Sandra Barneda habla de su emotivo viaje a Nepal, tras la muerte de su sobrino: "Llegué prácticamente de milagro"

Para Sandra Barneda (49 años), 2025 está siendo un año especialmente difícil. A finales del pasado mes de noviembre perdió a una persona muy especial para ella: uno de sus sobrinos. Desde el fallecimiento de este ser querido ha tenido que hacer frente a un doloroso duelo del que ha vuelto a hablar públicamente.

En su perfil de Instagram, la presentadora ha compartido varias imágenes del viaje que ha realizado a Nepal junto a Jesús Calleja (59). Un país al que se trasladó como invitada del programa del conocido aventurero al que se trasladó en uno de los momentos más duros de su aflicción. Según ha recordado ella misma en las redes sociales, jamás imaginó poder hacer esta travesía después de la muerte de su sobrino.

"Nunca hubiera pensado visitar Nepal con ellos. Nunca hubiera pensado visitar Nepal en las circunstancias que fui: creo que con el dolor más grande de mi vida. Llegué prácticamente de milagro y bendecida por toda mi familia", ha confesado. "Si os digo la verdad, este viaje fue una bendición. No soy capaz de recordar conversaciones, porque llevaba demasiado dentro quizás para retener... pero mi alma sintió y la de los míos estoy convencida que también".

Las palabras de Barneda en su cuenta de Instagram son solo un adelanto de las confesiones sobre su duelo que podrán verse este miércoles, 26 de marzo, a las 23:00 horas en Universo Calleja: destino Nepal- Un formato que se estrena en Telecinco y que ofrece una experiencia de convivencia inédita a grupos de famosos. En el espacio, la periodista comparte travesía con otros rostros conocidos como Antonio Orozco (52) y Carlos Latre (46). A ellos, por cierto, les da las gracias por su apoyo: "Y a mis compañeros de viaje… Sin ellos no hubiera sido lo mismo".

La "magia" con sus compañeros

Lo cierto es que en declaraciones recientes a EL ESPAÑOL la de Barcelona admitía que recorrer el continente asiático con Calleja la ayudó a superar su revés personal. "Surgió Universo Calleja, me llamaron, y ese viaje para mí ha significado muchísimo a nivel personal, lo comprobaréis. Sobre todo porque no podía decir que no voy, por lo que yo sabía que nos habíamos contado y por lo que me ocurrió a mí".

"Fue un viaje mágico, con unos compañeros increíbles. Se juntó una magia real, dejando de ser personajes. Estuve con Antonio Orozco, que le conocía, pero muy poco; y con Carlos Latre, con el que nunca había coincidido. Se generó una unión de confesarnos cosas… Me han dicho que es espectacular, pero porque lo vivimos desde ahí", ha detallado a este diario.

Sandra Barneda

Cabe recordar que fue el pasado mes de febrero cuando Sandra Barneda habló por primera vez de la muerte de su sobrino. Fue en la noche del 3 de febrero, durante la gala de los GenZ Awards, cuando decidió compartir con el público el momento que estaba pasando. "Creo que ha llegado el momento. Esta noche para mí es muy especial porque creo mucho en la Generación Z. He estado pensando en un GenZ, que era mi persona favorita y que perdí este mes de noviembre", desvelaba.

Un viaje "sanador"

"Le encantaban los premios GenZ y me hubiera acompañado de estar aquí. Es uno de mis sobrinos y amaba a todos los creadores de contenido. Así que va por ti", añadía mientras miraba al cielo. "A veces uno no se da cuenta de la suerte que tenemos de estar aquí, de apostar por la vida, de ser como sois... Sé que desde arriba está feliz y disfrutando de la noche. Sé que donde esté, estará aplaudiendo porque fue el que me animó a hacerme TikTok".

Jesús Calleja, por su parte, también ha hablado con EL ESPAÑOL sobre los lazos que la unen a Sandra Barneda, sobre todo tras su viaje a Nepal: "Sandra y yo somos muy, muy amigos, y estaré eternamente agradecido de que aceptara este viaje a los pocos días de lo que le sucedió. A ella le vino muy bien. Fue muy sanador para ella, un antes y después".