Adrián Lastra revela las secuelas del accidente de moto en el que sufrió varias fracturas: "No puedo cerrar la mano"

En agosto de 2024, Adrián Lastra (41) sufrió un aparatoso accidente de moto por el que tuvo que ser intervenido en dos ocasiones, en la mano izquierda y en el pie izquierdo. Han pasado ya ocho meses de aquel susto y se encuentra muy recuperado, pero aún sufre las consecuencias de aquel incidente.

Este fin de semana, el actor de Velvet ha revelado cómo se encuentra y cuál ha sido su evolución desde que tuvo que hacer frente a tan desafortunado percance. Ha sido durante la velada del WOW 17 Madrid, -con el luchador Ilia Topuria (28) en la competición-, donde ha hablado de su estado de salud actual tras el contratiempo.

La lesión, de momento, no se ha curado de manera definitiva. "De la mano todavía me queda, parece la pata de una paloma", ha apuntado. "Esto se me va a quedar como secuela. Es una putada porque no puedo cerrar". El desenlace pudo haber sido mucho peor, ya que estuvo a punto de perder una falange de la mano: "Estuvieron a punto de amputarme la última parte de la falange del anular".

Adrián Lastra

Además, Lastra ha recordado que el accidente no tuvo lugar por ningún descuido o infracción por su parte: "No fue un fallo mío... Me encontré una cosa en el suelo y de repente salté por los aires... Y menos mal que tuve los reflejos de cogerme la moto".

Ha recordado también que cuando tuvo el accidente era verano, por lo que no llevaba ropa con protecciones especiales: "Iba con un casco abierto, tirantes, bermudas... Menos mal que no toqué suelo".

En la actualidad está gestionando interponer las reclamaciones legales correspondientes: "Estamos ahora con las demandas y demás". El intérprete ha tomado la decisión de denunciar para que nadie más sufra ese mismo accidente: "Yo porque iba con una moto que se pudo mantener un poco, pero si llega a ir una persona que no tenga reflejos o que no tenga una fuerza te puede dar un susto muy grande o te puedes quedar ahí".

Con su iniciativa espera enmendar ciertos detalles que ayuden a evitar que algo así le suceda a más personas en el futuro: "Espero que esto sirva... en caso de que puedan hacer cualquier obra".

Cabe recordar que, en agosto de 2024, tras sufrir el accidente de moto, Adrián Lastra comunicó lo que le había sucedido en las redes sociales. "Antes de nada… estoy bien", empezaba diciendo. "Quiero dar toda la información antes de que se filtre de cualquier manera los medios de comunicación. El martes tuve un accidente de moto bastante aparatoso y tuve mucha suerte, la verdad…. Bueno, entre suerte y que estoy fuerte también".

"En un susto se puede ir todo..."

En su post detallaba cómo fue su paso por quirófano y cuáles habían sido sus lesiones: "Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular. El anular con fractura de la última falange con el riesgo de amputarla, pero pudieron salvarla. Y luego otra operación en el pie izquierdo con fractura abierta con luxación del metatarso del dedo meñique con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera. Y luego algún rasguño que otro".

Sin perder el ánimo, compartía una importante reflexión. "¿Qué saco con todo esto? Lo primero: 'Adri, estás bien', no te preocupes”. Y, sobre todo, que en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces".

Y aunque entonces no le quedó más remedio que cancelar la gira de la obra Medusa, lanzaba un poderoso mensaje de optimismo: "Que sigamos bailando la vida, aunque yo de momento sea cojeando".