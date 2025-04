Lucas (Andy y Lucas) aplaza su operación de reconstrucción de nariz: "No son buenas noticias"

Lucas González (42 años), del famoso dúo Andy y Lucas, deberá esperar más de lo previsto para someterse a una operación de reconstrucción de nariz. La intervención estaba programada para este mes de abril, pero finalmente no podrá ser.

"No son buenas noticias", ha revelado su mujer y mánager, María José, en conversaciones con la revista ¡HOLA! "No ha sanado" tras la cirugía anterior, según ha explicado la esposa del artista.

El cantante deberá esperar seis meses para volver a pasar por quirófano, pues la cirugía se ha reprogramado para el próximo octubre.

Fue el pasado noviembre cuando Lucas sorprendió a todos por su cambio físico. Concretamente, por la transformación de su nariz. El artista acaparó todas las miradas tras aparecer en la alfombra roja de la gala Lifestyle On & Show Business TV.

Al principio, Lucas comentó que el cambio en su nariz estaba relacionado con su nuevo estilo de vida, que incluía mejoras en su alimentación y el ejercicio. Pero finalmente, el artista confesó haberse sometido a una rinoplastia, cuyo resultado no fue el esperado.

Lucas, en la alfombra roja de la gala Lifestyle On & Show Business TV, el pasado noviembre. Gtres

"Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía, porque yo no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento. No me puse la crema ni la pomada que me la tenía que poner. Pero también uno es libre para hacer lo que quiera", relató en su visita a El Hormiguero el pasado 14 de enero tras sortear un sinfín de críticas por su aspecto.

"A mis hijos en el colegio les dicen cosas de mi nariz, se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de droga, cosas de lo que sea", confesó a Pablo Motos (59) sin poder contener las lágrimas.

Un mes después, el cantante reapareció en televisión, esta vez en una conversación telefónica en Y ahora Sonsoles, anunciando que en los próximos meses se sometería a una nueva cirugía para poner reparo a los daños de la intervención anterior. "Me han recomendado el uso de antibióticos, cremas y lo estoy haciendo como Dios manda para que todo llegue bien ese día", relató. "Me opero en el mes de abril", indicó entonces Lucas.

Finalmente no podrá ser. Al menos en la fecha que tenía prevista. Tras una revisión médica a la que acudió la semana pasada, Lucas se ha visto obligado a posponer su intervención.

Lucas, en el tanatorio de su hermano, Pedro González. Gtres

La muerte de su hermano

En pleno revuelo por el cambio de su nariz, el cantante del famoso dúo musical sufrió un durísimo varapalo. Pocas semanas después de su aparición en el programa de Sonsoles Ónega (47), de Antena 3, Lucas González dio el último adiós a su hermano, Pedro, quien perdió la vida de manera inesperada el pasado 4 de marzo a los 55 años.

Pedro González falleció a causa de un infarto fulminante. Era el hermano mayor de Lucas y siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. Su vida nada tenía que ver con la del cantante, a quien admiraba profundamente, como recordó el artista en comunicado. Convivía con una discapacidad del 76% después de sufrir un grave accidente en 1995, cuando apenas tenía 20 años.