Mayte García, exmujer de Cañizares, narra cómo su hijo de cinco años intuyó su propia muerte: así se despidió de ella

“La muerte de un hijo no se supera nunca, pero se aprende a convivir con ella. Te puede más el amor que el dolor por su ausencia”. Así arranca el durísimo relato de Mayte García (42 años) en Madres: desde el corazón, en MiTele Plus. En su charla con Cruz Sánchez de Lara (52), la exmujer de Santiago Cañizares (55) ha recordado cómo vivieron la pérdida de Santiago, el varón de sus trillizos, con tan solo cinco años de edad.

En un principio, al pequeño le diagnosticaron erróneamente una meningitis vírica "hasta que le dio una convulsión y entró en coma". Fue un 5 de enero, día de Reyes, cuando el pequeño cayó en un letargo que marcaría la etapa final de su corta vida: "No había reversión para ese coma y decidimos cambiarlo de hospital". Fue en este nuevo centro donde un residente se dio cuenta de que no era una meningitis. "O era una enfermedad rara o un tumor cerebral", les dijo el médico.

A Mayte García le costó aceptar que su pequeño iba a perder la vida. Sin embargo, el niño parecía intuir cuál sería su fatal desenlace: "Él hizo varios intentos de despedirse... Le dieron varias paradas cardiorrespiratorias y yo me volvía loca. Salía al pasillo del hospital gritando 'por favor, salvad a mi hijo". En su entrevista con la abogada y vicepresidenta de EL ESPAÑOL, ha narrado cómo su hijo quiso decirle adiós.

Mayte García, con Santiago Cañizares, del que se separó en 2021. GTRES

"Para mí lo más difícil fue despedirme de mi hijo. Él todo el rato se tocaba el pecho y me señalaba así con el dedo hacia arriba y yo le decía: 'Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho?'. Y me hacía que no con la cabeza. Y me cogía fuerte de la mano y le decía: '¿Quieres mucho a mamá?' Y me decía que sí con la cabeza, pero él se tocaba y todo el rato levantaba el dedo así y yo le decía: Santi, te voy a hacer una pregunta: ¿me estás diciendo que te vas a ir al cielo?".

El relato de Mayte García resulta conmovedor. "Nunca le había hablado de la muerte, nunca me había bajado al suelo para decirle: Te vas a morir, estás malo. Y me hizo así con la cabeza".

"Se te para la vida"

El pequeño falleció el 23 de marzo de 2018. "El lunes por la mañana, dos horas antes de que llegara el equipo médico, le dieron dos infartos cerebrales. Yo estaba con Santi dejando a mis hijas en el colegio cuando nos llamaron y nos dijeron: 'Vengan al hospital que su hijo se está muriendo y ha entrado en quirófano a vida o muerte. Imagínate, con tus hijas de la mano. Me quería morir... Pensé que me iba a morir detrás de él. Se te para la vida", ha recordado García.

Santiago Cañizares y Mayte García se separaron en 2021, tres años después de la muerte de su hijo Santiago. GTRES

Antes de fallecer, ha deslizado, pudo darle las gracias "por todo lo que había hecho en este tiempo, por haberme elegido como madre y por haber soportado tanto sufrimiento por haber hecho esta unión familiar".

A día de hoy, Mayte ha podido recuperarse. El dolor sigue estando ahí, pero la vida continúa. "Soy feliz, he conseguido ser feliz otra vez y pensaba que no lo iba a conseguir, pero lo he conseguido, porque creo que mis hijas necesitan que yo sea feliz y quiero que ellas crezcan felices", ha confesado. "Entonces, necesito que crezcamos juntas en este proceso y, además, me he mentalizado en ello y tenemos que ver como que hemos sido elegidas y tocadas por una varita para que seamos conscientes de lo que verdaderamente importa en la vida".

"Volvería a tener a mi hijo"

Mayte García y Santiago Cañizares anunciaron el fin de su relación en julio de 2021. Apenas tres años después de la muerte de su hijo Santi la pareja puso término a sus 13 años de matrimonio. Enviaron un comunicado explicando que no había vuelta atrás: "Hemos intentado ser un ejemplo para nuestros hijos, familia y amigos. Os pedimos máximo respeto, porque lo importante en estos casos es evitar el sufrimiento de los más pequeños".

Fruto de su relación tuvieron cuatro hijos: Sofía, India, Martina y Santi, cuyo recuerdo sigue presente cada día. Le ha tocado sentir el dolor más profundo, pero "volvería a tener a mi hijo y volvería a pedir que en mi próxima vida me vuelva a tocar ser madre de mi hijo".