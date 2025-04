Así fue la pedida de mano de Belén Écija, hija de Belén Rueda: del baile con su madre al tierno mensaje de Tomás Páramo

A punto de cumplirse un año de su compromiso, Belén Écija (31 años), la hija de Belén Rueda (60), ha celebrado su pedida de mano junto a su entorno más cercano. Tuvo lugar el pasado sábado, 5 de abril, en la casa del padre de la novia, Daniel Écija (62), ubicada en La Finca. Horas más tarde, la joven actriz ha compartido los detalles en sus redes sociales.

"Nunca imaginé este cocktail de emociones que iba a sentir en un día tan especial. Juntar a nuestras familias y amigos más cercanos ha sido una experiencia que deja las expectativas muy altas para la boda que nos espera. Realmente me habéis hecho muy feliz. Gracias, gracias, gracias por tantas flores y amor. Cada notita con su mensaje me sacaba lágrimas de felicidad. Prometo cuidar esta gran familia siempre", ha expresado, emocionada, Belén Écija.

En el post, como no podía ser de otra manera, también ha dedicado un cariñoso mensaje a su futuro marido, Jaime Sánchez: "Mi amor, mi compañero, mi cómplice, tus palabras de ayer nos hicieron berrear a todos. Gracias por cuidar esto único que tenemos, por luchar juntos (porque no todo es de color de rosa) y por recordarles a los que están cerca y nos cuidan lo que significan. Y también a aquellos que ya no están aquí, pero que nos cuidan desde algún lugar allí arriba".

Para la ocasión, Belén Écija eligió un minivestido en color champán y con bordado floral, firmado por Teté By Odette. Lo completó con unas sandalias a tono y joyas de Coolook. Como peinado dejó su melena suelta y con unas ligeras ondas al agua. En el maquillaje eligió productos de Lancome.

Durante la celebración no faltaron las flores, el brindis, las fotos ni la música. Belén Écija posó especialmente cómplice con su madre, Belén Rueda, y su futuro marido. También con su padre, con quien horas más tarde protagonizó un tierno momento en la pista.

El productor Daniel Écija, visiblemente emocionado, no dejó de abrazar y besar a su hija mientras sonaba la música. Con su madre, la joven actriz también protagonizó un momento similar. En uno de los vídeos que Belén Écija ha compartido en Instagram se les ve cantando, bailando y saltando juntas.

A la celebración también acudió el grupo de amigos más cercano a la pareja. Entre ellos, Tomás Páramo (29), quien mantiene una relación de amistad con la novia desde hace varios años. El influencer asistió solo, pues cabe recordar que su mujer, María García de Jaime (29), se encontraba en Miami con motivo de la despedida de soltera de la creadora de contenido Alejandra Navas.

Tomás Páramo y Belén Écija en la pedida de mano de ella. Instagram

En sus stories de Instagram, Páramo compartió una cariñosa fotografía junto a Belén Écija, acompañada de unas tiernas palabras. "La ilusión que me hace que mis amigos empiecen a casarse. Enhorabuena por el día de ayer. Te quiero", expresó el creador de contenido. Más tarde, la joven actriz replicó la instantánea en su propio perfil.

Belén Écija y el analista financiero Jaime Sánchez pasarán por altar el próximo 14 de junio. Según informó Vanitatis, el 'sí, quiero' tendrá lugar dentro de casi dos meses en Menorca. Sellarán su historia de amor para siempre tras seis años de relación. La responsable del diseño nupcial será la diseñadora Cristina Valenzuela. Al contrario que muchas famosas, que suelen apostar por varios outfits el día de su boda, la joven actriz sólo utilizará un vestido, tal y como ella misma confirmó durante la Merceces-Benz Fashion Week Madrid 2025.

Fue el pasado noviembre cuando Belén Écija anunció su enlace con Jaime Sánchez. Sin embargo, el compromiso tuvo lugar meses antes: en mayo de 2024. "Me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo, sin querer", relató en su momento la hija de Belén Rueda y Daniel Écija.