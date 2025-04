Nueva denuncia contra Anabel Pantoja y su pareja por haber presuntamente "zarandeado" a su hija, Alma, en la playa

Este miércoles, 9 de abril, se han conocido importantes novedades en torno a la delicada situación que atraviesanAnabel Pantoja (38 años) y su pareja, David Rodríguez (26), tras ser acusados de un presunto delito de maltrato infantil contra su hija en común, Alma.

Mientras que este procedimiento inicial se tramita en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, una nueva denuncia se suma a este aciago trance que vive la sobrina de Isabel Pantoja (68). Tal y como informa Canarias 7, esta flamante acusación -registrada el pasado 6 de abril- ha sido interpuesta por el letrado Jesús Alexis Bethencourt Rosillo.

Este hombre, asesor jurídico de diversas asociaciones civiles pro derechos de la infancia, actúa "en su propio nombre y representación legal", así lo recoge el citado medio. Expone Bethencourt Rosillo que ha advertido supuestas "nuevas conductas de explotación infantil, que no tienen una concreta tipificación en el Código Penal".

Anabel y David Rodríguez en una imagen reciente.

Asegura que estas presuntas conductas fueron "cometidas, además y principalmente, por los propios padres de la menor, quienes para obtener un lucro directo o indirecto en las redes sociales, emplean la imagen y vivencia íntima de los menores". Dicho de otro modo, este letrado arguye que los padres de Alma utilizan el día a día de la menor para un fin lucrativo en redes.

"A resultas del ingreso hospitalario de gravedad de la menor", reza el documento emitido por Canarias 7, y el "posterior comunicado del TSJC en donde se afirma que los denunciados son investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija", el letrado denunció que Anabel empleaba "continuamente directa o indirectamente a la menor [...] en sus publicaciones y redes sociales".

Jesús Alexis Bethencourt Rosillo apoya sus argumentos en unas fotografías de la familia Pantoja Rodríguez, que se emitieron en el espacio de Telecinco ¡De Viernes! Un material gráfico que es el objeto de esta nueva denuncia. Fue el 7 de febrero de 2025 cuando este programa captó a Anabel y a David con su hija en la playa de Patalavaca, en el sur de Gran Canaria.

Jesús Alexis, el abogado denunciante, en el programa de Telecinco en el que participó.

Según la denuncia, ese día se observa cómo los padres alzaban el carrito de la menor por encima de una valla, al no disponer de "acceso para carritos infantiles". El letrado denunciante ve un riesgo claro en ese "zarandeo" que sufrió el cochecito al intentar introducirlo en la arena.

"Alzaron el carro por encima de la valla del paseo para introducirlo en la arena, haciéndoles un extraño cuando estaba en el aire, produciéndose un zarandeo, en donde a punto estuvo de soltarse de sus manos y, consecuentemente, caer", se puede leer en el escrito oficial de la denuncia.

Continúa abundando Jesús Alexis que, días después de aquella maniobra en la playa, "los denunciados ya habían concedido un reportaje fotográfico en exclusiva a la revista Semana. (...) Dichas fotografías se exhibía a la menor, insistimos convaleciente, al sol de las playas del sur de Gran Canaria".

Rosillo va más allá en sus valoraciones y asevera que comprobó que la parte del zarandeo que se emitió en ¡De Viernes! había sido convenientemente editada antes de subirse a la plataforma digital MiTele. Omitiendo así el fragmento donde se visualizaba la maniobra del carrito.

Anabel Pantoja, en una imagen de archivo. GTRES

Esta modificación del material audiovisual, sostiene el letrado denunciante, "encaja perfectamente con el ocultamiento de la prueba, máxime si tenemos en cuenta que es innegable que la investigada y la familia Pantoja, en general, gozan de innumerables contactos en el mundo de la televisión".

Pide Jesús Alexis que se admita a trámite esta acusación y que se sume al procedimiento ya abierto en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana. El pasado mes de febrero, EL ESPAÑOL entrevistó a este letrado, quien aseguró, rotundo: "Lo que me he marcado como prioridad es conocer qué le pasaba a la niña".

Añadió: "En su declaración, los padres no dan una razón de cómo su hija ha podido sufrir un traumatismo craneoencefálico. No es que no den una explicación coherente, es que no ofrecen una explicación para ese traumatismo craneoencefálico. Hay que recordar que aquí no estamos por habladurías ni por testimonios. Aquí estamos por informes médicos".