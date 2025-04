Petra Martínez, emocionada, homenajea a su marido: "Si estoy sola, me acuerdo de él y lloro. Luego me tomo una fruta"

El mundo del teatro se reunió este pasado lunes, 31 de marzo, en el Teatro de la Comedia de Madrid para rendir un sentido homenaje a Juan Margallo. El actor, escritor y director falleció el pasado día 2 de marzo a los 84 años.

Transcurrido cerca de un mes del triste deceso de Margallo, la capital española ha dado paso a un homenaje que fue promovido por quienes lo conocieron y admiraron. Entre ellos, Petra Martínez (80 años), quien vivió tal acontecimiento muy conmovida.

La actriz, con quien Margallo compartió más de cinco décadas de amor, expresó cómo está afrontando su pérdida: "Ahora es un poco triste. Pero bueno, tengo muchos amigos. Vienen a tomar café conmigo. Y a veces también estoy sola, me acuerdo de él, lloro, se me pasa y me tomo una frutita", confesó ante los reporteros de Europa Press.

Petra Martínez, este pasado 31 de marzo de 2025. Europa Press

Conmocionada por todo el amor y cariño recibido, la actriz de La que se avecina se mostró agradecida con todos los allí presentes. "Por supuesto que me gustan los homenajes. Este me hacía mucha ilusión, porque han venido todos nuestros amigos de hace 54 años. Espero que ya sean solo recordatorios y cosas así", apuntó, emocionada.

Qué duda cabe que el fallecimiento de Juan Margallo dejó sumida en la más profunda desolación a Petra Martínez. No obstante, la artista mantiene su determinación de seguir adelante. "Hay que seguir, hay que seguir. Pero ya me ha pillado... Voy a cumplir 81 años, así que la vida en sí ya está muy completa. Ahora es como un IVA, un impuesto de valor añadido", apostilló ante los medios allí presentes.

Durante el homenaje a su marido, Petra Martínez quiso dar un toque de humor a la jornada, recordando un momento en el que coincidió con la reina Letizia (52): "Nos dieron un premio y ella fue muy amable". Si bien reconoció no seguir de cerca la actualidad de la Casa Real, destacó que fue "un día agradable".

La triste pérdida de Juan Margallo fue confirmada por la entidad de gestión de actores y bailarinas (AISGE). Junto a Petra Martínez, fueron galardonados con el Premio Nacional de Teatro 2022, por su "profundo y permanente compromiso con la escena", "coherencia" y "compromiso".

Apenas unas horas después de tal trágico acontecimiento, la reconocida actriz hacía uso de sus redes sociales para despedirse del que había sido su marido durante más de medio siglo. "Nos divertíamos mucho trabajando juntos", escribió Petra en su perfil de Instagram.

La historia de amor entre Petra y Juan es de esas de película. Aunque llevaron la discreción y el hermetismo por bandera, conocido es que la pareja pasó por el altar en 1968. Su relación comenzó gracias a un papel de trabajo y acabaron sellándola con el nacimiento de sus dos hijos, Olga y Juan, quienes han seguido los pasos de sus progenitores en el mundo del espectáculo.