaria de la Covid-19.

Melanie Olivares, en los Premios Feroz 2023. Gtres

"La pandemia me vino fatal. Acabé Aída y no paré de trabajar hasta la pandemia. Estaba en el teatro y ya iba renqueando un poco. Yo siempre tenía dos o tres curros a la vez, pero ya iba renqueando y, de repente, nos encerraron. Ahí empezó mi declive. También tuvo que ver que no estaba bien físicamente, ni emocionalmente tampoco. Fue una etapa más dura. Remonté y luego otra vez me volvió a pasar. El año pasado fue. Después de dos series seguidas, otro parón", ha apuntado, emocionada, Melani.

Una de los últimos temas a los que se ha dado paso en la conversación protagonizada por Cruz Sánchez de Lara y Melani Olivares ha estado centrada en la exposición mediática y las apariencias. "En una alfombra roja hay mucha sonrisa, pero también mucho dolor escondido".