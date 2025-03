Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, se casa con Chris Korn tras un año de relación: boda tailandesa y sin los hijos de la actriz

Yuyee Alissa Intusmith (51 años), la exmujer de Frank Cuesta (53), ha dado el gran paso en su relación con Chris Korn. La cantante y actriz se ha dado el 'sí, quiero' con su pareja, perteneciente a la alta sociedad tailandesa, en una ceremonia civil que ha tenido lugar en el país asiático.

Ambas lo han compartido en sus redes sociales, descubriendo algunos detalles de la celebración. La ceremonia ha comenzado en pleno atardecer y se ha extendido hasta la noche. Ha sido una fiesta íntima, junto al mar y con toques artísticos, en la que han estado arropadas por su entorno más cercano. No han acudido, eso sí, los hijos de Yuyee, fruto de su matrimonio con Frank Cuesta.

Su ausencia no resulta extraña, pues en los últimos tiempos, Zape y Zorro, los hijos mayores de Yuyee y Frank Cuesta, han sido muy críticos con la pareja de su madre. "Le diría que tuviera un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y tus amigos porque ellos no estaban ahí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", defendió su primogénito en una entrevista en plena guerra familiar.

"No tiene vergüenza. Quiere llevar la vida de una persona rica y ella no se da cuenta de que tiene en casa a una niña de 14 años. Nunca está en casa. Llega a las 12 de la noche. Tiene que estar en casa y cocinar para su hija. Eso es lo que hace una madre. (...) Puede cambiar de ser una mujer buena a ser una puta", apuntó, Zorro, el mediano, refiriéndose a la más pequeña de la casa, Zen.

Los dos hijos mayores de la expareja se han posicionado a favor de su padre en la guerra que han mantenido en los últimos meses por la titularidad del Santuario de Libertad, por el que el herpetólogo pagó 860.000 euros hace más de una década.

Respecto a la boda de Yuyee y Chris Korn, cabe destacar que se produce apenas dos meses después de que Tailandia aprobara el matrimonio igualitario, siendo el tercer país asiático en hacerlo, después de Nepal y Taiwán.

Para la exmujer de Frank Cuesta se trata de su primera relación con una persona del mismo sexo. Yuyee y Chris Korn se conocieron en marzo de 2024 y un año después ya han formalizado su historia de amor.

Chris Daran Korn pertenece a una familia de la alta sociedad tailandesa. Según medios locales, estudió en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Tiene el título de Hostelería y Turismo por William Angliss Institute of TAFE de Melbourne, Australia, pero a día de hoy se dedica al coaching.

Yuyee y Chris se han dado el 'sí, quiero' seis meses después de anunciar su compromiso, en plena polémica con Frank Cuesta y sus hijos. Esta difícil situación, de hecho, habría motivado a la coach a pedirle matrimonio a la actriz.

"Le pedí que se casara conmigo para demostrarle que, incluso en su peor momento, nunca la dejaría ni le faltaría el respeto de ninguna manera. Mi única intención es simplemente amarla, cuidarla, protegerla y no hacerle daño. Creo que eso es todo lo que ella necesita ahora", aseguró Chris Korn en una conversación con Loc.

"Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", declaró Yuyee al mismo suplemento.