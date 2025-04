Periodista y escritor: la faceta menos conocida de Mario Vaquerizo y por la que podría tener una sala a su nombre

El nombre de Mario Vaquerizo (50 años) lleva resonando en nuestro país desde hace años. Su historia de amor con la cantante Alaska (61) lo convirtió en uno de los personajes más mediáticos del corazón desde el primer instante. No obstante, el madrileño ha conseguido hacerse con el cariño de buena parte de la población por él mismo.

Cantante, mánager del grupo Fangoria o tertuliano de televisión son solo algunas de las profesiones que se le conocen a Vaquerizo desde que su nombre comenzara a sonar con fuerza en España hace más de dos décadas. Un cúmulo de ocupaciones que llevan a considerarlo una persona polifacética y un artista más que multidisciplinar.

Sin embargo, Mario Vaquerizo podría presumir en los próximos días de un nuevo hito en lo que respecta a su vida profesional. La agrupación del Partido Popular en Chamberí propondrá este jueves, 10 de abril, que se le dé el nombre del cantante a una sala de ensayo del Centro Cultural Galileo. Los populares, así, quieren rendirle homenaje en forma de placa para reconocer "su larga trayectoria profesional".

Mario Vaquerizo

Aunque conocido mayoritariamente por ser políticamente incorrecto, lo cierto es que este reconocimiento supondría un importante punto de inflexión en la vida profesional de Mario Vaquerizo. Un acontecimiento con el que podría tirar por tierra todos aquellos prejuicios a los que se ha visto sometido por la opinión pública con motivo de su apariencia física o sus mediáticas declaraciones.

Después de dejar atrás el colegio y el instituto, Mario se inscribió en la universidad, concretamente a la Universidad Complutense de Madrid. Fue ahí donde se matriculó en Periodismo. Una faceta de la que él ha presumido en alguna que otra ocasión.

"Me encantó volver a pisar la facultad que se convirtió en mi arca de Noé desde el año 1992 hasta el 1997. Recuerdos bonitos de amistades, mejores amigos que a día de hoy lo siguen siendo, exámenes, gamberradas. ¡Lo que es la vida universitaria! Allí también coincidí con una alumna ilustre, Cayetana Guillén-Cuervo, a la que adoro", escribió Vaquerizo en un post de su Instagram a mediados de 2022.

Tras graduarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Vaquerizo ha ejercido como periodista y ha colaborado en varios medios de comunicación. En 1999 entró a formar parte del departamento de promoción de la discográfica Subterfuge, realizando el lanzamiento de diversos grupos, entre ellos Fangoria, con el que comienza a trabajar más estrechamente hasta convertirse en su mánager personal. Además, puede presumir de haber sido representante de rostros tan reconocidos como Elsa Pataky.

Ya con una carrera universitaria a sus espaldas, Mario Vaquerizo sorprendió a propios y extraños hace cerca de una década. Allá por el año 2015, el reconocido cantante confesó públicamente que se había matriculado de nuevo en la magna institución educativa para cursar los estudios de Biblioteconomía y Documentación. No obstante, cierto es que escasos son los detalles que han trascendido con respecto a esta etapa.

Mario Vaquerizo en el FestVal 2024.

A pesar de que ya era conocido previamente que Vaquerizo estaba formado en el mundo de la comunicación, lo cierto es que este reconocimiento supone todo un hito en su carrera profesional. Una faceta algo más desconocida a la que se suma la de escritor. Mario, cabe apuntar, es autor de varios libros, disponibles aún en plataformas como Amazon y Fnac.

La posible concesión de este honorífico título tiene lugar en un momento de renacer personal para Mario Vaquerizo. Fue el pasado mes de octubre cuando el artista polifacético fue ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres tras caer del escenario en el que actuaba con su grupo, Nancys Rubias, durante el Festival Horteralia.

La trágica situación llevó al marido de Alaska a permanecer en observación hospitalaria durante un tiempo. Además del collarín que se le implantó desde el primer momento, algunas de las consecuencias más sonadas son dos vértebras fracturadas y un 95% de pérdida de visión. "Salí del hospital en silla de ruedas y declaré que el cardado me había salvado la vida. Nacho Canut se pregunta cómo fui capaz de decir eso. Pero es que ¡es verdad! Con laca fijadora se convierte en una especie de casco que no cree en la gravedad. Yo me caí, y el cardado me salvó. Nacho está componiendo mi nueva canción, una especie de rockabilly; se titulará El cardado me salvó la vida", confesó el showman en conversación con Vanity Fair el pasado mes de febrero.