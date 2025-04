Vanesa Romero, rotunda, confiesa cómo es su relación con Santi Burgoa a punto de cumplirse un año de su ruptura

Vanesa Romero (46 años) está de enhorabuena. Cinco años después de publicar Música para Sara, la actriz lanza su tercer libro, A solas conmigo, una novela romántica con tintes de thriller psicológico en la que ha estado completamente volcada en los últimos meses.

En una entrevista concedida a Europa Press en la presentación de su nuevo proyecto -en la que ha contado con el apoyo de amigas como Raquel Perera (50) e Isabel Jiménez (43)-, la protagonista de La que se avecina ha confesado, emocionada, que si tuviese que dedicárselo a alguien sería "a todas esas personas que han estado a mi lado, familiares, amigos, sobre todo, a mi madre y a mi padre".

"Ellos -sus padres- que saben lo que ha supuesto este libro para mí. Escribir una novela te encuentras a veces... No es cuestión de aguantar, sino es una cuestión de callejón sin salida. Te enfrentas a tus propios miedos, a esos momentos de página en blanco y cómo avanzar, ¿no? También disfrutas mucho porque se te pasan las horas volando. Ha sido todo un reto".

"Y luego también me lo he dedicado a mí misma. A solas conmigo apareció en un momento de mi vida donde no es una cuestión de estar mal, sino es una cuestión de que, bueno, tenía tantos frentes abiertos que era complejo sentarse para ponerte a escribir", reconoce, revelando que escribir "siempre ha sido una terapia para mí".

Una vez publicado esta novela tan especial para ella, Vanesa no piensa en parar para tomarse un descanso, sino que ya está "centrada en otros proyectos" como "mi segundo cortometraje como directora" tras el éxito de su ópera prima Sexo a los 70, y tiene "encima de la mesa" un guión para dirigir su primer largo: "Estoy muy contenta", reconoce.

"Creo que he conseguido encontrar ese equilibrio y me he dado cuenta de que en la vida tienes que buscar ese punto donde puedas tener tiempo para ti, tiempo para los amigos, tiempo para la familia y tiempo para el trabajo", añade.

¿También para el amor tras su ruptura con Santi Burgoa después de dos años de relación en junio de 2024? Como confiesa, "no, en este momento estoy muy tranquila. Tengo otro tipo de amor, a familia, amigos, animales... Disfrutando de esta etapa, es una bonita etapa y muy contenta, la verdad, muy tranquila".

A pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida sentimental, Vanesa ha reconocido que no ha recibido la enhorabuena del presentador tras la publicación de su novela porque "no tengo ninguna relación con él". "Pero todo está bien, en este caso decidimos que no íbamos a mantener contacto y ya está, pero está todo perfectamente", ha zanjado.