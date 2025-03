Ana Obregón recibe un valioso premio por la fundación de su hijo, Álex Lequio: sabemos los detalles de su significativo 'look'

Este viernes, 28 de marzo, Ana Obregón (70 años) ha vivido un momento especial. La Fundación Aless Lequio, presidida por la actriz, ha sido distinguida con el prestigioso galardón Severo Ochoa al Mérito Sanitario, que reconoce la excelencia en el ámbito de la salud, la innovación y la humanización de la atención médica.

La gala, organizada por la Sociedad Europea Cultural, Social y Empresarial (SECSE), ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid y ha contado con la presencia de destacadas personalidades del mundo empresarial, así como un gran despliegue mediático.

Al filo de las 18:00 horas de este día 28, Ana Obregón ha acudido a tal magno evento acompañada de Raúl Prieto, íntimo amigo y uno de sus mayores apoyos. También así de Alberto Dugarte, su maquillador. Lo ha hecho, además, enfundada en un significativo vestido del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Ana Obregón y su amigo Raúl Castillo. Gtres

Para este momento tan especial, Ana Obregón ha vuelto a confiar en Alejandro de Miguel (43), quien ha sido su diseñador y amigo durante más de una década. Ambos mantienen una relación muy cercana y han compartido momentos clave, desde las galas más vistas en RTVE hasta actos de máxima emoción, como la misa en recuerdo a su hijo, Álex Lequio.

En esta ocasión, el diseñador ha creado un vestido único y simbólico, inspirado en el hielo. Se trata de una pieza en color blanco puro, asimétrica, con destellos plateados, pedrería y una delicada flor de origami. Cada detalle ha sido concebido para transmitir delicadeza, fortaleza y elegancia.

Ana Obregón se ha emocionado nuevamente en un acto que rinde homenaje a su labor al frente de la Fundación Aless Lequio. Y lo hace, una vez más, vestida por el modisto que la ha acompañado en varios de los momentos más importantes de su vida.

Ana Obregón, enfundada en el vestido diseñado por Alejandro de Miguel. Gtres

Ante los medios de comunicación allí presentes, Obregón ha asegurado que "es el premio más importante de toda mi carrera". Muy emocionada, ha comentado que "no me lo esperaba" porque "lo hago por mi hijo y por muchas madres y padres que tienen hijos, para que no pasen por el infierno que pasó el padre de Aless y yo".

La reconocida actriz ha evitado pronunciarse sobre la polémica con su exmarido y padre de Álex, Alessandro Lequio (64). El televisivo, cabe recordar, señaló en la pequeña pantalla que "Ana Sandra no es hija de mi hijo Álex, sino de ella". Obregón, por su parte, ha querido dejar claro que el colaborador es "el vicepresidente de la fundación y está encima de todo".

Este reconocimiento al Mérito Sanitario llega en una de las semanas más emocionantes para Ana Obregón. El pasado miércoles, 26 de marzo, la actriz protagonizó la portada de la revista ¡HOLA! junto a su nieta, Ana Sandra, con motivo de su 70 cumpleaños. La pequeña, cabe apuntar, también estaba de enhorabuena al soplar su segunda vela en la tarta.

Ana Obregón. Gtres

Una serie de fotografías en las que abuela y nieta posaban derrochando complicidad. Ana Obregón apenas festejó su aniversario, como viene haciendo desde el triste fallecimiento de su hijo, Álex, hace ya cerca de un lustro. Sin embargo, tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, confío en las empresas Tábatha Pastelería y Tábatha Decora tu Fiesta.