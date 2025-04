Ariadne Artiles preocupa a sus seguidores por sus últimas palabras: "La vida nos dio un revés y enfermé como nunca"

Ariadne Artiles (43 años) ha preocupado a propios y a extraños. La modelo, que tiene más de 600 mil seguidores en Instagram, lleva varios días en modo reflexivo. El pasado viernes, 4 de marzo, la influencer compartió una imagen desde el hospital, donde tuvo que ser atendida de urgencia tras sufrir un revés de salud. Y aunque no se ha trascendido el motivo real de este ingreso, por las palabras que ha escrito en su perfil de Instagram, se podría intuir que la modelo enfrenta un problema de salud.

Ha sido este lunes, 7 de abril, cuando la modelo ha reaparecido en sus redes para compartir una reflexión con todos sus seguidores. Unas líneas que podrían dejar entrever que no está atravesando un buen momento: "Cuando no sepas por dónde empezar a calmar, solo párate y respira", ha comenzado escribiendo en su publicación.

"El cuerpo habla, y si no paras, gritará hasta que aprendamos a escuchar. No hay otra. Aunque a veces se hace imposible seguir adelante, en la calma siempre aparece el camino", ha continuado, argumentando que la serenidad siempre llega.

Además, la modelo ha reflexionado sobre el aprendizaje que le deja el momento que atraviesa: "Los años me han enseñado a no poner mi poder en nadie. Tengo claro que toda la magia ocurre y está dentro de nosotros. Me niego a aceptar que no hay solución. El cuerpo es potencialmente curable; hay muchas personas que han salido adelante y se han curado de lo que parecía imposible", añade.

Para la modelo, el pasado mes de marzo "ha sido duro". Al parecer, ocurrió algo en su vida que no ha explicado y que le está resultando complicado superar. "La vida nos dio un revés de esos que no te esperas, y me descolocó. Tanto, tanto que enfermé de una manera que no recuerdo haberlo hecho antes", ha confesado.

La vida se complica cuando tienes hijos, y según confiesa Artiles, "es difícil enfermar cuando quieres cuidar y no puedes estar donde necesitas estar, pero el cuerpo es sabio y esta es su forma de pararnos". Aunque Ariadne afronta este momento complicado con optimismo: "Estamos más fuertes y con más optimismo, pasando ese trance… donde todos hemos estado alguna vez", ha concluido, mientras agradecía los mensajes que le han enviado sus seguidores.

Un revés emocional

La pasada semana, la modelo ingresó en el hospital por una dolencia. En sus redes compartió una fotografía desde la cama del centro hospitalario. Fue entonces cuando alertó a los más cercanos, hasta que subió una imagen explicativa: "Algunos pensarán que, con lo que me cuido, ¿cómo puede ser? Pero el tema emocional siempre ha sido mi debilidad", comenzó diciendo.

"Desde que era una niña, cualquier trauma o disgusto me mandaba a la cama con 39 de fiebre", añadía, mientras desvelaba los síntomas que la llevaron al hospital: "Anoche se me inflamaron las manos, me salió urticaria y apenas puedo hablar por teléfono, porque me duele hasta beber agua". Una forma que tiene el cuerpo de avisarle para bajar el ritmo, según cuenta ella misma.

Actualmente, la modelo es madre de tres hijas, mientras compagina su maternidad con la vida profesional. Aunque Ariadne conoce su cuerpo, sabe que el estrés al que está siendo sometida está llevando al límite sus emociones y su salud. Además, Artiles enfrenta una situación complicada en casa, ya que su padre está luchando contra el cáncer, y esto le afecta directamente, sintiéndose desbordada en muchas ocasiones.

"Gestionar el estrés y la preocupación es una tarea difícil para todos", ha reconocido hace unos días. Sin duda, el papel que vive hoy en día la está sobrepasando, y podría estar afectando a su salud mental y emocional. Tanto es así que el reflejo de su vida se puede ver en el texto que ha compartido este lunes, 7 de abril, en su perfil.